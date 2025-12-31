México

Las Guerreras K-pop desatan locura en el Centro de la CDMX: personas estarían acampando por muñecas antes de Reyes

Un video viral revela filas nocturnas en el corazón capitalino por mercancía exclusiva inspirada en la exitosa película de Netflix

Guardar
Gente acamparía en el Centro
Gente acamparía en el Centro Histórico de la CDMX para comparar muñecas de las Guerreras K-pop (Captura de pantalla/TikTok)

La viralidad alcanza nuevas dimensiones en la Ciudad de México: un video difundido en TikTok mostró una extensa fila de personas acampando en el Centro Histórico, presuntamente con el objetivo de comprar muñecas alusivas a “Las Guerreras K-pop” antes del Día de Reyes.

El fenómeno evidencia el impacto de la película y el fervor de los seguidores, quienes han replicado prácticas propias de lanzamientos internacionales en pleno corazón de la capital mexicana.

El video viral: tiendas de campaña y filas en el Centro Histórico

A través de un clip que se compartió en TikTok, se observa una calle del Centro Histórico ocupada por carpas y filas de personas frente a una tienda.

Gente acamparía en el Centro
Gente acamparía en el Centro Histórico de la CDMX para comparar muñecas de las Guerreras K-pop (Captura de pantalla/TikTok)

Según la descripción de la publicación, el motivo de la espera sería la venta de muñecas inspiradas en la película “Las Guerreras K-pop”, justo antes de la tradicional celebración de los Reyes Magos en México.

De acuerdo con lo mostrado en el video, la calle se transforma en un punto de encuentro para decenas de personas, quienes buscan asegurar su lugar para adquirir los codiciados productos.

Aunque la publicación no confirma de manera definitiva que todos los presentes se encuentren ahí por las muñecas, sí coincide con reportes previos sobre el auge de mercancía relacionada con la exitosa producción.

Antes de día de Reyes, la demanda por las muñecas habría subido (Tiktok novedadespatocdmx1)

Reacciones y comentarios: entre la crítica y la ironía

El video acumuló cientos de comentarios. Algunos usuarios ironizan sobre la experiencia:

  • “Lo bueno que criticaban a los de Starbucks por el vaso”.
  • “Ellos pasan la noche porque son revendedores, de eso viven”.

Otros comentarios aluden a la cotidianidad del fenómeno en la zona:

“En el centro es normal ver todo eso sin necesidad de que vayan a comprar jajajaja”, mientras que el frío nocturno no pasa inadvertido para los usuarios: “No manches con este frío”.

La diversidad de opiniones refleja tanto el asombro como la resignación ante la magnitud del fanatismo que genera el producto.

Gente acamparía en el Centro
Gente acamparía en el Centro Histórico de la CDMX para comparar muñecas de las Guerreras K-pop (Captura de pantalla/TikTok)

El fenómeno global de “Las Guerreras K-pop”

El interés por las muñecas responde al impacto global de “Las Guerreras K-pop”. La película se convirtió en el título más visto en la historia de Netflix al alcanzar 236 millones de visualizaciones a finales de agosto de 2025.

El magnetismo de la producción radica en su capacidad para convertir a los espectadores en una comunidad activa que genera contenido, analiza personajes y amplía el universo narrativo más allá de la pantalla.

El equipo liderado por Maggie Kang y Chris Appelhans se enfocó en retratar la cultura K-pop con autenticidad, evitando estereotipos y mostrando prácticas internas como la gestión de clubes de fans, entrenamientos y rituales previos a las presentaciones.

En este momento, Rumi presenta
En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)

En redes sociales, la repercusión fue inmediata. La canción “Golden”, interpretada en una secuencia clave, se volvió un himno de empoderamiento femenino y alimentó tendencias de coreografías virales.

La interacción entre las protagonistas Rumi, Mira y Zoey y su comunidad elevó la experiencia de la película, con visionados colectivos y listas de reproducción que mantienen la historia vigente.

"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

La influencia de “Las Guerreras K-pop” trascendió el cine; ha inspirado videojuegos en plataformas como Steam, adoptando la estética y el dinamismo del K-pop.

El filme se ha convertido en un símbolo de conexión para una generación que participa activamente en la expansión de su universo y el furor por las muñecas en el Centro Histórico de la Ciudad de México es solo una muestra más del alcance de este fenómeno.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-PopCentro HistóricoCDMXDía de Reyes 2026Netflixmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 31 de diciembre en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

AICM suspende aterrizajes por banco de niebla, neblina afecta vialidades cercanas

El C5 capitalino indicó que la neblina también afecta la visibilidad en Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo

AICM suspende aterrizajes por banco

Thalía, Dulce María y Lucero despiden el 2025 con un recorrido por sus icónicos personajes de telenovela

Las actrices mexicanas se sumaron al trend de redes sociales y sorprendieron a sus fans con el resultado

Thalía, Dulce María y Lucero

Los cinco momentos clave que dejaron los conciertos de Bad Bunny en México este 2025

El DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour fue mucho más que una gira de conciertos, se convirtió en uno de los eventos culturales, sociales, musicales y económicos más importantes de Latinoamérica

Los cinco momentos clave que

Año Nuevo: ¿En 2026 entra en vigor la reducción a 40 horas semanales para la jornada laboral?

Una reforma histórica desata opiniones encontradas y revive la pregunta sobre el balance entre bienestar de los trabajadores

Año Nuevo: ¿En 2026 entra
MÁS NOTICIAS

NARCO

El reajuste del narcotráfico en

El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

Enfrentamiento en Navolato deja tres sujetos abatidos, seis detenidos y un importante arsenal asegurado

Nuevos actores y mercados: así se reconfiguraría el crimen organizado en México en 2026, según expertos

De Valeria Márquez a Camilo Ochoa: los influencers y famosos que fueron asesinados en México en 2025

Vecinos detectaron drones y movimientos sospechosos días antes del asesinato de Alberto Prieto Valencia en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Thalía, Dulce María y Lucero

Thalía, Dulce María y Lucero despiden el 2025 con un recorrido por sus icónicos personajes de telenovela

Los cinco momentos clave que dejaron los conciertos de Bad Bunny en México este 2025

Martha Higareda, Natalia Lafourcade, Sofía Rivera Torres y otras artistas mexicanas que se convirtieron en madres este 2025

Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: horarios y dónde ver en vivo

Wendy Guevara acepta prestar dinero a Momo Guzmán para nuevo proyecto tras renunciar a Burrita Burrona

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Calendario Semana 18 NFL: qué necesitan los equipos para avanzar a playoffs y dónde ver los juegos en México

Sin Salida abrirá el 2026 del CMLL con máscaras y cabelleras en juego

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila