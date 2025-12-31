Las Guerreras K-pop desatan locura en el Centro de la CDMX: personas estarían acampando por muñecas antes de Reyes

Gente acamparía en el Centro Histórico de la CDMX para comparar muñecas de las Guerreras K-pop (Captura de pantalla/TikTok)

La viralidad alcanza nuevas dimensiones en la Ciudad de México: un video difundido en TikTok mostró una extensa fila de personas acampando en el Centro Histórico, presuntamente con el objetivo de comprar muñecas alusivas a “Las Guerreras K-pop” antes del Día de Reyes.

El fenómeno evidencia el impacto de la película y el fervor de los seguidores, quienes han replicado prácticas propias de lanzamientos internacionales en pleno corazón de la capital mexicana.

El video viral: tiendas de campaña y filas en el Centro Histórico

A través de un clip que se compartió en TikTok, se observa una calle del Centro Histórico ocupada por carpas y filas de personas frente a una tienda.

Según la descripción de la publicación, el motivo de la espera sería la venta de muñecas inspiradas en la película “Las Guerreras K-pop”, justo antes de la tradicional celebración de los Reyes Magos en México.

De acuerdo con lo mostrado en el video, la calle se transforma en un punto de encuentro para decenas de personas, quienes buscan asegurar su lugar para adquirir los codiciados productos.

Aunque la publicación no confirma de manera definitiva que todos los presentes se encuentren ahí por las muñecas, sí coincide con reportes previos sobre el auge de mercancía relacionada con la exitosa producción.

Antes de día de Reyes, la demanda por las muñecas habría subido (Tiktok novedadespatocdmx1)

Reacciones y comentarios: entre la crítica y la ironía

El video acumuló cientos de comentarios. Algunos usuarios ironizan sobre la experiencia:

“Lo bueno que criticaban a los de Starbucks por el vaso”.

“Ellos pasan la noche porque son revendedores, de eso viven”.

Otros comentarios aluden a la cotidianidad del fenómeno en la zona:

“En el centro es normal ver todo eso sin necesidad de que vayan a comprar jajajaja”, mientras que el frío nocturno no pasa inadvertido para los usuarios: “No manches con este frío”.

La diversidad de opiniones refleja tanto el asombro como la resignación ante la magnitud del fanatismo que genera el producto.

El fenómeno global de “Las Guerreras K-pop”

El interés por las muñecas responde al impacto global de “Las Guerreras K-pop”. La película se convirtió en el título más visto en la historia de Netflix al alcanzar 236 millones de visualizaciones a finales de agosto de 2025.

El magnetismo de la producción radica en su capacidad para convertir a los espectadores en una comunidad activa que genera contenido, analiza personajes y amplía el universo narrativo más allá de la pantalla.

El equipo liderado por Maggie Kang y Chris Appelhans se enfocó en retratar la cultura K-pop con autenticidad, evitando estereotipos y mostrando prácticas internas como la gestión de clubes de fans, entrenamientos y rituales previos a las presentaciones.

En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)

En redes sociales, la repercusión fue inmediata. La canción “Golden”, interpretada en una secuencia clave, se volvió un himno de empoderamiento femenino y alimentó tendencias de coreografías virales.

La interacción entre las protagonistas Rumi, Mira y Zoey y su comunidad elevó la experiencia de la película, con visionados colectivos y listas de reproducción que mantienen la historia vigente.

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

La influencia de “Las Guerreras K-pop” trascendió el cine; ha inspirado videojuegos en plataformas como Steam, adoptando la estética y el dinamismo del K-pop.

El filme se ha convertido en un símbolo de conexión para una generación que participa activamente en la expansión de su universo y el furor por las muñecas en el Centro Histórico de la Ciudad de México es solo una muestra más del alcance de este fenómeno.