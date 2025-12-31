México

Gobierno de Guanajuato revela que cártel intentó descarrilar tren de carga, pero conductor frustró el sabotaje

El secretario de Gobierno estatal indicó que un grupo criminal cortó 40 centímetros de vía para robar la mercancía

FOTO DE ARCHIVO-Trenes de carga
FOTO DE ARCHIVO-Trenes de carga varados en un patio de ferrocarril después de que las autoridades estadounidenses cerraron puentes ferroviarios en Eagle Pass y El Paso, Texas, con el fin de redirigir el personal para frenar un aumento de la migración, en Ciudad Juárez, México. 20 de diciembre de 2023. REUTERS/David Peinado/

Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, reveló que un grupo delictivo intentó descarrilar un tren de carga en el municipio de Cortazar, presuntamente con el objetivo de robar la mercancía.

El funcionario estatal indicó que la supervisión de la seguridad de los trenes está a cargo de la Guardia Nacional; sin embargo, el gobierno federal trabaja en coordinación con las autoridades del estado.

Jiménez Lona destacó que, de acuerdo con la información recabada, sí hubo un intento de descarrilamiento del tren, luego de que el grupo delictivo cortó aproximadamente 40 centímetros de vía.

Sin embargo, “no les funcionó”, ya que el operador notó el daño y redujo la velocidad, lo que le permitió pasar el tramo afectado.

“Cortaron una parte del riel, un aproximado de cuarenta centímetros. Y bueno, gracias a la pericia, entiendo, del operador de la máquina, redujo la velocidad, logró pasar. Sí pasó una parte del convoy, llamamos, del tren, del ferrocarril”, dijo en en entrevista con el medio En Línea.

Resaltó que en los últimos años se ha afectado significativamente a los grupos delincuenciales que operan en la entidad, señalando como ejemplo un decomiso de más de 3 millones de hidrocarburo.

Mencionó que con ello, también se afectan sus finanzas, por lo que “obviamente” buscan generar recursos de diversas formas, como con el robo y reventa de los electrodomésticos que se transporta en los trenes de carga que cruzan el estado.

“Lo que nosotros hemos visto es que se les ha afectado muy fuerte a los grupos delincuenciales en esa zona. Más de 3 millones de litros de hidrocarburo decomisados entre el Estado y la Federación.

“Es importante el menoscabo que se les está generando en sus finanzas. Obviamente, ellos buscan, pues cómo hacerse de recursos. Recordemos que en esa zona, pues los trenes no van por maíz. Llevan equipos electrodomésticos o autopartes”, puntualizó.

Finalmente, agregó que ante este intento de robo se debe reforzar la coordinación con el gobierno federal para prevenir sabotajes a las vías e intentos de asalto, así como para supervisar la seguridad.

“Y efectivamente, ahora a trabajar duro, ¿No? A prevenir, a supervisar. (...) Ahorita el llamado es a coordinarnos. La gobernadora nos ha pedido mucho eso, trabajar con la Federación, sumarnos a la Guardia Nacional y ver cómo podemos sumarnos", concluyó.

En octubre pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que Irapuato, en el estado de Guanajuato, se ubicó como la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad en México durante el tercer trimestre de 2025.

El 88.2% de sus habitantes consideró inseguro vivir en esa localidad, cifra que solo fue superada por Culiacán, Sinaloa, que alcanzó un 88.3%.

Otras ciudades con altos índices de percepción de inseguridad fueron Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca.

