México

Así celebraban los mexicas el Año Nuevo: el Xiuhmolpilli y el ritual del Fuego Nuevo

El Xiuhmolpilli era una ceremonia que los mexicas realizaban cada 52 años para garantizar la continuidad del universo y del sol

Guardar
Recreaciones actuales buscan preservar la
Recreaciones actuales buscan preservar la memoria del antiguo Año Nuevo mexica. (Fuente)

Mientras el año 2025 llega a su fin y se aproxima el inicio de 2026, millones de personas se preparan para despedir un ciclo y dar la bienvenida a otro mediante reuniones familiares, rituales simbólicos y celebraciones festivas. Sin embargo, no siempre se celebró el Año Nuevo como lo conocemos hoy. En la época prehispánica, los mexicas marcaban el cierre y renovación del tiempo de una forma profundamente simbólica y solemne.

El Año Nuevo Mexica, conocido como Xiuhmolpilli o “atadura de años”, era una de las ceremonias más importantes de esta civilización. Se celebraba cada 52 años y representaba la renovación del ciclo temporal, así como la continuidad de la vida y del universo, reflejando la íntima relación de los mexicas con el cosmos y su concepción cíclica del tiempo.

El calendario mexica y el cierre de un “siglo”

Los mexicas utilizaban dos calendarios principales para medir el tiempo. El primero era el tonalpohualli, un calendario ritual de 260 días, y el segundo el xiuhpohualli, un calendario solar de 365 días.

La combinación de ambos sistemas daba origen a un ciclo de 52 años, considerado un “siglo” mexica. Al concluir este periodo, se creía que el universo enfrentaba un momento crítico: el mundo podía renovarse o desaparecer, por lo que la realización correcta del Xiuhmolpilli era fundamental para asegurar la continuidad del sol y de la vida.

Este momento estaba cargado de tensión espiritual y expectativa colectiva, ya que el destino del cosmos dependía del cumplimiento del ritual.

El Cerro de la Estrella,
El Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, fue el escenario del ritual del Fuego Nuevo mexica. (Sedema)

Preparativos y ritual del Fuego Nuevo

Días antes de la ceremonia, toda la comunidad participaba en los preparativos. Se apagaban todos los fuegos en hogares y templos, lo que simbolizaba el fin del ciclo anterior y la espera de la renovación. Las casas eran limpiadas, reparadas y se desechaban objetos y utensilios viejos, como señal de desprendimiento del pasado.

La noche del ritual, los sacerdotes mexicas ascendían al Cerro de la Estrella (Huixachtécatl), ubicado en lo que hoy es la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. En medio del silencio y la expectación, se encendía un nuevo fuego mediante la fricción de maderas sagradas, acto que simbolizaba la chispa de la renovación cósmica.

Una vez encendido, el fuego era llevado rápidamente a Tenochtitlán y distribuido por toda la ciudad para reavivar hogares y templos, representando el renacimiento del sol y la continuidad del mundo.

Significado cósmico, social y cultural

Para los mexicas, el Xiuhmolpilli no solo marcaba el inicio de un nuevo ciclo temporal, sino que reafirmaba su relación con los dioses y el cosmos. Se creía que, al cumplir correctamente el ritual, se evitaban catástrofes y se garantizaba la estabilidad del universo.

Además, funcionaba como un mecanismo de cohesión social, ya que involucraba a toda la comunidad en un acto colectivo de purificación y renovación espiritual.

El Xiuhmolpilli simbolizaba la renovación
El Xiuhmolpilli simbolizaba la renovación del tiempo y la continuidad del universo. Crédito: IG/@pijama_surf

A diferencia del Año Nuevo moderno, celebrado cada año con alegría y festejos, el Fuego Nuevo se realizaba solo cada 52 años, lo que le otorgaba una solemnidad y trascendencia únicas.

Aunque esta ceremonia dejó de practicarse tras la llegada de los españoles y la imposición del cristianismo, su legado permanece vivo. Actualmente, recreaciones, investigaciones y estudios buscan rescatar y valorar la cosmovisión mexica, reconociendo su profundo conocimiento astronómico y su riqueza cultural.

El Xiuhmolpilli es, hasta hoy, un poderoso testimonio de la complejidad de la civilización mexica y de su visión armónica del tiempo, donde lo espiritual, lo social y lo natural formaban una sola totalidad.

Temas Relacionados

XiuhmolpilliFuego NuevoAño NuevoTenochtitlanmexicasmexico-noticias

Más Noticias

5 ideas de snacks saludables y aptos para veganos con menos de 100 calorías para tu fiesta de Fin de Año

Propuestas frescas y prácticas ayudan a sumar sabor sin que nadie tenga que cambiar sus rutinas en estos días de celebración

5 ideas de snacks saludables

Influencer española se despide de su novio tras comprometerse en romántico viaje en México

Manuela Ochoa Gómez-Acebo anunció la muerte de su novio Pedro Cadahía, apenas cuatro días después de comprometerse en Puebla

Influencer española se despide de

Liga MX Femenil: las jugadoras que marcaron el 2025 en el futbol mexicano

El año dejó actuaciones destacadas en ataque, medio campo y portería, con futbolistas que marcaron diferencia a lo largo de los dos torneos

Liga MX Femenil: las jugadoras

Ventaneando despide 2025 con tristeza tras recordar muerte de Daniel Bisogno: “Lo que más dolió este año”

Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda lamentaron la partida de su amigo

Ventaneando despide 2025 con tristeza

3 rituales para recibir el Año Nuevo con abundancia

Prácticas como el ritual del agua nueva se realizan el 1° de enero para atraer bendiciones y energías positivas en el hogar

3 rituales para recibir el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tres personas tras

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

ONU presenta en CDMX guía para apoyar la recuperación de niñas y adolescentes víctimas de trata

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

ENTRETENIMIENTO

Jesse Huerta integrante Jesse &

Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

Ventaneando despide 2025 con tristeza tras recordar muerte de Daniel Bisogno: “Lo que más dolió este año”

“Quiero ganar un Oscar”: la ambiciosa meta de Bárbara de Regil divide opiniones

Emiliano Aguilar arremete contra su hermano Leonardo y lo compara con el “Nene Consentido”

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Liga MX Femenil: las jugadoras que marcaron el 2025 en el futbol mexicano

América vence al Puebla en amistoso a puerta cerrada previo al Clausura 2026

Comienzan los cuartos de final del futbol americano colegial: cuándo y dónde ver en México

Pese a rumores de salida, Marcelo Flores se presenta a entrenamientos con Tigres