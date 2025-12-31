5 ideas de snacks saludables y aptos para veganos con menos de 100 calorías para tu fiesta de Fin de Año

En las festividades como el Año Nuevo, mantener hábitos alimenticios saludables puede parecer complicado, pero existen alternativas ligeras y veganas que permiten celebrar sin excesos.
Algunos snacks sencillos, bajos en calorías y fáciles de preparar se convierten en aliados ideales para quienes desean disfrutar y cuidar su bienestar. Se presentan a continuación cinco opciones de snacks veganos con menos de 100 calorías por porción, pensadas para integrarse fácilmente a la mesa festiva.
El creciente interés en la alimentación consciente y en recetas saludables ha impulsado la búsqueda de propuestas que ofrezcan beneficios y sean prácticas. Opciones accesibles y rápidas facilitan sumar estos bocados a cualquier celebración, haciendo que las celebraciones saludables sean una realidad asequible y atractiva.
5 recetas fáciles y saludables
Chips de kale al horno
El kale, también conocido como col rizada, ofrece una textura crujiente tras pasar por el horno y se ha convertido en un clásico de la cocina saludable. Una porción de estos chips aporta cerca de 50 calorías.
Ingredientes:
- 2 tazas de hojas de kale (col rizada)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 pizca de sal
- Especias al gusto (pimentón, ajo en polvo, comino)
Preparación: Lavar y secar las hojas de kale. Retirar los tallos y cortar en trozos grandes. Colocar en un recipiente, añadir el aceite, la sal y las especias, y mezclar. Distribuir las hojas en una bandeja para horno sin montarlas unas sobre otras. Hornear a 160°C (320°F) durante 12 minutos hasta que estén crujientes. Retirar y dejar enfriar antes de servir.
Palitos de pepino con hummus ligero
El pepino es uno de los vegetales más refrescantes y bajos en calorías, mientras que el hummus, elaborado a base de garbanzos, satisface gracias a su contenido de proteínas y fibra. Una porción individual suma cerca de 70 calorías.
Ingredientes:
- 1 pepino grande
- 2 cucharadas de hummus casero o comercial bajo en grasas
Preparación: Lavar el pepino y cortarlo en tiras. Servir acompañado de hummus. Se puede espolvorear con pimentón dulce o semillas de sésamo para aportar sabor.
Rollitos de zanahoria y aguacate
Esta receta combina la frescura de la zanahoria con el sabor cremoso del aguacate, sin exceder las 90 calorías por ración. Los rollitos constituyen una opción práctica y vistosa para cualquier mesa festiva.
Ingredientes:
- 1 zanahoria grande
- 1/4 de aguacate
- Jugo de medio limón
- Sal y pimienta
Preparación: Pelar la zanahoria y cortarla en finas tiras con un pelador. Aplastar el aguacate con el jugo de limón, sal y pimienta. Distribuir un poco del puré sobre cada tira de zanahoria y enrollar, asegurando con un palillo si es necesario.
Brochetas de tomate cherry y tofu marinado
El tofu, fuente de proteínas vegetales, permite muchas combinaciones. En este caso, se utiliza junto a tomates cherry para crear brochetas de menos de 80 calorías por unidad.
Ingredientes:
- 100 g de tofu firme
- 10 tomates cherry
- 1 cucharada de salsa de soja baja en sodio
- 1 cucharadita de aceite de sésamo
- Palitos para brocheta
Preparación: Cortar el tofu en cubos y marinarlo con la salsa de soja y el aceite de sésamo durante diez minutos. Insertar alternadamente cubos de tofu y tomates en los palitos. Servir frescas o dorar ligeramente las brochetas en sartén sin aceite.
Barquitas de apio con crema de almendras
El apio y la crema de almendras conforman un bocado rápido, sencillo y apto para todo público. Cada barquita contiene aproximadamente 60 calorías.
Ingredientes:
- 2 tallos de apio
- 1 cucharada de crema de almendras sin azúcar
- Semillas de chía para decorar
Preparación: Lavar los tallos de apio y cortarlos en trozos de 5 centímetros. Rellenar cada uno con una pequeña cantidad de crema de almendras y espolvorear semillas de chía por encima.
La variedad y facilidad de estas recetas ilustran que la alimentación consciente puede formar parte del ambiente festivo, sumando valor y diversidad de opciones para quienes celebran buscando cuidar su salud y disfrutar el momento.