5 ideas de snacks saludables y aptos para veganos con menos de 100 calorías para tu fiesta de Fin de Año

Estos bocadillos aportan sabor y pocas calorías para quienes deseen cuidar su figura desde este fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las festividades como el Año Nuevo, mantener hábitos alimenticios saludables puede parecer complicado, pero existen alternativas ligeras y veganas que permiten celebrar sin excesos.

Algunos snacks sencillos, bajos en calorías y fáciles de preparar se convierten en aliados ideales para quienes desean disfrutar y cuidar su bienestar. Se presentan a continuación cinco opciones de snacks veganos con menos de 100 calorías por porción, pensadas para integrarse fácilmente a la mesa festiva.

El creciente interés en la alimentación consciente y en recetas saludables ha impulsado la búsqueda de propuestas que ofrezcan beneficios y sean prácticas. Opciones accesibles y rápidas facilitan sumar estos bocados a cualquier celebración, haciendo que las celebraciones saludables sean una realidad asequible y atractiva.

Los bocadillos no deben ser aburridos ni representar un riesgo para tu salud. Crédito: Freepik

5 recetas fáciles y saludables

Chips de kale al horno

El kale, también conocido como col rizada, ofrece una textura crujiente tras pasar por el horno y se ha convertido en un clásico de la cocina saludable. Una porción de estos chips aporta cerca de 50 calorías.

Ingredientes:

2 tazas de hojas de kale (col rizada)

1 cucharada de aceite de oliva

1 pizca de sal

Especias al gusto (pimentón, ajo en polvo, comino)

Preparación: Lavar y secar las hojas de kale. Retirar los tallos y cortar en trozos grandes. Colocar en un recipiente, añadir el aceite, la sal y las especias, y mezclar. Distribuir las hojas en una bandeja para horno sin montarlas unas sobre otras. Hornear a 160°C (320°F) durante 12 minutos hasta que estén crujientes. Retirar y dejar enfriar antes de servir.

Esta especie de col aporta muchos nutrientes a la dieta.

Palitos de pepino con hummus ligero

El pepino es uno de los vegetales más refrescantes y bajos en calorías, mientras que el hummus, elaborado a base de garbanzos, satisface gracias a su contenido de proteínas y fibra. Una porción individual suma cerca de 70 calorías.

Ingredientes:

1 pepino grande

2 cucharadas de hummus casero o comercial bajo en grasas

Preparación: Lavar el pepino y cortarlo en tiras. Servir acompañado de hummus. Se puede espolvorear con pimentón dulce o semillas de sésamo para aportar sabor.

Este es uno de los platillos más versátiles. (Freepik)

Rollitos de zanahoria y aguacate

Esta receta combina la frescura de la zanahoria con el sabor cremoso del aguacate, sin exceder las 90 calorías por ración. Los rollitos constituyen una opción práctica y vistosa para cualquier mesa festiva.

Ingredientes:

1 zanahoria grande

1/4 de aguacate

Jugo de medio limón

Sal y pimienta

Preparación: Pelar la zanahoria y cortarla en finas tiras con un pelador. Aplastar el aguacate con el jugo de limón, sal y pimienta. Distribuir un poco del puré sobre cada tira de zanahoria y enrollar, asegurando con un palillo si es necesario.

Los ingredientes los puedes encontrar en cualquier mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brochetas de tomate cherry y tofu marinado

El tofu, fuente de proteínas vegetales, permite muchas combinaciones. En este caso, se utiliza junto a tomates cherry para crear brochetas de menos de 80 calorías por unidad.

Ingredientes:

100 g de tofu firme

10 tomates cherry

1 cucharada de salsa de soja baja en sodio

1 cucharadita de aceite de sésamo

Palitos para brocheta

Preparación: Cortar el tofu en cubos y marinarlo con la salsa de soja y el aceite de sésamo durante diez minutos. Insertar alternadamente cubos de tofu y tomates en los palitos. Servir frescas o dorar ligeramente las brochetas en sartén sin aceite.

El tofu es un ingrediente que puedes moldear con cualquier sabor. (Foto: Christin Klose/dpa)

Barquitas de apio con crema de almendras

El apio y la crema de almendras conforman un bocado rápido, sencillo y apto para todo público. Cada barquita contiene aproximadamente 60 calorías.

Ingredientes:

2 tallos de apio

1 cucharada de crema de almendras sin azúcar

Semillas de chía para decorar

Preparación: Lavar los tallos de apio y cortarlos en trozos de 5 centímetros. Rellenar cada uno con una pequeña cantidad de crema de almendras y espolvorear semillas de chía por encima.

La variedad y facilidad de estas recetas ilustran que la alimentación consciente puede formar parte del ambiente festivo, sumando valor y diversidad de opciones para quienes celebran buscando cuidar su salud y disfrutar el momento.