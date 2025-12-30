México

Trolebús Chalco - Santa Martha: presentan nueva ruta con servicio directo a Constitución de 1917 para conectar la Línea 10

Usuarios reportaron cómo opera este servicio directo que permite llegar a Chalco desde el oriente de Iztapalapa sin transbordar en la Línea 11 del Trolebús

Guardar
Inician pruebas pilotos en el
Inician pruebas pilotos en el Trolebús elevado para la ruta Chalco - Constitución de 1917 (X/ @STECDMX)

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) se alista para iniciar con una nueva ruta que formará parte de la Línea 11 del Trolebús. Tras la inauguración del Trolebús Chalco - Santa Martha —que conecta el Edomex con el oriente de la capital—, las autoridades están por implementar un servicio que facilitará el traslado hasta Constitución de 1917.

A pesar de que la Línea 11 ya tiene una conexión con la Línea 10 del Trolebús Santa Martha - Constitución de 1917, el gobierno de la Ciudad de México está por implementar un servicio que facilitará el traslado de los usuarios hasta Chalco y evitará que transborden en la terminal Santa Martha.

Por medio de redes sociales se dio a conocer que el Trolebús Elevado de Iztapalapa inició este lunes 29 de diciembre con unas pruebas piloto para una nueva ruta directa entre Chalco y Constitución de 1917, omitirá la parada intermedia en la terminal Santa Martha.

Avanza la obra del Trolebús
Avanza la obra del Trolebús Línea 10 Santa Martha - Constitución 1917 (X/ @STECDMX)

Inician pruebas pilotos para la ruta Chalco - Constitución de 1917 del Trolebús

Según información difundida a través de las redes sociales, la cuenta @SntVTC SNT Movilidad Urbana, especializada en movilidad, compartió imágenes de algunas lonas informativas que instalaron en las estaciones de la Línea 10 del Trolebús, el objetivo es informar a los usuarios sobre este servicio a prueba para facilitar el traslado de quienes diariamente cruzan entre el Estado de México y la Ciudad de México.

La ruta conecta las Líneas 11 (Chalco–Santa Martha) y 10 (Santa Martha–Constitución de 1917), permitirá un desplazamiento sin trasbordos en Santa Martha, lo que hasta ahora era obligatorio para los usuarios que recorrían ambos extremos. De acuerdo con reportes de @SntVTC SNT Movilidad Urbana, el nuevo servicio recorre ambas líneas sin realizar la habitual parada intermedia, lo que agilizará los tiempos de transporte entre ambas entidades.

Presentan prueba piloto del Trolebús
Presentan prueba piloto del Trolebús Constitución de 1917 - Chalco (X/ @SntVTC)

Usuarios señalaron que, aunque algunas unidades continúan mostrando letreros de “ruta hasta Santa Martha”, los operadores informan que el trayecto ahora se extiende hasta Constitución de 1917, sin detenerse en la terminal que conecta con el Cablebús y la Línea A del Metro CDMX.

Esta medida corresponde a la planeación original de la Línea 11, donde autoridades federales habían señalado que su puesta en marcha contemplaba un enlace directo para atender la demanda de personas que cruzan diariamente desde el Estado de México a la capital.

El modelo de operación adoptado funciona como un servicio interlineal, similar al del Metrobús, lo que favorece la conectividad entre corredores de largo recorrido al eliminar trasbordos en puntos congestionados.

La ruta conecta las Líneas
La ruta conecta las Líneas 11 (Chalco–Santa Martha) y 10 (Santa Martha–Constitución de 1917), permitirá un desplazamiento sin trasbordos en Santa Martha (X/ @SICTmx)

Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales sobre la duración exacta de la prueba piloto ni sobre las condiciones bajo las cuales el servicio podría convertirse en permanente. Las autoridades y el Servicio de Transportes Eléctricos tampoco han especificado horarios exactos ni publicado un calendario para la operación de la nueva ruta.

Estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha:

  • Santa Marta
  • Parque de la Mujer
  • Cuauhtémoc
  • Puente Rojo
  • Puente Blanco
  • Parque Tejones
  • Unión de Guadalupe
  • La Covadonga
  • Ejidal
  • José María Martínez
  • Amalinalco
  • Chalco

Temas Relacionados

Trolebús ElevadoChalcoConstitución de 1917Trolebús Chalco - Santa MarthaTrolebús ChalcoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Detienen en el AIFA a extranjero con casi 2 millones de pesos en ketamina

La maleta que llevaba el hombre de origen colombiano contaba con un doble fondo

Detienen en el AIFA a

Muere Andrés Turnes, voz de Anthony y Terry en ‘Candy Candy’, a días de la muerte de Susana Klein, cantante del tema musical

Con un carrera en teatro, cine y doblaje, Turnes se consagró interpretando a los galanes memorables de Candy Candy, el anime japonés que conquistó a Latinoamérica en los 70 y 80

Muere Andrés Turnes, voz de

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre: servicio lento en la Línea 3 STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca en vivo: Marina recupera los cuerpos de las 13 personas fallecidas

El accidente, que dejó víctimas mortales, ocurrió la mañana del 28 de diciembre, cuando el tren se salió de las vías a la altura de Nizanda

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en

Tatiana prepara dos conciertos para inicios de 2026 con su ‘Retro Pop’: estas son las fechas oficiales

La llamada ‘Reina de los niños’ revivirá sus éxitos de los ochentas y ya ha confirmado las sedes en donde se presentará

Tatiana prepara dos conciertos para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades confirmaron el hallazgo de

Autoridades confirmaron el hallazgo de 6 cuerpos tras los hechos de violencia registrados en Villaflores, Chiapas

Niegan amparo y autorizan extradición de “La Gallina”, operador del Chapo Guzmán

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras los recientes enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

Procesan a “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén

El FBI estima que las motocicletas decomisadas a Ryan Wedding en México tienen un valor aproximado de 40 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Tatiana prepara dos conciertos para

Tatiana prepara dos conciertos para inicios de 2026 con su ‘Retro Pop’: estas son las fechas oficiales

Niurka Marcos anuncia boda, se casará por cuarta vez a sus 58 años con hombre 20 años menor

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre

Horacio Beamonte, actor de Televisa deshauciado por leucemia, sufre pérdida de la vista: “Un dolor insoportable”

Raúl Araiza reacciona a posible incorporación de Aarón Mercury como conductor de ‘Hoy’

DEPORTES

David Picasso asegura que esperaba

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior”

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados

Esta es la historia detrás del polémico mural donde Chicharito Hernández besa a Iker Casillas

Cómo le fue a Sudáfrica, rival de México del mundial 2026, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones

Esta es la verdadera razón por la que FIFA elevó el precio de los boletos para el Mundial México 2026