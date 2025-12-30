Trolebús Chalco - Santa Martha: presentan nueva ruta con servicio directo a Constitución de 1917 para conectar la Línea 10

Inician pruebas pilotos en el Trolebús elevado para la ruta Chalco - Constitución de 1917 (X/ @STECDMX)

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) se alista para iniciar con una nueva ruta que formará parte de la Línea 11 del Trolebús. Tras la inauguración del Trolebús Chalco - Santa Martha —que conecta el Edomex con el oriente de la capital—, las autoridades están por implementar un servicio que facilitará el traslado hasta Constitución de 1917.

A pesar de que la Línea 11 ya tiene una conexión con la Línea 10 del Trolebús Santa Martha - Constitución de 1917, el gobierno de la Ciudad de México está por implementar un servicio que facilitará el traslado de los usuarios hasta Chalco y evitará que transborden en la terminal Santa Martha.

Por medio de redes sociales se dio a conocer que el Trolebús Elevado de Iztapalapa inició este lunes 29 de diciembre con unas pruebas piloto para una nueva ruta directa entre Chalco y Constitución de 1917, omitirá la parada intermedia en la terminal Santa Martha.

Avanza la obra del Trolebús Línea 10 Santa Martha - Constitución 1917 (X/ @STECDMX)

Inician pruebas pilotos para la ruta Chalco - Constitución de 1917 del Trolebús

Según información difundida a través de las redes sociales, la cuenta @SntVTC SNT Movilidad Urbana, especializada en movilidad, compartió imágenes de algunas lonas informativas que instalaron en las estaciones de la Línea 10 del Trolebús, el objetivo es informar a los usuarios sobre este servicio a prueba para facilitar el traslado de quienes diariamente cruzan entre el Estado de México y la Ciudad de México.

Presentan prueba piloto del Trolebús Constitución de 1917 - Chalco (X/ @SntVTC)

Usuarios señalaron que, aunque algunas unidades continúan mostrando letreros de “ruta hasta Santa Martha”, los operadores informan que el trayecto ahora se extiende hasta Constitución de 1917, sin detenerse en la terminal que conecta con el Cablebús y la Línea A del Metro CDMX.

Esta medida corresponde a la planeación original de la Línea 11, donde autoridades federales habían señalado que su puesta en marcha contemplaba un enlace directo para atender la demanda de personas que cruzan diariamente desde el Estado de México a la capital.

El modelo de operación adoptado funciona como un servicio interlineal, similar al del Metrobús, lo que favorece la conectividad entre corredores de largo recorrido al eliminar trasbordos en puntos congestionados.

La ruta conecta las Líneas 11 (Chalco–Santa Martha) y 10 (Santa Martha–Constitución de 1917), permitirá un desplazamiento sin trasbordos en Santa Martha (X/ @SICTmx)

Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales sobre la duración exacta de la prueba piloto ni sobre las condiciones bajo las cuales el servicio podría convertirse en permanente. Las autoridades y el Servicio de Transportes Eléctricos tampoco han especificado horarios exactos ni publicado un calendario para la operación de la nueva ruta.

Estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha:

Santa Marta

Parque de la Mujer

Cuauhtémoc

Puente Rojo

Puente Blanco

Parque Tejones

Unión de Guadalupe

La Covadonga

Ejidal

José María Martínez

Amalinalco

Chalco