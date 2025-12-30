México

SICT reconoce la labor de camineros en la conectividad y desarrollo de México

La dependencia del Gobierno de México destaca el trabajo de quienes construyen y mantienen las carreteras del país, fundamentales para la economía nacional y la seguridad vial

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) destaca la importancia de las y los camineros para el desarrollo económico y social del país. Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) destaca la importancia de las y los camineros para el desarrollo económico y social del país, al asegurar que las vías de comunicación funcionen adecuadamente en todo el territorio nacional.

El reconocimiento cobra relevancia ante las difíciles condiciones bajo las que realizan su labor, en escenarios donde el clima y la geografía representan un reto constante.

La SICT subraya que estos trabajadores permanecen fuera del foco público, a pesar de la importancia de su trabajo. El anonimato es una constante en una actividad crucial para la conectividad de las comunidades mexicanas.

Gobierno federal impulsa rehabilitación de carreteras con nueva maquinaria (@ClaudiaShein)

Diversidad de funciones y roles dentro de la infraestructura carretera

La labor caminera no se limita a una sola función. En el sector participan perfiles variados, entre ellos:

  • Ayudantes generales, encargados de tareas básicas en la obra.
  • Residentes generales de obra y directores generales de área, quienes asumen la responsabilidad de los proyectos viales.
  • Personal administrativo, que facilita los procesos internos.
  • Trabajadores de limpieza y de actividades específicas, como la aplicación de pintura sobre el asfalto.
El reconocimiento cobra relevancia ante las difíciles condiciones bajo las que realizan su labor. Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La SICT indica que la construcción de nuevas vialidades y el mantenimiento de las existentes son tareas principales para este gremio.

La instalación de caminos nuevos implica abrir paso, excavar y colocar asfalto, mientras que el mantenimiento requiere rehabilitar carreteras dañadas, reparar cunetas, limpiar drenajes y renovar señalización.

El proceso también involucra a bandereras y bandereros, cuya tarea es guiar el tránsito en las zonas de obra, con el objetivo de preservar la seguridad de quienes transitan por las vías.

En relación con las actividades de los ayudantes, la dependencia federal menciona que sus funciones abarcan la carga y descarga de materiales, así como la limpieza y preparación de áreas de trabajo.

La SICT indica que la construcción de nuevas vialidades y el mantenimiento de las existentes son tareas principales para este gremio. Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Impacto en cifras y testimonios

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Programa Nacional de Infraestructura Carretera ha involucrado a cerca de 6 mil trabajadoras y trabajadores en labores de construcción y rehabilitación de caminos hasta octubre del presente año.

Jorge García Pérez, Residente de Obra de Conservación de Carreteras del Centro SICT Oaxaca, relata su experiencia en emergencias provocadas por lluvias: “En esos momentos no hay horarios ni descanso. Estamos ahí, junto con las cuadrillas y la maquinaria, trabajando sin parar para abrir el paso, retirar derrumbes y devolver la comunicación”.

Janette Cosmes Vásquez, directora general del Centro SICT Chiapas, puntualiza que los beneficios sociales de una obra carretera van desde la instalación de drenajes y alcantarillas, hasta la construcción de nuevas carreteras y puentes de alta ingeniería.

  • Garantizar la seguridad de quienes usan las carreteras es una prioridad permanente.
  • El ciclo de trabajo se extiende a lo largo de todo el año, en condiciones adversas.
  • Las tareas incluyen desde la rehabilitación de caminos hasta la orientación del tránsito en zonas en obra.
el Programa Nacional de Infraestructura Carretera ha involucrado a cerca de 6 mil trabajadoras y trabajadores en labores de construcción y rehabilitación de caminos. Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Reconocimiento institucional y conmemoración

La SICT recuerda que la labor caminera ha sido reconocida oficialmente desde 1956, año en que se erigió el monumento “Al Caminero, integrador de las comunicaciones de México”.

Desde entonces, el 17 de octubre se celebra el Día del Caminero, fecha en la que se rinde homenaje a quienes hacen posible la conectividad carretera en el país.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la conmemoración anual busca visibilizar el compromiso y esfuerzo de este grupo laboral, fundamental para el desarrollo de la infraestructura nacional.

