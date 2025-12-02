México

SICT anuncia entrega nacional de trenes de repavimentación: cada estado recibirá equipo propio en 2026

Con el objetivo de cubrir toda la red carretera federal, la Secretaría prioriza eficiencia y rapidez en las obras, beneficiando tanto a usuarios como a sectores productivos en México

El Gobierno de México avanza en la modernización de la infraestructura vial por medio de la entrega de trenes de repavimentación en todo el país. Foto: Cortesía/Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El Gobierno de México avanza en la modernización de la infraestructura vial por medio de la entrega de trenes de repavimentación en todo el país, una estrategia que busca incrementar la seguridad y calidad de la Red Carretera federal.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la iniciativa contempla la entrega de maquinaria especializada a diversas entidades, sumando únicamente este año 16 equipos repartidos entre varias entidades de la República Mexicana como: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco y Veracruz.

En el reporte de la SICT, se detalla que los trabajos de rehabilitación e intervención ya se ejecutan en estos estados con el equipo recientemente asignado.

Las autoridades confirmaron que, en las fases siguientes, otros territorios, es decir, entidades de la República Mexicana como: Coahuila, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas recibirán sus respectivos trenes de repavimentación.

Los trabajos de rehabilitación e intervención ya se ejecutan en estos estados con el equipo recientemente asignado. Foto: Cortesía/Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Cada estado de la República Mexicana tendrá que contar con maquinaria propia, aclaran autoridades del Gobierno de México

El programa tiene como objetivo que, para el cierre de 2026, cada entidad cuente con maquinaria propia para la mejora y mantenimiento de las vías federales.

Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la inversión en estos trenes especializados asciende a mil 885 millones de pesos para la adquisición de 30 equipos solo en 2025.

“Con los trenes de repavimentación se reduce en 30 por ciento el costo de intervención de la infraestructura carretera y se agilizan los procesos de conservación y atención, incluso ante situaciones de emergencia”, indica el documento oficial consultado.

Esta reducción representa un avance relevante en el uso eficiente de recursos y una respuesta más oportuna ante la necesidad de vialidades seguras.

El programa tiene como objetivo que, para el cierre de 2026, cada entidad cuente con maquinaria propia para la mejora y mantenimiento de las vías federales. Foto: Cortesía/Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El equipo asignado por la SICT incluye maquinaria multifuncional: fresadora, rodillo metálico, petrolizadora, extendedora de pavimento, compactador neumático, pavimentadora convencional y recuperadora de pavimento.

Esta dotación permite realizar trabajos de bacheo, retiro de asfalto, repavimentación y reencarpetamiento. Además, previo a la entrega, esta dependencia federal del Gobierno de México imparte cursos de capacitación al personal designado para operar la maquinaria y ofrecer un mantenimiento profesional.

El despliegue de trenes de repavimentación tiene un impacto directo en la movilidad de miles de personas, según explica la dependencia federal a través de la información proporcionada difundida.

El despliegue de trenes de repavimentación tiene un impacto directo en la movilidad de miles de personas. Foto: Cortesía/Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Las intervenciones buscan optimizar el flujo vehicular, reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre regiones clave para la economía nacional.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) subraya que estas acciones consolidan el compromiso institucional con la modernización y seguridad vial, garantizando que las vías rehabilitadas sean más duraderas y resistentes al uso frecuente y a las eventualidades climatológicas, en beneficio de la población usuaria y del transporte comercial.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) subraya que estas acciones consolidan el compromiso institucional con la modernización y seguridad vial. Foto: Cortesía/Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

