México refuerza la seguridad en carreteras por temporada de vacaciones de invierno

El despliegue de personal médico y vigilancia especial pretende reducir riesgos para conductores y pasajeros en los días de mayor tránsito

El Operativo 30 Delta refuerza la vigilancia médica y preventiva para el autotransporte federal durante las vacaciones de invierno, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Esta estrategia entra en vigor del diecinueve de diciembre de 2025 al once de enero de 2026, periodo en el que incrementa el flujo vehicular y el uso de terminales de autobuses.

El despliegue contempla la participación de servidores públicos de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), quienes reciben el respaldo de elementos de la Guardia Nacional.

Operativo 30 Delta intensifica controles psicofísicos a operadores en terminales y carreteras

A través de dieciséis unidades médicas, ubicadas en siete puntos carreteros itinerantes y en dieciséis terminales de autobuses, se busca verificar detalladamente la condición psicofísica de los operadores del autotransporte federal.

Estas evaluaciones incluyen inspección médica general, interrogatorios dirigidos y monitoreo de signos vitales.

La salud de los operadores, clave para viajes seguros este invierno

Se presta especial atención a los reflejos oculares, osteotendinosos y la coordinación psicomotriz, además de la exploración cardiaca.

El personal sanitario también realiza pruebas específicas para detectar el consumo de bebidas alcohólicas o enervantes, así como para identificar señales de fatiga en los conductores.

“La integridad psicofísica de los operadores es crucial para prevenir accidentes y salvaguardar la vida tanto de los pasajeros como de los propios conductores”, han señalado autoridades de la DGPMPT durante el arranque de operativos similares en años previos.

Como parte del operativo, la SICT recuerda a los usuarios la disponibilidad de números telefónicos para emergencias y auxilio en caso de incidentes en carretera: el 911 para emergencias generales, el 074 para Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el 55 53 95 11 11 para la Cruz Roja y el 088 para la Guardia Nacional.

Durante el periodo vacacional, estos canales permanecerán activos para responder ante cualquier eventualidad relacionada con el aumento del tránsito en las vías federales y las terminales de autobuses.

Medidas de seguridad básicas para manejar en carretera

  • Mantener una velocidad adecuada y respetar los límites establecidos en cada tramo.
  • Realizar pausas cada dos horas o al primer indicio de cansancio para evitar la fatiga al conducir.
  • Revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de iniciar el viaje, prestando atención especial a frenos, luces, neumáticos y niveles de líquido.
  • Utilizar siempre el cinturón de seguridad, tanto el conductor como todos los pasajeros.
  • No operar el vehículo bajo los efectos de alcohol, medicamentos que generen somnolencia o cualquier enervante.
  • Evitar distracciones, como el uso del teléfono móvil o dispositivos electrónicos mientras se conduce.
  • Respetar la distancia de seguridad con respecto a otros vehículos, especialmente en condiciones de lluvia o neblina.
  • Planificar la ruta con antelación y estar atentos a señales o avisos viales.
  • Encender las luces en condiciones de baja visibilidad y utilizar luces intermitentes en caso de reducción brusca de velocidad o detenciones de emergencia.
  • Portar un botiquín de primeros auxilios, herramientas básicas y documentos del vehículo durante todo el trayecto.

