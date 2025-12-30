Orgánicos, reciclables y no reciclables: así tendrás que dividir tus residuos en CDMX a partir del 1 de enero de 2026

La Ciudad de México hará obligatoria la separación de residuos en tres grupos a partir del 2026. Crédito: X @ClaraBrugadaM

A partir del 1 de enero de 2026, en la Ciudad de México, separar correctamente los residuos será una obligación diaria para todas las personas, según informó la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) capitalina. El nuevo esquema divide los desechos en tres grandes grupos: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.

Residuos orgánicos: lo que viene de la naturaleza

Los residuos orgánicos comprenden todo lo que proviene de restos de alimentos, como cáscaras de frutas y verduras, sobrantes de comida, café molido y té, así como los desechos generados por la poda de jardines y plantas.

Según la SEDEMA, este tipo de residuos representa la mayor parte de la basura que se genera en la ciudad (56%). Estos materiales son aprovechados para producir composta o sometidos a procesos de carbonización hidrotermal, evitando así su acumulación en los rellenos sanitarios. La correcta separación permite reducir las emisiones de gases y mejorar la gestión ambiental.

Inorgánicos reciclables: materiales que pueden tener una segunda vida

Los residuos orgánicos, como restos de alimentos y poda de jardines, representarán el 56% de la basura generada en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo grupo corresponde a los residuos inorgánicos reciclables. Aquí se incluyen los envases y embalajes de plástico, botellas y frascos de vidrio, latas de aluminio y otros metales, cartón, papel, textiles y empaques multicapa.

Estos residuos son enviados a plantas especializadas, donde se procesan para incorporarse de nuevo como materia prima en la fabricación de otros productos.

Inorgánicos no reciclables: lo que no se puede recuperar

Los materiales reciclables como plástico, vidrio, cartón y papel deberán clasificarse como residuos inorgánicos reciclables en la nueva normativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo de inorgánicos no reciclables incluye todos aquellos materiales que no pueden ser reutilizados ni reciclados por las plantas de tratamiento. Entre ellos se encuentran los pañales desechables, toallas sanitarias, papel higiénico y colillas de cigarro.

Estos residuos son tratados de manera distinta, pues muchas veces terminan como combustible derivado, minimizando así su envío a los rellenos sanitarios.

¿Cómo y cuándo separar cada grupo?

La recolección diferenciada se realizará en días específicos para cada grupo. El gobierno de la CDMX detalla el calendario de recolección:

Martes , jueves y sábado : residuos orgánicos .

Lunes, miércoles, viernes y domingo: inorgánicos reciclables y no reciclables.

Un reto para la ciudad y sus habitantes

El calendario de recolección de basura en CDMX asigna martes, jueves y sábado para residuos orgánicos, y los demás días para inorgánicos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, señala que este nuevo sistema busca dar valor a los residuos, dejando de lado la idea de que todo es basura. Para alcanzar la meta de transformar el 50% de los residuos antes de 2030, la campaña “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar” moviliza a personal de limpia, educadores ambientales y facilitadores comunitarios.

La capacitación de estos equipos permite orientar a la ciudadanía sobre la clasificación correcta y el manejo adecuado de los desechos. Además, la entrega de contenedores diferenciados en las colonias facilita la tarea a los hogares y comercios.

El proceso también contempla la modernización de la infraestructura pública, como nuevas plantas de composta y camiones recolectores para transportar los residuos.

De acuerdo con Clara Brugada, cada habitante genera en promedio 1.07 kilogramos de residuos al día.