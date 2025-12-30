México

El gobierno capitalino fija meta de reciclar la mitad de los residuos para 2030

La administración local plantea un objetivo para gestionar el cincuenta por ciento de los desperdicios a través de reciclaje o transformación

Cincuenta nuevos camiones recolectores reforzarán la recolección diferenciada de residuos en las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México desde enero de 2026. Crédito: X @ClaraBrugadaM

El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la gestión de Clara Brugada, ha marcado un nuevo rumbo en la gestión de residuos al fijar como objetivo que, para el año 2030, la mitad de los desechos generados en la capital sean reciclados o transformados antes de llegar a su disposición final.

Esta meta, anunciada en el arranque de la campaña “Transforma tu Ciudad: cada residuo en su lugar” este 29 de diciembre en la alcaldía Azcapotzalco, busca no solo reducir el impacto ambiental sino ampliar el ciclo de vida de los residuos aprovechables en la capital mexicana.

En paralelo, Clara Brugada adelantó una acción concreta para fortalecer esta estrategia: el próximo 6 de enero se entregarán 50 camiones recolectores de residuos. Según indicó, cada una de las 16 alcaldías recibirá una unidad por su aporte, mientras la administración central sumará otra unidad adicional, incrementando así la capacidad operativa para la recolección diferenciada.

Esta medida, explicó la mandataria capitalina, garantiza el soporte logístico necesario para implementar la separación desde el origen. Además, remarcó que el cambio parte del hogar y subrayó: “Cada persona en la Ciudad de México produce 1.07 kilogramos de residuos al día. Somos la segunda entidad que más genera en el país, por eso necesitamos iniciar el cambio desde casa”.

La nueva campaña espera que se recuperen el 75% de los residuos de la CDMX

La capital genera diariamente 8 mil 500 toneladas de residuos, de las cuales 7 mil terminan en rellenos sanitarios con un 56% de origen orgánico. Crédito: X @ClaraBrugadaM

El comunicado fue reforzado por la participación de otras autoridades. Roberto Castillo Cruz, titular de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), precisó que actualmente solo 15% de los desechos llega separado, pero gracias a la nueva campaña esperan alcanzar hasta 75% de recuperación de residuos.

Castillo Cruz detalló que tanto el personal del servicio de limpia como educadores ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y facilitadores de Pilares han recibido capacitación para informar y acompañar a la ciudadanía en este proceso de separación en colonias, escuelas y espacios comunitarios.

La política de separación cobra vigencia a partir del 1 de enero de 2026, fecha desde la cual será obligatorio entregar los desechos separados en tres categorías: orgánicos, reciclables y no reciclables. Durante la presentación, que tuvo lugar en el Parque de la República Democrática de Alemania en la colonia Pro Hogar, Clara Brugada recorrió la avenida Central en la alcaldía Azcapotzalco y distribuyó contenedores diferenciados para cada tipo de residuo.

De acuerdo con datos oficiales, en la actualidad la capital dispone de 12 estaciones de transferencia que reciben unas 8 mil 500 toneladas de residuos diariamente. De este total, aproximadamente 7 mil toneladas terminan en rellenos sanitarios, con una composición predominante de residuos orgánicos (56 %) y el resto dividido casi en partes iguales entre reciclables inorgánicos y no aprovechables (21 % cada uno).

Sustitución del término “basura” por el de “residuos”

A partir del 1 de enero de 2026, la separación obligatoria de residuos en orgánicos, reciclables y no reciclables será requisito para la recolección en la Ciudad de México. Crédito: X @ClaraBrugadaM

Frente a este diagnóstico, la mandataria sentenció que dejarán de emplear el término “basura” para hablar de “residuos”, destacando el valor potencial de estos materiales: “Aquello que nos fue útil en un primer momento puede seguir siendo útil. Se puede reciclar, se puede transformar y darle una segunda vida”, afirmó.

Además, advirtió que uno de los compromisos centrales de su administración consiste en que, para finales de la década, al menos cincuenta por ciento de los residuos se gestionen mediante reciclaje o transformación.

La estrategia cuenta con el respaldo de autoridades locales . La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, aseguró estar lista para operar el plan, subrayando la existencia de tiraderos videovigilados, la implementación de acciones permanentes de recolección diferenciada de cascajo, llantas, muebles y electrodomésticos, y el antecedente local del primer Reciclatrón fijo en Alameda Norte.

