México

Metro de la CDMX: anuncian obras en estación Chabacano de la Línea 9, así afectará a los usuarios

La medida fue dada a conocer por Adrián Rubalcaba, director de este transporte en la capital, quien preciso las fechas en las que se realizarán los trabajos

En la estación Chabacano del
En la estación Chabacano del Metro de la CDMX, la salida nor-poniente hacia la calle Francisco Ayala, esquina con Eje 3 Sur, permanecerá cerrada los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de diciembre de 2025. (Twitter/@MetroCDMX)

En el contexto de las acciones de mantenimiento integral y mejoras a la infraestructura del transporte público, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de Ciudad de México anunció una serie de intervenciones que impactarán a los usuarios de la estación Chabacano de la Línea 9.

Además de estas labores, la modernización de componentes en la Línea B también forma parte de los trabajos programados con el objetivo de incrementar la seguridad y funcionalidad del servicio, según lo publicado por el director Adrián Rubalcaba a través de la red social X.

Renovación en estación Chabacano durará tres días

Según la información proporcionada por Adrián Rubalcaba este 26 de diciembre de 2025, la explanada de la estación Chabacano será objeto de trabajos de renovación que incluyen la sustitución de pisos de mármol y el reforzamiento de las juntas constructivas.

Estas acciones están orientadas a ofrecer áreas más seguras y adecuadas para el tránsito de los usuarios, como parte del mantenimiento preventivo y correctivo permanente que realiza el STC.

“Debido a obras de renovación en la explanada de Chabacano Línea 9, la salida nor-poniente hacia Francisco Ayala y Eje 3 Sur permanecerá cerrada del 26 al 28 de diciembre. Los demás accesos continúan en servicio. Agradezco su comprensión y les invito a tomar previsiones”, comunicó el propio Metro en la plataforma X.

El director del Metro enfatizó que quienes transiten por la zona deben considerar rutas alternativas y anticipar sus trayectos, ya que, aunque la afectación será puntual, la movilidad en ese punto podría presentar demoras. Estas medidas buscan minimizar las molestias a los pasajeros y garantizar la continuidad del servicio mientras se ejecutan los trabajos de infraestructura.

Mejoras en la Línea B: instalación de durmientes sintéticos

Simultáneamente, el Sistema de Transporte Colectivo informó acerca de la incorporación de 125 durmientes sintéticos en la Línea B, específicamente en el tramo que va de Oceanía a Deportivo Oceanía.

Esta intervención sustituye a los bloques de madera que habían alcanzado el final de su vida útil. El proceso es realizado por personal especializado del área de Instalaciones Fijas durante las madrugadas y en horarios fuera de servicio, con el propósito de no interferir con la operación diaria de los trenes.

La renovación de durmientes está destinada a preservar la correcta posición geométrica y la estabilidad de las vías, en una línea que utiliza plintos como sistema de soporte, a diferencia de otras líneas que emplean balasto.

“En la Línea B, que diariamente utilizan más de 401 mil personas, seguimos trabajando los 365 días del año para ofrecer un Metro seguro y eficiente”, destacó Rubalcaba.

Datos relevantes sobre los trabajos realizados en el Metro de la CDMX

  1. El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció trabajos de renovación en la explanada de la estación Chabacano de la Línea 9, que incluyen sustitución de pisos de mármol y reforzamiento de juntas constructivas.
  2. La salida nor-poniente de la estación Chabacano, hacia Francisco Ayala y Eje 3 Sur, permanecerá cerrada del 26 al 28 de diciembre de 2025, mientras se desarrollan las obras; los demás accesos siguen disponibles.
  3. En la Línea B, el Metro realiza la instalación de 125 durmientes sintéticos en el tramo Oceanía-Deportivo Oceanía, reemplazando los bloques de madera desgastados para mantener la estabilidad y seguridad de las vías.
  4. Los trabajos de modernización en la Línea B se efectúan en horarios nocturnos y fuera de servicio, buscando no afectar la operación diaria y beneficiar a los más de 401 mil usuarios que emplean esta línea cada día.

