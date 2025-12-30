México

Lanzan campaña nacional para donación de órganos y aumentar los trasplantes en México

El gobierno presenta los resultados del año en procedimientos de trasplantes y facilita el registro voluntario de donadores en todo el país

El Secretario de Salud, explicó las cifras de los trasplantes realizados durante el año. Crédito: Presidencia

El gobierno de México presentó avances significativos en el ámbito de los trasplantes de órganos y en la promoción de la donación voluntaria. Durante la mañanera del martes 30 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, destacaron el esfuerzo realizado en los últimos 12 meses para fortalecer la atención médica en este sector.

El secretario de Salud señaló que los trasplantes se han consolidado como un ejemplo de coordinación en hospitales públicos. Además, enfatizó la importancia de sensibilizar a la población sobre la donación de órganos, considerando que un paciente donante puede salvar la vida de hasta ocho personas.

Entre los objetivos del programa se encuentra garantizar que México avance hacia un modelo en el que las listas de espera se reduzcan significativamente. Por ello, se promueve la inscripción voluntaria como donador, ofreciendo canales oficiales para registrarse de manera rápida y segura, tanto por teléfono como a través de plataformas digitales.

Avances en trasplantes y cifras recientes

También hizo un llamado a la donación de órganos, que también se puede dar por parte de donadores vivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la presentación, Kershenobich compartió los datos más recientes sobre trasplantes en el país. En el último año se realizaron 2,786 trasplantes de riñón, de los cuales el 76% se llevaron a cabo en hospitales públicos. Los trasplantes de hígado alcanzaron un total de 245, con la misma proporción en centros de atención públicos.

En cuanto a los trasplantes de corazón, se llevaron a cabo 46 intervenciones, 45 de ellas en hospitales públicos, lo que refleja la consolidación de la infraestructura hospitalaria y el compromiso del sector salud con la atención especializada. Estos resultados muestran cómo la combinación de políticas públicas, capacitación médica y coordinación institucional puede mejorar significativamente la cobertura en trasplantes.

El secretario destacó que tanto los trasplantes de riñón como de hígado pueden provenir de donadores vivos, una modalidad que ha permitido ampliar las posibilidades de atención inmediata para pacientes en espera. Esto enfatiza la importancia de fomentar la cultura de la donación de órganos en toda la población.

Registro voluntario de donadores y campaña nacional

La donación de órganos es algo que ayuda a salvar muchas vidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno puso a disposición de la ciudadanía canales de registro como el número telefónico 55 5487-9902 y una liga digital oficial, para que cualquier persona pueda convertirse en donador voluntario de manera segura.

La intención es facilitar el acceso y aumentar el número de inscritos en todo el país.

La campaña nacional buscará promover el lema “Por un México sin lista de espera”, recordando que la donación de órganos es un acto de solidaridad que puede cambiar la vida de múltiples pacientes.

