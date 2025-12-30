Feria de León 2026: Los Ángeles Azules agotan boletos gratis y todos los artistas que se presentarán

La agrupación mexicana de cumbia agotó todas las entradas gratuitas en menos de dos horas, dejando claro que su show será de los más esperados en la histórica celebración que vivirá la ciudad el próximo enero. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La Feria de León 2026 se perfila como una edición histórica, al coincidir con los 450 años de la fundación de la ciudad y la edición 150 del evento. Con una cartelera que mezclará cumbia, rock, pop y electrónica, la expectativa es enorme y ya se ha reflejado en la respuesta del público.

El mejor ejemplo de ello es el concierto de Los Ángeles Azules, programado para el 22 de enero en el Foro de la Gente, cuyos boletos gratuitos se agotaron en apenas hora y media tras abrirse la fila virtual.

Los Ángeles Azules arrasaron con los boletos de la Feria de León 2026 en tiempo récord. (Foto: Prensa Lollapalooza)

La agrupación mexicana, reconocida por clásicos como 17 años y Mis sentimientos, promete llenar el Recinto Ferial de León con miles de asistentes en una de las noches más esperadas del evento.

Boletos gratuitos y alta demanda

El sistema de acceso digital implementado por la feria exige un preregistro en línea y la participación en una fila virtual para obtener los boletos gratuitos. Aunque la dinámica busca mayor orden y seguridad, la demanda fue tan alta que muchos usuarios reportaron largas esperas y dificultades para completar el proceso.

En este sentido, los boletos para Los Ángeles Azules se agotaron con una acelerada velocidad, lo que confirma la popularidad del grupo y la expectativa que genera su presentación.

Una avalancha de usuarios intentó asegurar su lugar en el evento, lo que generó largas esperas y complicaciones en la obtención de entradas. (Feria de León)

La organización ha reiterado que los accesos para los demás conciertos del Foro de la Gente se liberarán día por día, y que es indispensable contar con el preregistro previo para participar.

Cartelera de la Feria de León 2026

A través de su redes, los organizadores se han encargado de informar los diferentes conciertos y atracciones que habrá durante la celebración. Además de Los Ángeles Azules, los diversos foros orquestados para las presentaciones en la feria ofrecerán espectáculos gratuitos de artistas nacionales e internacionales:

9 enero: Enjambre

10 enero: Foo Fighters

11 enero: Pequeños Musical

16 enero: La Trakalosa de Monterrey

17 enero: DLD

20 enero: Los Recoditos

23 enero: La Arrolladora Banda El Limón

24 enero: Kinky

30 enero: Tiësto

31 enero: Moenia

1 febrero: Paty Cantú y Mau y Ricky

3 febrero: Banda Machos

4 febrero: Zoé

La Feria de León 2026 se ha encargado de anunciar a los artistas nacionales e internacionales que conformarán su cartel en la Velaria de la Feria. (X/ @turismo_leon)

La diversidad de géneros predominará y parece orientar todo para que cada jornada tenga un atractivo especial, desde el rock alternativo hasta la música electrónica y la cumbia tradicional.

Una feria con sabor histórico

La Feria de León 2026 promete convertirse no sólo será un escaparate musical, sino también un espacio de cultura, gastronomía y tradición. Con actividades en el Recinto Ferial, el Planetario Explora y el Palenque, se espera la asistencia de millones de visitantes.

El evento, que coincide con el aniversario 450 de la fundación de la ciudad, ha anunciado una programación de artistas nacionales e internacionales que incrementa la expectativa entre la población y los visitantes. (Archivo)

El éxito en la entrega de boletos para Los Ángeles Azules anticipa lo que será una edición inolvidable, donde la música y la celebración se unirán para marcar un momento importante en la historia de León.