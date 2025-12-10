¿Quién era Phill Vinall, el exmiembro de Zoé y Enjambre que falleció?

Tras confirmarse el fallecimiento de Phill Vinall, los miembros de Zoé reaccionaron a la noticia. Crédito: Instagram/ @zoetheband

La música alternativa perdió a una de sus figuras más influyentes con la partida de Phill Vinall, productor e ingeniero de sonido británico que dejó una huella imborrable en la escena internacional y, especialmente, en México.

Vinall falleció el 8 de diciembre de 2025 a los 66 años, dejando tras de sí un legado que abarca colaboraciones con bandas icónicas como Pulp, Placebo y Radiohead, además de su papel fundamental en el desarrollo de grupos mexicanos como Zoé y Enjambre.

Su nombre se convirtió en sinónimo de calidad y visión artística, al punto de ser considerado por muchos como el “sexto miembro” de Zoé. Es recordado por su capacidad de capturar y adaptarse a la esencia de cada artista y transformarla en un sonido que trascendía generaciones.

El productor e ingeniero de sonido británico dejó una huella imborrable en la escena internacional y, especialmente, en México. (Facebook/ Enjambre)

Reacciones de la escena musical ante el fallecimiento de Phill Vinall

La noticia de su fallecimiento generó una ola de homenajes en redes sociales. Enjambre lo recordó como “una mente brillante, un padre en el estudio y un niño en el corazón”, agradeciendo la ternura y el cariño con el que trabajó junto al grupo en sus producciones.

Por su parte, Zoé compartió un mensaje emotivo en el que lo reconocieron como parte esencial de su historia, un aliado creativo que transformó su música y su vida.

Enjambre compartió un emotivo mensaje para despedir a Phill Vinall. (Facebook/ Enjambre)

En este sentido, el vocalista León Larregui también aprovechó el espacio de las redes sociales para escribir:“Guru Sensei. Phil Vinall. 1959-2025. Gracias por tanto!! My dear friend”, confirmando la cercanía personal y espiritual que lo unía al productor.

Trayectoria internacional de Phill Vinall

Phill Vinall inició su carrera en estudios británicos, trabajando como ingeniero con bandas como The Jam y Thin Lizzy. En los años 90 se consolidó como productor de referencia dentro del britpop y el rock alternativo, colaborando con Pulp y Placebo, y participando en proyectos vinculados a Radiohead.

Phill Vinall tuvo una conexión significativa con la banda guatemalteca Bohemia Suburbana, ya que produjo su disco más importante, Imaginaria Sonora (2015). Gracias a su experiencia internacional y su sensibilidad artística, Vinall ayudó a que Bohemia Suburbana alcanzara una mayor proyección en la escena latinoamericana.

Legado en México de Phill Vinall

A inicios de los 2000, Vinall se trasladó a México, donde encontró un nuevo hogar creativo. Fue pieza clave en la evolución de Zoé, acompañando a la banda en sus discos más importantes y consolidando su sonido como referente del rock latinoamericano.

El productor Phill Vinall fue una de las mentes maestras detrás de varias de las producciones más exitosas de Zoé. (Instagram/ @zoetheband)

Bajo su producción, Zoé estrenó producciones de gran éxito como el MTV Unplugged/Música de Fondo y alcanzó reconocimientos internacionales, incluyendo un Grammy Latino por el álbum Aztlán.

También trabajó con Enjambre, aportando a su consolidación dentro de la escena nacional. Además, fue cofundador de Panoram Studios en la Ciudad de México, un espacio que se convirtió en epicentro de grabaciones para artistas internacionales como Interpol, Phoenix, Yeah Yeah Yeahs e Iggy Pop.

Es así que Phill Vinall no fue sólo un productor, sino un mentor y amigo para las bandas con las que trabajó. Su capacidad para escuchar, guiar y potenciar la creatividad lo convirtió en una figura única dentro de la música.