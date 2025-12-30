México

Demon Slayer prepara su llegada en concierto a la CDMX y Guadalajara en 2026

La música que acompaña al anime se presentará en vivo en dos escenarios mexicanos con un formato que busca una experiencia inmersiva

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en concierto" llega a Mexico en el 2026. Crédito: Comunicación VENTIX

El fenómeno global Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba llevará su icónica banda sonora a México en 2026, ofreciendo a los fanáticos una experiencia única que combina música en vivo con las escenas más memorables del anime.

La serie, reconocida por su calidad narrativa y animación ha conquistado a millones de seguidores alrededor del mundo.

Ahora, los fanáticos mexicanos podrán disfrutar de sus momentos más emblemáticos acompañados de una interpretación en vivo de 18 músicos profesionales, quienes ejecutarán la música que ha definido la intensidad y emoción de la saga.

Ciudades y fechas confirmadas

Guadalajara y Ciudad de México
Guadalajara y Ciudad de México serán sedes del espectáculo sinfónico - (Foto: YouTube)

Los conciertos se realizarán en dos importantes ciudades de México, garantizando acceso a una amplia audiencia: Ciudad de México recibirá el espectáculo en el Auditorio Nacional a las 8:30 p.m. e 24 de febrero, mientras que, en Zapopan, Jalisco, la cita será en el Auditorio Telmex a las 6:30 p.m. el 01 de marzo.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster México, ofreciendo distintas opciones de precios y ubicaciones. Se recomienda adquirir los pases con anticipación para garantizar lugar en uno de los eventos más esperados del año.

Este tipo de conciertos combina el entusiasmo de los fanáticos del anime con la sofisticación de la música clásica interpretada en vivo, demostrando que las producciones japonesas pueden trascender su formato original y convertirse en experiencias culturales integrales.

Una producción de calidad y proyección para la audiencia

Una producción que traspasa la
Una producción que traspasa la pantalla - (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

La producción de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto ofrece a los fanáticos una experiencia única que va más allá de la música.

El evento integra actuaciones en vivo con proyecciones de alta calidad, permitiendo que la audiencia se adentre en la historia y los personajes de la serie como nunca antes.

Este espectáculo refleja el impacto global de la franquicia, que se ha consolidado como una de las más influyentes en el mundo del anime.

Su combinación de animación excepcional y narrativa cautivadora ha capturado la atención de millones de seguidores, convirtiéndola en un referente cultural y un fenómeno de entretenimiento que trasciende fronteras.

Además, los logros de Demon Slayer destacan su relevancia y prestigio dentro de la industria. Desde premios internacionales hasta reconocimientos por su animación y calidad narrativa, la serie se ha posicionado como un título líder que continúa marcando tendencia, mientras el concierto permite disfrutar de su música y esencia en un formato completamente inmersivo.

