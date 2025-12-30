México

Coque Muñiz y Jorge Falcón darán presentación musical y de comedia en CDMX durante fin de año

Ambos artistas invitaron a sus seguidores a este evento para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026

El dúo se presentará en la Ciudad de México para los festejos de fin de año. Crédito: Cuartoscuro.

El próximo jueves 31 de diciembre, para los festejos de fin de año, Jorge Muñiz y Jorge Falcón se presentarán en la Ciudad de México ante el público para despedir el 2025.

Se tratará de una mezcla de música y comedia para que todos los asistentes puedan disfrutar de una noche llena de muchas emociones para decirle adiós a este año y darle la bienvenida al 2026.

El lugar donde se presentarán será el salón de espectáculos La Maraka, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

El dúo invitó a todos sus seguidores y a aquellas personas que no tengan algún plan para pasarla en Año Nuevo a acudir al lugar para festejar esta festividad y pasar un rato agradable de música y comedia.

Principales atractivos del evento de Coque Muñiz y Jorge Falcón

  • Jorge Muñiz, reconocido intérprete de la balada romántica, encabeza el cartel de la noche con lo mejor de su repertorio.
  • Jorge Falcón, figura emblemática de la comedia mexicana, acompañará la celebración con su característico estilo.

El espectáculo de fin de año promete reunir a generaciones de seguidores, quienes podrán disfrutar de canciones y rutinas clásicas en uno de los recintos más tradicionales de la capital.

La convocatoria resalta la importancia de la ocasión, tanto para los artistas como para el público.

Jorge Muñiz, reconocido intérprete de la balada romántica, encabeza el cartel de la noche con lo mejor de su repertorio. Crédito: Cuartoscuro.

Detalles de la presentación de Coque Muñiz y Jorge Falcón

  • La cita será el 31 de diciembre en las instalaciones de La Maraka, centro de espectáculos ubicado en la Ciudad de México.
  • El evento está programado para la noche de fin de año, una de las fechas más concurridas para este tipo de espectáculos.
  • Jorge Muñiz ofrecerá un recorrido musical por sus éxitos más populares.
  • Jorge Falcón presentará una selección de sus rutinas más conocidas.
El evento se realizará por motivo de los festejos de Año Nuevo. Foto: La Maraka.

La organización del evento busca posicionar esta gala como una propuesta para quienes desean recibir el Año Nuevo en un ambiente de música y comedia.

El evento musical destaca la experiencia y trayectoria de ambos artistas, quienes suman décadas de carrera en la industria del entretenimiento nacional.

Información adicional sobre Coque Muñiz y Jorge Falcón que se presentarán en la CDMX

  • Jorge Muñiz ha consolidado una carrera como cantante, conductor y figura de la televisión mexicana, reconocido por su capacidad para conectar con el público a través de la música romántica.
  • Jorge Falcón se ha caracterizado por su estilo de comedia directa y espontánea, manteniéndose vigente en escenarios y medios durante varias décadas.
Jorge Falcón se ha caracterizado por su estilo de comedia directa y espontánea. Foto: Cuartoscuro.

El espectáculo se inscribe en una tradición de conciertos y presentaciones especiales que cada año marcan el cierre de ciclo en la Ciudad de México.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de este recinto de la capital del país en caso de algún cambio de último momento.

Resultados del Tris: ganadores y

Ataque armado en un partido

SSC rindió homenaje a Román

Rescatan a tres mapaches de

Metro CDMX y Metrobús hoy
