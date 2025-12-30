México

Tatiana prepara dos conciertos para inicios de 2026 con su ‘Retro Pop’: estas son las fechas oficiales

La llamada ‘Reina de los niños’ revivirá sus éxitos de los ochentas y ya ha confirmado las sedes en donde se presentará

Foto: X/@oficial.tatiana.
Foto: X/@oficial.tatiana.

Tatiana, mejor conocida como ‘La reina de los niños’, reveló que tendrá dos importantes conciertos para inicios del 2026.

Tatiana ‘Retro Pop’ es el concepto con el que la artista dio a conocer sus presentaciones musicales, para poder presentarse el siguiente año con sus mejores éxitos.

Las ciudades donde se presentará Tatiana serán la Ciudad de México y Monterrey, en el estado de Nuevo León, de acuerdo a las declaraciones en sus redes sociales oficiales.

“¡Chicos, chicos! La fiesta #RetroPop se acerca. Nos vemos pronto CDMX y MTY ¿Están listos para brillar al ritmo de los ochentas?“, escribió la cantante a través de sus redes sociales oficiales.

Tatiana es tema de conversación en redes sociales por hacer una presentación sorpresa en un antro de Monterrey. Crédito: @oficial.tatiana, Instagram

Fechas de conciertos de Tatiana con su ‘Retro Pop’ para 2026

Las fechas en que se presentará la cantante en la Ciudad de México y Monterrey para inicios de 2026 con su ‘Tatiana Retro Pop’ son:

  • Sábado 21 de febrero en La Maraka, en la Ciudad de México.
  • Viernes 28 de febrero en el Dion Live Center, en Monterrey, Nuevo León.
Fechas de conciertos de Tatiana
Fechas de conciertos de Tatiana para su 'Retro Pop'. Foto: Instagram/@oficial.tatiana.

Por lo tanto, será en el mes de febrero cuando la cantante reviva sus éxitos de los ochentas en estos dos salones de espectáculos locales.

Hasta el momento no se han dado a conocer más fechas de presentaciones musicales con este concepto.

Cabe destacar que, de acuerdo con lo revelado por Tatiana, se cantarán las canciones que no forman parte de sus shows infantiles, por lo que va dirigido a un público adulto.

Un poco de la vida de Tatiana, mejor conocida como ‘La reina de los niños’

Tatiana Palacios Chapa, nacida el 12 de diciembre de 1968 en Filadelfia, Estados Unidos, es una cantante, actriz y conductora mexicana reconocida como “La reina de los niños”.

Su carrera artística comenzó en la década de los ochenta, primero como cantante pop juvenil y actriz, participando en telenovelas y programas de televisión.

En 1995, Tatiana orientó su carrera al público infantil, lanzando su primer disco dirigido a niños, lo que marcó el inicio de una exitosa etapa.

Tatiana Palacios Chapa nació en1968
Tatiana Palacios Chapa nació en1968 en Estados Unidos y es mejor conocida como “La reina de los niños”. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Desde entonces, Tatiana ha producido más de 20 álbumes infantiles, muchos de los cuales han alcanzado discos de oro y platino.

Su imagen, caracterizada por vestuarios coloridos y su emblemático cabello rizado, la convirtió en un ícono para varias generaciones.

Tatiana también ha tenido fase como conductora

Ha conducido programas como “El espacio de Tatiana” y “El show de Tatiana”, consolidándose como una de las figuras más queridas del entretenimiento infantil.

Además de su trabajo en televisión y música, Tatiana ha participado en teatro y cine, destacando por su labor filantrópica en favor de la niñez.

Su trayectoria la ha hecho merecedora de múltiples reconocimientos y premios, consolidándola como una referencia en el ámbito del entretenimiento infantil en México.

