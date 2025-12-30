Alex Ubago revela que habrá más fechas en México para su gira ‘¿Qué Pides Tú?’

El cantante ha revelado varias fechas para su gira '¿Qué Pides Tú?´. Crédito: Cuartoscuro.

El cantante de balada de pop, el español Alex Ubago, informó que como parte de su gira ‘¿Qué Pides Tú?’, donde ya ha confirmado varias fechas en México para 2026, habrá más presentaciones.

El anuncio fue dado a conocer por el artista a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram el pasado 17 de diciembre.

Desde el mes de noviembre pasado, también en las redes sociales oficiales del intérprete de ‘Me muero por conocerte’, se confirmaron las fechas para México.

Cabe destacar que esta gira se realiza como parte de la celebración por los 25 años de Alex Ubago, así como del lanzamiento de su primer álbum ‘¿Qué Pides Tú?’, con el que saltó a la fama.

Alex Ubago anunció las fechas para México como parte de su gira '¿Qué Pides Tú?' en 2026. Foto: Archivo.

Esto dijo Alex Ubago acerca de que habrá más fechas en México para su gira ‘¿Qué Pides Tú?’

Alex Ubago expresó que su disco ‘¿Qué Pides Tú?’ fue el álbum debut de su carrera como cantante. Aseveró que le trae muchos recuerdos.

Puntualizó que debido a que el próximo 2026 cumplirá 25 años de su lanzamiento, se hará la gira, la cual lleva el mismo nombre que este álbum musical.

“Un álbum tan icónico en mi carrera. Y para celebrarlo voy a salir de gira con mi banda para tocar íntegramente todas las canciones incluidas en él”, dijo el compositor español.

Ubago detalló que además de los éxitos de dicho álbum musical, también cantará otras canciones que forman parte de su carrera como cantante.

Indicó que ya se han anunciado muchas fechas en diferentes países como: Estados Unidos, España, Argentina y México. Puntualizó que próximamente anunciará más fechas, sin dar mayores detalles de cuándo será.

El cantante español se presentará en varias ciudades de México para 2026. Crédito: Instagram/@alexubago.

“Estas son las primeras fechas anunciadas de la gira ‘¿Qué pides tú? 25 aniversario’ en 2026. Próximamente anunciaremos más", escribió Alex Ubago a través de sus redes sociales oficiales.

Estas son las fechas en México en las que dará concierto Alex Ubago para 2026 como parte de su gira musical ‘¿Qué Pides Tú?

Como se mencionó anteriormente, desde noviembre pasado, Alex Ubago ya había revelado las fechas en las que se presentará en México.

Ciudad de México, Puebla, Toluca, Pachuca, Guadalajara y más son algunas de las ciudades en las que el cantante europeo ofrecerá los conciertos durante el mes de mayo de 2025.

01 de mayo – Pachuca – Auditorio Explanada

02 de mayo – Puebla – Auditorio Explanada

03 de mayo – Oaxaca – Auditorio La URSE

06 de mayo – CDMX – Teatro Metropólitan

07 de mayo – Tijuana – El Foro Palacio Jai Alai

08 de mayo – Mérida – Auditorio Coca-Cola La Isla

10 de mayo – Cancún – Plaza de Toros Cancún

14 de mayo – Monterrey – Escenario GNP

15 de mayo – Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz

16 de mayo – Guadalajara – Teatro Diana

Estas son las fechas de conciertos de Alex Ubago en México para 2026. Foto: Archivo.