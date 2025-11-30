¿Qué Pides Tú? Alex Ubago anuncia gira por México: fechas y ciudades para los 25 años del músico español

Alex Ubago anuncia gira por México en 2026 para celebrar el 25 aniversario de su álbum debut ¿Qué pides tú? (Archivo)

El anuncio de la gira de Alex Ubago por México en 2026 ha despertado una ola de expectativas entre quienes consideran sus canciones parte fundamental de su memoria afectiva.

El cantautor vasco, que en ese año celebrará el vigésimo quinto aniversario de su álbum debut ¿Qué pides tú?, ha confirmado una serie de conciertos en el país, concebidos como un homenaje a la trayectoria que lo consolidó como una de las voces más queridas del pop melódico en español.

El recorrido musical de Ubago en México incluirá presentaciones en ciudades como Pachuca, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Tijuana, Mérida, Cancún, Monterrey, Querétaro y Guadalajara.

El tour de Alex Ubago recorrerá ciudades como Pachuca, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Tijuana, Mérida, Cancún, Monterrey, Querétaro y Guadalajara

Cada una de estas fechas, previstas para mayo de 2026, se plantea como un reencuentro entre el artista y el público que lo acompañó desde sus inicios, cuando temas como “A gritos de esperanza”, “Sin miedo a nada”, “Sabes que tú” y “Aunque no te pueda ver” se convirtieron en himnos generacionales.

El propio Ubago ha definido esta gira como “un gran remember”, una oportunidad para volver a conectar con el joven que fue y con quienes encontraron refugio en sus letras.

El itinerario de la gira comenzará en Pachuca, seguirá por Puebla y Oaxaca, y llegará al emblemático Teatro Metropólitan en la Ciudad de México. Posteriormente, el tour se desplazará hacia el norte, con paradas en Tijuana y Monterrey, para luego regresar al sur con conciertos en Mérida y Cancún. Finalmente, el ciclo se cerrará en el centro-occidente del país, con funciones en Querétaro y Guadalajara.

¿Qué pides tú?, el álbum debut de Alex Ubago, vendió un millón y medio de copias y marcó su consagración internacional (Archivo)

En cada escenario, el público podrá revivir un cuarto de siglo de historias cantadas desde la vulnerabilidad y la honestidad, elementos que han distinguido la voz de Ubago a lo largo de su carrera.

El motivo central de este reencuentro es la conmemoración global de ¿Qué pides tú?, el disco que marcó un antes y un después en la vida del artista. Publicado en 2001, este álbum alcanzó ventas de un millón y medio de copias y abrió las puertas de mercados internacionales, consolidando a Ubago como referente del género.

La gira mundial anunciada por el cantante incluirá paradas en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y España, pero el concierto en México tendrá un carácter especial: el repertorio estará cuidadosamente seleccionado para recorrer tanto los temas de su debut como los grandes éxitos que han acompañado al artista durante estos veinticinco años.

“Será un homenaje a las canciones que aún laten con la misma fuerza con la que fueron escritas”, ha expresado el propio Ubago.

La gira mundial de Alex Ubago por el 25 aniversario de ¿Qué pides tú? también incluirá paradas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica (Archivo)

Fechas de la gira ¿Qué Pides Tú? de Alex Ubago en México

01 de mayo – Pachuca – Auditorio Explanada

02 de mayo – Puebla – Auditorio Explanada

03 de mayo – Oaxaca – Auditorio La URSE

06 de mayo – CDMX – Teatro Metropólitan

07 de mayo – Tijuana – El Foro Palacio Jai Alai

08 de mayo – Mérida – Auditorio Coca-Cola La Isla

10 de mayo – Cancún – Plaza de Toros Cancún

14 de mayo – Monterrey – Escenario GNP

15 de mayo – Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz

16 de mayo – Guadalajara – Teatro Diana