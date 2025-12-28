Liberan a Raúl Meza, joven detenido durante protestas por el asesinato de Carlos Manzo

Raúl Meza fue liberado de prisión tras casi dos meses de su detención. Foto: (Miguel Alfonso Meza/X)

Raúl Meza, acusado de los delitos de sabotaje y daños, y quien permanecía como el único detenido tras la irrupción al Palacio de Gobierno de Michoacán durante las protestas por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, recuperó su libertad este sábado luego de que un juez autorizara el cambio de su medida cautelar para continuar el proceso penal en libertad.

El joven abandonó el penal de Mil Cumbres, oficialmente denominado Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, donde permaneció internado desde principios de noviembre, tras ser vinculado a proceso por su presunta participación en los hechos ocurridos el 2 de noviembre en Morelia. La modificación de las medidas cautelares le permitirá enfrentar las acusaciones sin permanecer recluido, aunque continuará sujeto al proceso judicial.

Raúl Meza había sido detenido tras irrumpir al Palacio Municipal durante protestas por el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan. REUTERS/Asaid Castro

La liberación fue confirmada por el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, quien informó que la administración estatal colaboró con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se otorgara el cambio de medida cautelar. El funcionario señaló que la investigación seguirá su curso con pleno respeto al debido proceso y a los derechos de todas las partes involucradas.

Raúl Meza fue detenido durante una serie de manifestaciones que se realizaron en la capital michoacana para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, ocurrido durante el Festival de Velas del Día de Muertos. Durante una de las movilizaciones, un grupo de manifestantes ingresó al Palacio de Gobierno, lo que derivó en destrozos y en la detención de varias personas. Aunque la mayoría de los detenidos fueron liberados horas después, Meza fue el único que permaneció en prisión tras ser imputado por sabotaje y daños.

La defensa del joven ha sostenido que su participación se dio en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social y ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso, así como posibles abusos policiales durante su detención. A lo largo de las semanas en que permaneció recluido, familiares, activistas y organizaciones civiles realizaron movilizaciones y campañas públicas para exigir su liberación.

Tras el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, el pueblo indignado ha realizado protestas en llamado a la justicia. REUTERS/Asaid Castro

Miguel Meza, líder de la organización Defensorxs y quien asumió la defensa legal del joven, celebró la liberación y afirmó que se trató de un logro colectivo impulsado por la presión social, el trabajo periodístico y la difusión de presuntas violaciones a los derechos humanos. No obstante, aclaró que el caso no ha concluido, ya que la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación en contra de Raúl Meza.

Durante el proceso, se difundieron videos en redes sociales que mostraban presuntas agresiones por parte de elementos de seguridad durante la detención. En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán separó de sus funciones a dos agentes señalados y abrió una investigación interna para deslindar responsabilidades.

Aunque Raúl Meza ya no se encuentra en prisión, las autoridades estatales reiteraron que continuará vinculado a proceso y deberá cumplir con las condiciones impuestas por la autoridad judicial mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.