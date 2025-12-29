De Guadalajara a Oaxaca: los peores accidentes ferroviarios de la historia de México

Más de un siglo de tragedias en trenes muestran los riesgos persistentes del transporte sobre rieles.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó 13 personas fallecidas y decenas de lesionados, se suma a una serie de accidentes ferroviarios registrados en México a lo largo de más de un siglo.

Los hechos incluyen descarrilamientos, colisiones y colapsos de infraestructura en distintos puntos del país, con causas que van desde fallas mecánicas y condiciones climáticas hasta errores humanos y deficiencias en la seguridad ferroviaria.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca (2025)

El accidente más reciente ocurrió en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, cuando el Tren Interoceánico de la Línea Z descarriló durante su recorrido entre Salina Cruz y Coatzacoalcos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, en el convoy viajaban aproximadamente 250 personas.

El accidente del Tren Interoceánico reavivó las alertas sobre la seguridad en proyectos de transporte por riel. (X/@EdwinMComunica)

El saldo oficial fue de 13 personas fallecidas, 89 lesionadas y 36 hospitalizadas.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo de atención que incluyó elementos navales, ambulancias terrestres y aéreas, así como personal de apoyo para el traslado de heridos.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades, mientras que autoridades federales y estatales coordinaron la atención a las víctimas.

Colisión tren-autobús en Atlacomulco, Estado de México (2025)

En septiembre de 2025, un tren impactó a un autobús de dos pisos en un cruce ferroviario del municipio de Atlacomulco, Estado de México.

Por choque de tren contra autobús en Atlacomulco Edomex dan de alta a 38 personas (Observatorio Metropolitano/FB)

El accidente dejó al menos 10 personas muertas y más de 60 heridas, de acuerdo con reportes oficiales.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento del impacto y la magnitud de los daños.

Las primeras indagatorias señalaron una posible imprudencia del conductor del autobús, quien habría intentado cruzar las vías pese a la proximidad del tren.

El caso volvió a exhibir los riesgos en cruces ferroviarios a nivel, particularmente en zonas donde no existen barreras automáticas o señalización suficiente.

Descarrilamientos del Tren Maya en Yucatán y Quintana Roo (2024–2025)

Entre 2024 y 2025 se registraron varios descarrilamientos menores del Tren Maya en tramos de Yucatán y Quintana Roo, como Izamal, Tixkokob y Limones.

Los descarrilamientos registrados en distintos tramos del Tren Maya encendieron alertas sobre la operación del proyecto.

En estos incidentes no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas de gravedad.

De acuerdo con los reportes oficiales, los percances ocurrieron a baja velocidad, principalmente durante maniobras de entrada o cambio de vía en estaciones.

En todos los casos se activaron protocolos de seguridad, los pasajeros fueron trasladados en autobuses y se iniciaron investigaciones técnicas para evaluar el estado de las vías y del material rodante.

Aunque los daños fueron considerados menores, los incidentes generaron retrasos en el servicio y atención pública.

Descarrilamiento de “La Bestia” en Tabasco (2013)

En noviembre de 2013, un tren de carga conocido como “La Bestia”, utilizado por migrantes para desplazarse hacia el norte del país, se descarriló en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

El descarrilamiento de “La Bestia” en Tabasco evidenció los riesgos que enfrentan las personas migrantes al viajar en trenes de carga.

El accidente dejó 12 personas muertas y al menos 22 heridas.

Autoridades estatales señalaron como una de las principales hipótesis el sobrepeso del convoy, lo que habría provocado la deformación de las vías.

El caso puso en evidencia los riesgos que enfrentan las personas migrantes que utilizan trenes de carga como medio de transporte, así como las limitaciones en la vigilancia y seguridad de ciertos tramos ferroviarios.

Colapso de puente ferroviario en Sinaloa (1989)

El 10 de agosto de 1989, un tren de pasajeros de Ferrocarriles Nacionales de México cayó al río tras el colapso de un puente ferroviario en Sinaloa, sobre el río San Rafael, en la ruta Mazatlán–Mexicali.

El colapso del puente en Sinaloa en 1989 dejó más de un centenar de muertos y marcó uno de los peores desastres en trenes de pasajeros. Crédito: Especial

Las intensas lluvias registradas en la región debilitaron la estructura, que cedió justo cuando el convoy cruzaba el puente.

El accidente dejó al menos 112 personas fallecidas y más de 200 heridas, muchas de ellas por ahogamiento.

Se trata de uno de los desastres ferroviarios más graves del México contemporáneo y un referente sobre la vulnerabilidad de la infraestructura ferroviaria ante fenómenos climáticos extremos.

Descarrilamiento en la Cuesta de Sayula, Jalisco (1915)

El 22 de enero de 1915 ocurrió el accidente ferroviario más letal en la historia de México.

El descarrilamiento ocurrido en Jalisco en 1915 es considerado el accidente en tren más letal en la historia de México.

Un tren que descendía por la Cuesta de Sayula, entre Ciudad Guzmán y Sayula, en Jalisco, perdió el control en una pendiente pronunciada y cayó a un barranco.

El convoy transportaba soldados, soldaderas y armamento en el contexto de la Revolución Mexicana.

El saldo fue de más de 600 personas muertas.

Las causas exactas no fueron esclarecidas; versiones de la época señalaron fallas en los frenos, mientras que otras apuntaron a un posible sabotaje.

La magnitud del siniestro rebasó la capacidad de respuesta de entonces y marcó uno de los episodios más trágicos del transporte ferroviario en el país.

Los accidentes en tren han sido una constante en la historia del país, con episodios que han dejado cientos de víctimas.(Oswaldo Chiñas/FB)

Principales accidentes ferroviarios en México:

2025: Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, 13 muertos

2025: Colisión tren-autobús en Atlacomulco, 10 muertos

2024–2025: Descarrilamientos del Tren Maya sin víctimas mortales

2013: Descarrilamiento de “La Bestia” en Tabasco, 12 muertos

1989: Colapso de puente ferroviario en Sinaloa, 112 muertos

1915: Descarrilamiento en la Cuesta de Sayula, Jalisco, más de 600 muertos

Las investigaciones en curso buscan esclarecer responsabilidades, mientras el historial de accidentes mantiene en el centro la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad y operación del transporte ferroviario en el país.