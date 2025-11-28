México

Así se vivió el concierto de ‘Los Bunkers’ en la CDMX

Este evento musical forma parte de las presentaciones en México de la agrupación chilena

La agrupación chilena ofreció un
La agrupación chilena ofreció un concierto en la Ciudad de México. Foto: Facebook/Los Bunkers Oficial.

Los Bunkers se presentaron en la Ciudad de México para ofrecer un concierto, el cual registró un lleno total.

El evento fue realizado el pasado miércoles 26 de noviembre en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país.

La banda chilena anunció el evento musical desde hace varios meses, donde mencionaron que estaban emocionados, ya que para ellos la Ciudad de México es como su segunda casa.

De acuerdo a la información publicada en sus redes sociales oficiales, el concierto, el cual arrancó a las 21:00 horas, registró un lleno total.

El evento musical registró un lleno total.
El evento musical registró un lleno total. Foto: Facebook/Los Bunkers Oficial.

De igual manera, a través de sus redes sociales oficiales, Los Bunkers compartieron diferentes fotografías de la noche del concierto del pasado miércoles 26 de noviembre en el salón de espectáculos ‘La Maraka’.

Esta presentación en la Ciudad de México forma parte de varios conciertos programados en el país por parte de la banda chilena para antes de finalizar el 2025.

La agrupación se presentó en
La agrupación se presentó en el salón de espectáculos 'La Maraka'. Foto: Facebook/Los Bunkers Oficial.

En los próximos días, la agrupación se presentará el 29 de noviembre en el Auditorio Normal en Xalapa, Veracruz.

Posteriormente, el 5 de diciembre en el Auditorio Arena en la ciudad de Pachuca y, por último, en la Feria de la Piñata en Acolman, Estado de México.

El evento musical tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre. Crédito: Instagram/@losbunkersoficial.

Breve historia de ‘Los Bunkers’

Los Bunkers es una banda chilena de rock alternativo, originaria de Concepción, formada en 1999. Los integrantes originales son Álvaro López (voz y guitarra), Francisco Durán (guitarra, teclados y voz), Mauricio Durán (guitarra y coros), Gonzalo López (bajo y coros) y Mauricio Basualto (batería).

El grupo alcanzó notoriedad durante los años 2000 y es reconocido por su propuesta musical, que fusiona el rock con influencias del folclore latinoamericano y sonidos clásicos de las décadas de los 60 y 70.

Los Bunkers tienen varias fechas
Los Bunkers tienen varias fechas pendientes en México para lo que resta de 2025. Foto: Facebook/Los Bunkers Oficial.

Desde sus inicios, Los Bunkers llamaron la atención de la crítica y el público por sus letras introspectivas y su cuidada producción. Su primer álbum homónimo se publicó en 2001, obteniendo buena recepción.

El reconocimiento masivo llegó con los discos “Canción de lejos” (2002), “La culpa” (2003) y especialmente “Vida de perros” (2005), que incluyó sencillos como “Llueve sobre la ciudad”.

En redes sociales compartieron diferentes
En redes sociales compartieron diferentes fotografías del concierto de Los Bunkers. Foto: Facebook/Los Bunkers Oficial.

En 2008, publicaron “Barrio Estación”, seguido por “Música libre” (2010), un disco tributo a Silvio Rodríguez, y “La velocidad de la luz” (2013).

Sus propuestas han sido valoradas por la capacidad del grupo para reinterpretar la música popular latinoamericana con una estética contemporánea.

En 2014 la banda anunció una pausa indefinida, tras ofrecer una gira de despedida.

Durante ese tiempo, los miembros se involucraron en proyectos personales y otras bandas. En 2019, Los Bunkers anunciaron su regreso a los escenarios, reactivando su actividad en festivales y conciertos.

Actualmente, siguen siendo una de las agrupaciones más importantes del rock en español y mantienen una base de seguidores en diferentes países de América Latina.

