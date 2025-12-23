México

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

La agrupación indicó que se trata de su último concierto de este 2025, por lo que invitó a todos sus fans

El concierto de Sonido Gallo
El concierto de Sonido Gallo Negro se realizará en la CDMX antes de termianr el 2025. Crédito: Cuartoscuro.

Sonido Gallo Negro ofrecerá una presentación en la Ciudad de México para seguir festejando las fiestas decembrinas en una ‘Post Navidad’.

El evento musical tendrá lugar este mes de diciembre de 2025, puntualizó la agrupación.

De acuerdo con el cartel compartido en las redes sociales oficiales de Sonido Gallo Negro, el concierto en la Ciudad de México se llevará a cabo este próximo viernes 26 de diciembre.

Este show comenzará a las 21:00 horas y se llevará a cabo en el salón de espectáculos La Maraka, ubicado en la capital del país.

El evento musical tendrá lugar
El evento musical tendrá lugar este próximo viernes 26 de diciembre en La Maraka, CDMX. Foto: Instagram/@sonidogallonegro.

Se trata también del último concierto de esta agrupación de cumbia para despedir el 2025. En sus redes sociales oficiales, Sonido Gallo Negro expresó lo siguiente al mencionar el concierto en la Ciudad de México:

“¡¡ Próximo show !!!! 26 de diciembre, en La Maraka🔥🔥🔥🔥Último show pa despedir el año", expuso Sonido Gallo Negro a través de sus redes sociales oficiales.

El evento musical será para seguir festejando la Navidad en la capital del país. Crédito: X/@sonidogallonegro.

Presentaciones de Sonido Gallo Negro durante 2025

Sonido Gallo Negro se presentó en diferentes ocasiones en 2025. Una de ellas fue en el Festival Internacional Cervantino.

El evento musical de la agrupación de cumbia ocurrió el martes 16 de octubre del presente año.

Sonido Gallo Negro se presentó
Sonido Gallo Negro se presentó en el Festival Internacional Cervantino de este 2025. Foto: Instagram/@sonidogallonegro.

El Festival Internacional Cervantino es uno de los encuentros culturales más importantes de América Latina. Se realiza cada año en Guanajuato, México, y reúne a artistas nacionales e internacionales de diversas disciplinas como música, teatro, danza, literatura y artes visuales.

Desde su fundación en 1972, el festival ha promovido el intercambio artístico y cultural, atrayendo a miles de visitantes y presentando espectáculos en espacios históricos y calles de la ciudad.

Es conocido por su diversidad de propuestas y su capacidad para impulsar la cultura tanto a nivel local como global.

Breve historia de Sonido Gallo Negro, grupo que dará concierto en la CDMX

Sonido Gallo Negro es una banda mexicana reconocida por fusionar la cumbia tradicional con elementos psicodélicos, electrónicos y de rock, generando un sonido propio dentro de la escena musical alternativa.

Durante 2025, el grupo mantuvo una agenda activa con presentaciones importantes, como su participación en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, donde repasaron temas de toda su discografía, desde “Cumbia Salvaje” hasta “Paganismo”.

Sonido Gallo Negro es una
Sonido Gallo Negro es una banda mexicana reconocida por fusionar la cumbia tradicional con elementos psicodélicos, electrónicos y de rock. Foto: Cuartoscuro. Foto: Cuartoscuro

También organizaron la tercera edición del evento “Infierno Tropical” en el Centro Histórico de la Ciudad de México, una cita que reunió a exponentes de la cumbia y la música tropical.

El próximo 26 de diciembre, la banda se presentará en La Maraka, uno de los recintos de espectáculos más emblemáticos de la Ciudad de México.

En cuanto a lanzamientos, el sencillo “Pañuelo De Seda” se publicó el 23 de agosto de 2024 y está disponible en plataformas digitales.

El grupo continúa explorando nuevas propuestas sonoras y visuales, consolidándose como referente de la cumbia contemporánea en México. Para más información de conciertos y novedades, se pueden consultar sus redes sociales o su sitio oficial.

