México

Sheinbaum convoca a visitar el Parque Ecológico Lago de Texcoco

La gobernadora Delfina Gómez reconoce el valor social del parque para la zona oriente del Valle de México

Guardar
Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a la ciudadanía a visitar y disfrutar el Parque Ecológico Lago de Texcoco, un espacio natural de 14.000 hectáreas que ofrece actividades deportivas y beneficia a millones de habitantes del Estado de México y la Ciudad de México.

Durante un recorrido realizado junto a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Sheinbaum subrayó el valor de este sitio para el bienestar físico y social de las comunidades.

Alentó explícitamente a la población a conocer y participar en las actividades deportivas que se desarrollan en el parque. Destacó la importancia de que más personas, especialmente quienes viven en la zona oriente del Valle de México, aprovechen estas instalaciones y accedan a sus beneficios.

La presidenta de México visitó en el Edomex. (x/@Claudiashein)

“Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable”, expresó la mandataria.

Infraestructura y nuevas inscripciones en enero

El parque cuenta con infraestructura para la práctica de beisbol, futbol y futbol americano, así como un gimnasio, información confirmada por ambas fuentes. Además, Sheinbaum anunció la apertura de nuevas inscripciones en enero dirigidas a equipos y personas interesadas en sumarse a las distintas disciplinas ofrecidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum invita
La presidenta Claudia Sheinbaum invita a la ciudadanía a disfrutar las 14.000 hectáreas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, nuevo pulmón verde del Valle de México. | Crédito: Presidencia

“A partir de enero vamos a abrir nuevas inscripciones para todos los equipos que puedan visitar el Parque Ecológico del Lago de Texcoco”, puntualizó la presidenta, citado por La Jornada.

De aeropuerto cancelado a espacio ambiental recuperado

La historia reciente del Parque Ecológico Lago de Texcoco ha estado marcada por la decisión de cancelar la construcción del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, tras una consulta ciudadana realizada durante la administración anterior.

La presidenta Claudia Sheinbaum invita
La presidenta Claudia Sheinbaum invita a la ciudadanía a disfrutar las 14.000 hectáreas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, nuevo pulmón verde del Valle de México.| Crédito: Presidencia

En sustitución, el terreno fue destinado a la recuperación ambiental y la creación de un parque público de gran escala. Sheinbaum remarcó el contraste: “Donde iba a haber un aeropuerto, ahora hay un parque hermosísimo”, declaró en el video difundido en sus redes sociales.

Respaldo institucional al proyecto

Durante el recorrido, la gobernadora Delfina Gómez manifestó públicamente su respaldo a la gestión de Sheinbaum: “¡Viva nuestra presidenta por todo lo que hace por zona oriente y estado de México!”, expresó.

Las instalaciones del Parque Ecológico
Las instalaciones del Parque Ecológico Lago de Texcoco cuentan con campos de beisbol, futbol, futbol americano y un gimnasio de acceso público.| Crédito: Presidencia

Estas declaraciones reflejan el apoyo institucional al proyecto y la importancia que se otorga a su función social, mientras la administración federal promueve el aprovechamiento del parque.

Temas Relacionados

SheinbaumParque Ecológico Lago de TexcocoEdomexPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Marina confirma descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca con 241 pasajeros a bordo

Las autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos para auxiliar a las personas que se encontraban al interior de la unidad

Marina confirma descarrilamiento del Tren

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Toluca se posicionó como la entidad con más denuncias por este delito

Edomex frena 84% de pagos

Pollo frito al estilo coreano, un platillo crujiente con alma asiática

Una comida que contiene ingredientes naturales y saludables que contribuyen al bienestar del cuerpo humano

Pollo frito al estilo coreano,

Claudia Sheinbaum anunció apoyo tras incidente en el Corredor Interoceánico

Las autoridades respaldan a usuarios que viajaban en el tren afectado en el Istmo de Tehuantepe

Claudia Sheinbaum anunció apoyo tras

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

La sentencia definitiva del sospechoso fue programada para el 12 de mayo del 2026

Aviones privados, cajeros automáticos y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Edomex frena 84% de pagos

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

Sentencian a cinco personas a 50 años de prisión por homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua

Dueños de bares incendiados en Villaflores, Chiapas, fueron secuestrados: investigan disputa entre células criminales

ENTRETENIMIENTO

Thalía revive sus personajes que

Thalía revive sus personajes que le dieron el contrato ‘más caro en la historia de Televisa’ y posa con sus ‘Marías’

José Manuel Rincón, el actor y “hermano” que conquista las redes sociales

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

INAH se pronuncia contra Bad Bunny por tocar una estela en el Museo Nacional de Antropología

Muerte de Brigitte Bardot: de su amor por México a pedirle a diputados que prohibieran la matanza de perros callejeros

DEPORTES

Chicago Bears vs San Francisco

Chicago Bears vs San Francisco 49ers, cuándo y dónde ver en México

Cristina Ferral dice adiós a Tigres, así fue el mensaje de despedida

Checo Pérez revela cuándo se retirará de la F1: “Será mi proyecto principal, el más grande”

Presentan el calendario de la Serie del Caribe 2026

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor