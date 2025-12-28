Sheinbaum convoca a visitar el Parque Ecológico Lago de Texcoco

Crédito: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a la ciudadanía a visitar y disfrutar el Parque Ecológico Lago de Texcoco, un espacio natural de 14.000 hectáreas que ofrece actividades deportivas y beneficia a millones de habitantes del Estado de México y la Ciudad de México.

Durante un recorrido realizado junto a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Sheinbaum subrayó el valor de este sitio para el bienestar físico y social de las comunidades.

Alentó explícitamente a la población a conocer y participar en las actividades deportivas que se desarrollan en el parque. Destacó la importancia de que más personas, especialmente quienes viven en la zona oriente del Valle de México, aprovechen estas instalaciones y accedan a sus beneficios.

“Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable”, expresó la mandataria.

Infraestructura y nuevas inscripciones en enero

El parque cuenta con infraestructura para la práctica de beisbol, futbol y futbol americano, así como un gimnasio, información confirmada por ambas fuentes. Además, Sheinbaum anunció la apertura de nuevas inscripciones en enero dirigidas a equipos y personas interesadas en sumarse a las distintas disciplinas ofrecidas.

“A partir de enero vamos a abrir nuevas inscripciones para todos los equipos que puedan visitar el Parque Ecológico del Lago de Texcoco”, puntualizó la presidenta, citado por La Jornada.

De aeropuerto cancelado a espacio ambiental recuperado

La historia reciente del Parque Ecológico Lago de Texcoco ha estado marcada por la decisión de cancelar la construcción del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, tras una consulta ciudadana realizada durante la administración anterior.

En sustitución, el terreno fue destinado a la recuperación ambiental y la creación de un parque público de gran escala. Sheinbaum remarcó el contraste: “Donde iba a haber un aeropuerto, ahora hay un parque hermosísimo”, declaró en el video difundido en sus redes sociales.

Respaldo institucional al proyecto

Durante el recorrido, la gobernadora Delfina Gómez manifestó públicamente su respaldo a la gestión de Sheinbaum: “¡Viva nuestra presidenta por todo lo que hace por zona oriente y estado de México!”, expresó.

Estas declaraciones reflejan el apoyo institucional al proyecto y la importancia que se otorga a su función social, mientras la administración federal promueve el aprovechamiento del parque.