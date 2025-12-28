Requisitos actualizados para que menores mexicanos viajen al extranjero

Estacionamiento AICM Atención a clientes (@AICM_mx/X)

La Secretaría de Gobernación (Segob) recordó que el Formato de Salida de Menores (SAM) es requisito obligatorio para que niñas, niños y adolescentes mexicanos puedan viajar fuera de territorio nacional sin sus padres o tutores.

La medida, que se tramita exclusivamente a través del Instituto Nacional de Migración (INM), tiene una función preventiva frente a la sustracción ilegal de menores, ya que, sin este documento, no pueden abandonar el país.

Cómo funciona el permiso oficial de viaje para menores

Para realizar el trámite, los interesados deben ingresar en el portal web oficial y completar el formulario correspondiente antes de acudir con el Formato SAM debidamente requisitado a una oficina del INM.

El procedimiento exige presentar en original y copia documentación tanto del menor como de la persona responsable de autorizar la salida, quien debe acreditar la patria potestad o tutela legal.

Crédito: Cuartoscuro

El Formado SAM también resulta indispensable para extranjeros menores de edad con residencia temporal o permanente en México, siempre que viajen solos o acompañados por un mayor de edad distinto a sus padres o tutores.

Cuando la compañía es uno o ambos progenitores, o el titular de la patria potestad, este requisito no aplica.

El INM revisa los documentos y, tras descartar irregularidades, otorga el Formato SAM con validez oficial.

El trámite es gratuito, su vigencia es de seis meses y solamente puede utilizarse una vez durante el periodo registrado. Su uso constituye una alternativa legal al poder notarial o a autorizaciones judiciales para la salida del país de menores.

Formato SAM: Requisitos y pasos para la salida de menores de México

El Formato de Salida de Menores (SAM) representa una alternativa gratuita y accesible al poder notarial y a la autorización judicial para que niñas, niños y adolescentes puedan salir de México sin la compañía de ambos padres.

El trámite puede iniciarse en línea en cualquier momento del año, lo que facilita la gestión para madres, padres o tutores.

Procedimiento para obtener el Formato SAM

INM : https://www.inm.gob.mx/menores/publico/solicitud.html. El trámite comienza en la página oficial del

Se debe llenar el formulario digital, imprimirlo y presentarse en alguna de las oficinas del INM o en los puntos de tránsito internacional.

Es necesario llevar el Formato SAM completado, junto con la siguiente documentación:

- Original y tres copias del pasaporte del menor.

- Original y tres copias del acta de nacimiento del menor.

- Original y tres copias de la identificación oficial vigente de quien ejerce la patria potestad o tutela (puede ser pasaporte o INE).

- En caso de que el menor viaje acompañado de un tercero, original y tres copias del pasaporte de la persona que lo acompañará.

El personal de migración revisará la documentación y validará el formato. El INM es la única autoridad autorizada para sellar y otorgar validez oficial al documento.

Sin el sello y validación del INM, los menores no podrán salir del país, confirma el organismo en su portal institucional.

Detalles clave del proceso

El sistema genera automáticamente tres ejemplares impresos del Formato SAM : uno para el INM , otro para la empresa de transporte y uno para el usuario.

Cada ejemplar tiene un destinatario específico, lo que agiliza los controles en los filtros migratorios.

El trámite es gratuito .

La validez del Formato SAM es de seis meses a partir de la expedición y solo puede utilizarse una vez .

Debe gestionarse un formato por cada menor y por cada viaje internacional.