Las fotos y videos del grave accidente y descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Diferentes fotos y videos se han difundido tras el descarrilamiento del tren. (Facebook/Gobierno del Estado de Oaxaca)

El Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ubicado en el estado de Oaxaca, registró un descarrilamiento en la Línea Z, cerca del poblado de Nizanda.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo 28 de diciembre, donde hasta el momento se han reportado un total de 20 personas heridas, de acuerdo con lo notificado por autoridades federales.

El total de las personas heridas eran pasajeros que se encontraban a bordo de este medio de transporte público.

Diferentes autoridades del Gobierno de México, hasta estatales de Oaxaca, han reportado diferentes fotografías y videos tras el descarrilamiento del Tren del Corredor Interoceánico.

Las labores de atención y rescate continúan avanzando en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec, en estrecha coordinación interinstitucional, para brindar apoyo a las personas afectadas. (Facebook/Gobierno del Estado de Oaxaca)

Personal de emergencia, así como de seguridad, se encuentra trabajando en la zona atendiendo a los lesionados, de los cuales se desconoce su situación médica hasta el momento.

De igual manera, en la zona del descarrilamiento se realizan las maniobras de rescate correspondientes luego de este accidente.

En la zona del descarrilamiento se realizan las maniobras de rescate correspondientes luego de este accidente. Foto: Oswaldo Chiñas/FB.

Salomón Jara notifica situación de heridos tras accidente del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó el número de personas lesionadas que hasta el momento de su publicación se encontraba en 15.

Agregó que el número de personas que resultaron lesionadas fueron atendidas de inmediato conforme a los protocolos de emergencia establecidos.

Detalló que los tres órdenes se coordinan y laboran en la atención con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.

Este mensaje fue compartido por el mandatario local a través de sus redes sociales oficiales.

Autoridades han confirmado un saldo de 20 personas que resultaron heridas por los hechos. Crédito: Facebook/Macario Sanjuan Ontiveros.

Claudia Sheinbaum se pronuncia tras accidente del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, se pronunció en sus redes sociales oficiales tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca.

Detalló que se está atento a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico.

Indicó que participan en las labores la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como el IMSS-Bienestar y el Gobierno del Estado de Oaxaca.

Por último, la mandataria federal detalló que conforme se tenga más datos, se ampliará la información sobre lo ocurrido.

Desde federal hasta local, personal de diferentes servicios trabajan en el sitio donde ocurrió el accidente. Crédito: Facebook/Macario Sanjuan Ontiveros

Más de 200 pasajeros se encontraban abordo del Tren Interoceánico en Oaxaca al momento de descarrilarse

Por su parte, la Secretaría de Marina puntualizó que en el tren descarrillado se encontraban un total de 241 pasajeros.

Añadió que desde el inicio se ofreció asistencia expedita a los pasajeros que se encontraban a bordo y se conserva comunicación con las autoridades locales para abordar el incidente, además de recopilar los datos técnicos y operativos necesarios.

Por último, aseveró que cuando existan informes verificados y completos, se difundirá la información a través de medios oficiales, con el objetivo de mantener a la ciudadanía informada de manera responsable y transparente.

La Secretaría de Marina confirmó que en el Tren se encontraban más de 200 pasajeros. (Facebook/Gobierno del Estado de Oaxaca)