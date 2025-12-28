La poderosa bebida natural para cuidar las vías urinarias durante la temporada de frío

Esta poderosa bebida ayudará a proteger el sistema urinario en temporada de frío. Foto: (iStock)

Durante la temporada de frío, el cuidado de las vías urinarias cobra especial importancia. Las bajas temperaturas, la disminución en el consumo de agua y la retención de líquidos pueden favorecer molestias urinarias, por lo que mantener una adecuada hidratación y consumir bebidas naturales con propiedades benéficas se vuelve fundamental. Entre las opciones más recomendadas se encuentra la bebida de arándano natural, reconocida por su aporte preventivo al bienestar del sistema urinario.

El arándano rojo ha sido tradicionalmente valorado por su contenido de antioxidantes, especialmente proantocianidinas, compuestos que ayudan a mantener el equilibrio del tracto urinario. Aunque no sustituye tratamientos médicos, su consumo regular como parte de una alimentación equilibrada puede apoyar la limpieza natural de las vías urinarias y favorecer la eliminación de toxinas a través de la orina.

En invierno, muchas personas reducen su ingesta de líquidos para evitar la sensación de frío, lo que puede provocar una menor frecuencia urinaria. Esto facilita la acumulación de bacterias y aumenta el riesgo de infecciones. Por ello, consumir bebidas calientes o tibias a base de ingredientes naturales es una alternativa ideal para mantenerse hidratado sin sentir frío.

Las propiedades de esta fruta protegerán la salud urinaria. (SEGOB)

Además del arándano, esta bebida puede complementarse con ingredientes como canela y jengibre, que aportan un efecto reconfortante y ayudan a estimular la circulación. El resultado es una infusión agradable al paladar, fácil de preparar y adecuada para el consumo diario.

Receta de bebida de arándano caliente para las vías urinarias

Ingredientes:

1 taza de arándanos rojos naturales o congelados

1 litro de agua

1 trozo pequeño de jengibre fresco (opcional)

1 raja de canela

Miel natural al gusto (opcional)

Preparación:

Lava bien los arándanos si son frescos. En una olla, coloca el litro de agua junto con los arándanos, la raja de canela y el jengibre. Lleva a ebullición y deja hervir a fuego medio durante 10 a 15 minutos, hasta que los arándanos revienten y liberen su jugo. Retira del fuego y cuela la bebida si se desea una textura más ligera. Endulza con miel al gusto y sirve caliente o tibia.

Una bebida rica en nutrientes para la temporada de frío. Foto: (iStock)

Esta bebida favorece la hidratación, ayuda a mantener el funcionamiento adecuado de las vías urinarias y aporta calor corporal durante los días fríos. Se recomienda consumirla una o dos veces al día como complemento de una dieta balanceada.

Especialistas señalan que, además de estas bebidas, es importante no retrasar la micción, abrigarse adecuadamente y mantener hábitos de higiene correctos. Ante cualquier molestia persistente, siempre se debe acudir a un profesional de la salud.

Incorporar esta bebida natural durante el invierno puede ser una forma sencilla y reconfortante de apoyar el cuidado diario del sistema urinario.