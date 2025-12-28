México

¿Cuál es la historia del Tren Interoceánico?, el cual sufrió en descarrilamiento

Un suceso afectó a dos locomotoras y cuatro vagones, donde 241 pasajeros y nueve tripulantes fueron evaluados por equipos de emergencia

El Tren Interoceánico del Istmo
El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec conecta el Atlántico y el Pacífico como un eje histórico del desarrollo ferroviario mexicano. (Crédito: Dominio Público|TW @Juan_OrtizMX)

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec representa uno de los proyectos más antiguos y emblemáticos del desarrollo ferroviario mexicano. Su historia se remonta a la época de exploradores y conquistadores, cuando la necesidad de acortar la distancia comercial entre el Atlántico y el Pacífico se convirtió en un objetivo estratégico para el país.

La ambición de construir una ruta interoceánica atravesó décadas de intentos fallidos. Las primeras gestiones serias comenzaron en 1842, pero las dificultades técnicas y políticas retrasaron su concreción por más de treinta años. El proyecto recobró impulso con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia.

La era de Díaz y la primera gran inauguración

A partir de este viernes 22 de diciembre, el Tren Interoceánico retomó actividades y el presidente, acompañado de Carlos Slim, saludaron a la gente que los ovacionaba Crédito: X @SEGOB_mx

Durante el Porfiriato, la urgencia por una vía ferroviaria funcional aumentó. En 1880, solo cuatro años después de iniciado su gobierno, Díaz ordenó el inicio de la construcción. El recorrido inaugural, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, se realizó en 1894, marcando un hito para la infraestructura nacional, según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La concesión del tren fue otorgada en 1898 a la compañía S. Pearson & Son Ltd, responsable de terminar las obras y rehabilitar los puertos de ambos extremos. La inauguración formal de la estación en Salina Cruz y del puerto ocurrió en 1907, consolidando la conexión ferroviaria entre océanos.

Auge comercial y declive tras la Revolución

Porfirio Díaz impulsó la construcción
Porfirio Díaz impulsó la construcción del Tren Interoceánico, cuyo recorrido inaugural entre Coatzacoalcos y Salina Cruz sucedió en 1894. Crédito: Museo Legislativo de la Cámara de Diputados

En sus primeros años, la línea del Istmo movió un volumen considerable de mercancías. Según la revista Alquimia del INAH, el tren llegó a transportar más de 850 mil toneladas de carga interoceánica. Esta etapa de bonanza, sin embargo, fue breve.

La apertura del Canal de Panamá en 1914 cambió el panorama del comercio mundial y restó relevancia a la ruta mexicana. Además, la Revolución Mexicana interrumpió el flujo comercial y dio un uso militar a la vía, empleándola para el traslado de tropas y recursos energéticos.

Tras décadas de abandono, el tren recuperó protagonismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La nueva Línea Z conecta Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. El objetivo actual del corredor es potenciar el transporte de carga y pasajeros.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico este 28 de diciembre

Un descarrilamiento en la Línea
Un descarrilamiento en la Línea Z del Tren Interoceánico afectó el 28 de diciembre a dos locomotoras y cuatro vagones cerca de Nizanda, Oaxaca. (X/@EdwinMComunica)

En plena etapa de consolidación, el Tren Interoceánico enfrentó un incidente este 28 de diciembre de 2025. Un descarrilamiento ocurrió en la Línea Z, a la altura de Nizanda, Oaxaca. La Secretaría de Marina reportó que se vieron afectados dos locomotoras y cuatro vagones, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo.

El percance provocó la activación inmediata de los protocolos de emergencia. Autoridades locales y federales, junto a la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Policía Vial Estatal, acudieron a la zona para brindar apoyo. El accidente se ubicó en el kilómetro Z-230+290, rumbo a Matías Romero Avendaño.

Marina reportó que hasta el momento se contabilizaban 20 lesionados, también se confirmó la atención prioritaria a los afectados y el acompañamiento a sus familiares por parte del gobierno de Oaxaca. El Corredor Interoceánico señaló que la investigación técnica continúa y que la seguridad de los pasajeros es el principal objetivo.

