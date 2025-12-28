México

Beca Benito Juárez 2025: ¿Por qué razón no me podrían entregar mi tarjeta del Bienestar?

El plástico será indispensable para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar su dinero

Desde el pasado mes de noviembre, los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez comenzaron a recibir su tarjeta del Bienestar donde podrán cobrar el dinero que entrega el programa.

La iniciativa abrió una convocatoria en septiembre de 2024 para que más alumnos que estudien la preparatoria en alguna escuela pública del país puedan integrarse y puedan acceder al beneficio económico de 1,900 pesos bimestrales.

La iniciativa abrió una convocatoria en septiembre de 2024 para que más alumnos que estudien la preparatoria en alguna escuela pública del país puedan integrarse y puedan acceder al beneficio económico de 1,900 pesos bimestrales.

La finalidad principal es reducir el abandono escolar y proporcionar el apoyo económico indispensable para que los jóvenes continúen y concluyan sus estudios.

¿Por qué razón no me podrán entregar la tarjeta del Bienestar si me registré a la Beca Benito Juárez?

¿Por qué razón no me podrán entregar la tarjeta del Bienestar si me registré a la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) enfatizó que la entrega de la tarjeta del Bienestar no será posible si la CURP de la madre, padre o tutor carece de certificación. La dependencia dirigió este mensaje a los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Para verificar la certificación de tu CURP, accede al portal oficial (gob.mx/curp), descarga el documento y revisa en la esquina inferior derecha que esté la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si la identificas, tu CURP ya está validada y puedes utilizarla para trámites. En caso contrario, deberás acudir al Registro Civil para corregir o actualizar tus datos y así vincular la información con el Registro Nacional de Población (RENAPO).

La CURP deberá estar certificada para que los beneficiarios de las becas puedan recoger la tarjeta del Bienestar (X@BecasBenito)

¿Qué documentos debo llevar para recoger la tarjeta?

La dispersión correspondiente al bimestre noviembre–diciembre comienza hoy para quienes ya cuentan con su tarjeta. Quienes deben recoger la tarjeta del Bienestar necesitan presentar documentación específica. Para los mayores de 18 años, se solicita identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

En el caso de los menores de edad, deben llevar acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente; adicionalmente, la madre, el padre, tutora o tutor debe presentar identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento y CURP.

La CNBBBJ continúa con la dispersión del último pago del año y un grupo recibe el depósito conforme al calendario oficial Crédito: X/@Julio_LeonT

¿Cuándo será el siguiente pago de la beca?

Las autoridades aún no han confirmado la fecha del siguiente pago de la becas; no obstante, según los patrones de ciclos previos, se espera que el depósito se realice en febrero de 2026.

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez tienen la posibilidad de revisar el saldo de sus apoyos tanto en cajeros automáticos como en las ventanillas del Banco del Bienestar. Además, la aplicación móvil permite verificar los movimientos y consultar tanto los depósitos como los retiros efectuados en la cuenta.

La recomendación para quienes reciben estos apoyos es mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la dependencia. El teléfono 55 1162 0300 está disponible para atención de lunes a viernes entre las 8:00 y las 22:00, y los sábados de 9:00 a 14:00, para resolver cualquier consulta.

