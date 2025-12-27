México

Yordi Rosado reveló lo que hizo con una mujer por la que sintió atracción en el trabajo: “Podía peligrar mi matrimonio”

La historia del famoso conductor mexicana se viralizó en redes sociales y desató críticas

(Captura YT: El Mitote)
Yordi Rosado se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por una entrevista, pero no por una realizada por él, sino por una que concedió para el podcast “El Mitote”.

Y es que en plena conversación sobre las relaciones de pareja, reveló que hace unos años despidió a una mujer que trabajaba con él porque sintió atracción por ella.

“Si alguien te llega a llamar la atención, es tú inmediatamente alejarte. Si ella y yo somos pareja y veo a una chava que llega a mi trabajo y verdaderamente podría generarnos una peligro, alejarme. Yo no puedo controlar a los demás, pero sí puedo controlarme a mí”, contó sobre un acuerdo que tiene con su actual novia, Melissa.
Yordi Rosado despidió a una mujer porque sintió atracción por ella

A raíz de ello, contó la siguiente experiencia:

“Yo estaba casado (con Rebecca Rodríguez) y de repente llegó a trabajar una persona que dije: «En la madre. Esta persona tiene muchas cosas que me llaman la atención». Y a la semana le dije: «Te quiero ofrecer una disculpa, pero te voy a correr»”, contó.

El conductor no profundizó en detalles sobre lo sucedido, pero dejó entrever que la atracción que sentía por esa persona era tan fuerte que temía ser infiel.

(Foto: Instagram)
“Le dije: «Eres una persona que me llama la atención. Yo estoy casado y estoy bien casado. Y sí, estoy feliz. Y también no solo estoy feliz, sino también puedo entrar a momentos difíciles de mi matrimonio. Y yo no quiero tenerte aquí al lado en un momento difícil de mi matrimonio»”, continuó.

Según Rosado, despidió a la mujer en cuestión no sin antes encontrarle un empleo en otro lugar.

«Te ofrezco una disculpa. Eres una superbuena opción, pero aquí hay muchos viajes, aquí hay muchas cosas y yo no quiero tenerte tan cerca porque no... podrías peligrar mi matrimonio». Y le conseguí trabajo en otro lado. Le hablé a una amiga y dije: «Por favor, te lo suplico, contrátala», y la contrató“, concluyó.

Yordi Rosado celebró 3 millones
Yordi Rosado celebró 3 millones de subscriptores en su cuenta de YouTube con un video inédito (Foto: YouTube/@Yordi Rosado)

Critican a Yordi Rosado por despedir a una mujer tras sentir atracción por ella

Las declaraciones del conductor se viralizaron en redes sociales y desataron controversia; mientras algunos usuarios señalaron lo sucedido de presunto abuso de poder, otros como una falta de autocontrol.

  • “No romanticemos ni justifiquemos el abuso de poder y la falta de autocontrol. Esta narrativa está super mal, según él se pinta como virtuoso por correr a alguien que le provoca algo cuando lo realmente correcto sería que tuviera la capacidad de autogestionar sus impulsos y tener ética profesional.”
  • “¿Dejaste a alguien sin trabajo porque no supiste controlar tus emociones?”
  • “Lo cuenta como si hubiera sido toda una hazaña moral.”

Hasta el momento, el conductor no se ha pronunciado al respecto.

