México

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Rafael León es acusado de terrorismo , encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública

Guardar
La gobernadora de Veracruz llamó
La gobernadora de Veracruz llamó a la Fiscalía del Estado a informar sobre el arresto del periodista. Crédito: cuartoscuro

Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, se pronunció sobre la reciente detención del periodista de nota roja, Rafael León, quien es acusado por las autoridades estatales de presunto terrorismo.

Aunque evitó pronunciarse respecto a las acusaciones en contra del reportero, la mandataria estatal aseguró que no se trata de un atentado contra la libertad de expresión, ya que se ha vivido un año de apertura “hasta con excesos”.

“Leí que varios dicen: ‘La libertad de expresión’. Esto no va con la libertad de expresión. Aquí en Veracruz se ha vivido un año (de apertura) a la libertad de expresión. Yo diría que hasta con excesos, hasta con excesos. Y de mi parte, y de parte de mi gobierno, no ha habido un solo reclamo, no ha habido una sola señalización”, afirmó en entrevista radiofónica.

Gobernadora afirmó que “cada quien es responsable de lo que escribe y hace”

Rafael León fue detenido en
Rafael León fue detenido en Coatzacoalcos. (FGE Veracruz)

Nahle también dijo que todas las personas son iguales ante la ley, sin importar su profesión, por lo que instó a la Fiscalía General del Estado a informar sobre la detención y presunta responsabilidad del periodista en los delitos de los que se le acusan.

“Yo he respetado en todos sentidos, en todos sentidos. Incluso ya les comenté que a veces hasta con (excesos), sin embargo, pues la libertad de expresión aquí en Veracruz no se coarta a nadie. Aquí todo mundo puede hablar y decir, la responsabilidad es de cada quien. Pero ante hechos judiciales, ante hechos penales es otra cosa. Ante los ojos de la ley, tengamos la profesión que tengamos, se tiene que aplicar la ley”, aseguró.

Artículo 19 condenó la "criminalización"
Artículo 19 condenó la "criminalización" del periodista por su labor. (X @article19mxca)

La mandataria estatal evitó pronunciarse respecto a la acusación de terrorismo en contra del periodista, ya que afirmó deberá ser la Fiscalía quien brinde mayor información.

“Vamos a esperar a que esto camine, a que la Fiscalía vaya avanzando en el tema, pero para haber hecho, pues un movimiento como el que se hizo, pues es porque se tienen... Pues, ¿cómo vas a agarrar a una persona, este, nada más porque sí? Entonces, vamos a esperar“, comentó.

Descartan terrorismo en ataque de coche bomba en Coahuayana

(Foto: Gobierno de México)
(Foto: Gobierno de México)

Cabe señalar que tras el ataque con un coche bomba a las instalaciones de la Policía Municipal de Coahuayana, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que la investigación se abriera por terrorismo.

El funcionario aseguró que el término se contempla en la ley en hechos que se realizan para imponer objetivos políticos, ideológicos o sociales.

Este hecho ha causado indignación debido a que un periodista local, enfocado en nota roja, fue acusado de un delito que ni siquiera se contempló en una explosión realizada por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con información brindada por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Artículo 19 pidió no criminalizar labor del periodista

La organización Artículo 19 exhortó a las autoridades a respetar el debido proceso y “abstenerse de criminalizar la labor periodística de libertad de expresión” tras darse a conocer la detención de Rafael León.

(X/@lulu_reportera)
(X/@lulu_reportera)

Además, exigió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas evaluar el caso y, de ser necesario, proteger la integridad del periodista.

“La cobertura de hechos de violencia o de interés público no puede ser utilizada como base para imputar delitos a periodistas”, señaló.

Rafael León se encuentra detenido desde el 24 de diciembre y en prisión preventiva oficiosa. La audiencia de imputación se realizará este martes 30 de diciembre, donde se determinará si es vinculado a proceso o no.

Temas Relacionados

Rocío NahleVeracruzLibertad de expresiónDetención periodistaTerrorismoNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo inicia mi capacitación laboral si me registré en diciembre?

En los próximos días, los nuevos aprendices iniciarán su capacitación laboral

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Hacienda aclara que no subirá el precio de la gasolina en 2026

La actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no impactará en la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina

Hacienda aclara que no subirá

Desde Europa Noroña defiende a José Ramón de críticas por lujos: “No está haciendo política”

El senador de Morena aseguró que los señalamientos surgen a partir del “odio” que la oposición le tiene al expresidente Andrés Manuel López Obrador

Desde Europa Noroña defiende a

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Sismo de 4.0 de magnitud

Aarón Mercury revela su futuro en el programa “Hoy” tras éxito en el reality de baile

El ex habitante de “La Casa de los Famosos México” tuvo una gran aceptación del público durante su participación en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Aarón Mercury revela su futuro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury revela su futuro

Aarón Mercury revela su futuro en el programa “Hoy” tras éxito en el reality de baile

Los mejores memes de los mexicanos que dejó el volumen 2 de Stranger Things 5

Cuál es el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta a Pepe Aguilar tras cerrar la puerta a una reconciliación

Las 10 películas más populares de Netflix México en la semana navideña 2025

DEPORTES

Javier Aguirre es reconocido como

Javier Aguirre es reconocido como uno de los mejores entrenadores del 2025

Ex portero de León revela que a Leonel Messi le gusta la liga mexicana: “Conoce todos los clubes, jugadores y partidos”

Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa

El Estadio Azteca ya luce verde: adelantan el avance de las obras rumbo al Mundial 2026

¿Por qué se canceló la pelea del mexicano Willibaldo García durante la cartelera de Inoue vs Picasso?