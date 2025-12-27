Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

La gobernadora de Veracruz llamó a la Fiscalía del Estado a informar sobre el arresto del periodista. Crédito: cuartoscuro

Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, se pronunció sobre la reciente detención del periodista de nota roja, Rafael León, quien es acusado por las autoridades estatales de presunto terrorismo.

Aunque evitó pronunciarse respecto a las acusaciones en contra del reportero, la mandataria estatal aseguró que no se trata de un atentado contra la libertad de expresión, ya que se ha vivido un año de apertura “hasta con excesos”.

“Leí que varios dicen: ‘La libertad de expresión’. Esto no va con la libertad de expresión. Aquí en Veracruz se ha vivido un año (de apertura) a la libertad de expresión. Yo diría que hasta con excesos, hasta con excesos. Y de mi parte, y de parte de mi gobierno, no ha habido un solo reclamo, no ha habido una sola señalización”, afirmó en entrevista radiofónica.

Gobernadora afirmó que “cada quien es responsable de lo que escribe y hace”

Rafael León fue detenido en Coatzacoalcos. (FGE Veracruz)

Nahle también dijo que todas las personas son iguales ante la ley, sin importar su profesión, por lo que instó a la Fiscalía General del Estado a informar sobre la detención y presunta responsabilidad del periodista en los delitos de los que se le acusan.

“Yo he respetado en todos sentidos, en todos sentidos. Incluso ya les comenté que a veces hasta con (excesos), sin embargo, pues la libertad de expresión aquí en Veracruz no se coarta a nadie. Aquí todo mundo puede hablar y decir, la responsabilidad es de cada quien. Pero ante hechos judiciales, ante hechos penales es otra cosa. Ante los ojos de la ley, tengamos la profesión que tengamos, se tiene que aplicar la ley”, aseguró.

Artículo 19 condenó la "criminalización" del periodista por su labor. (X @article19mxca)

La mandataria estatal evitó pronunciarse respecto a la acusación de terrorismo en contra del periodista, ya que afirmó deberá ser la Fiscalía quien brinde mayor información.

“Vamos a esperar a que esto camine, a que la Fiscalía vaya avanzando en el tema, pero para haber hecho, pues un movimiento como el que se hizo, pues es porque se tienen... Pues, ¿cómo vas a agarrar a una persona, este, nada más porque sí? Entonces, vamos a esperar“, comentó.

Descartan terrorismo en ataque de coche bomba en Coahuayana

(Foto: Gobierno de México)

Cabe señalar que tras el ataque con un coche bomba a las instalaciones de la Policía Municipal de Coahuayana, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que la investigación se abriera por terrorismo.

El funcionario aseguró que el término se contempla en la ley en hechos que se realizan para imponer objetivos políticos, ideológicos o sociales.

Este hecho ha causado indignación debido a que un periodista local, enfocado en nota roja, fue acusado de un delito que ni siquiera se contempló en una explosión realizada por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con información brindada por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Artículo 19 pidió no criminalizar labor del periodista

La organización Artículo 19 exhortó a las autoridades a respetar el debido proceso y “abstenerse de criminalizar la labor periodística de libertad de expresión” tras darse a conocer la detención de Rafael León.

(X/@lulu_reportera)

Además, exigió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas evaluar el caso y, de ser necesario, proteger la integridad del periodista.

“La cobertura de hechos de violencia o de interés público no puede ser utilizada como base para imputar delitos a periodistas”, señaló.

Rafael León se encuentra detenido desde el 24 de diciembre y en prisión preventiva oficiosa. La audiencia de imputación se realizará este martes 30 de diciembre, donde se determinará si es vinculado a proceso o no.