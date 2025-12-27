¿Por qué Pato Borghetti y Odalys Ramírez dejaron sus programas de TV casi al mismo tiempo? Esto dijo Flor Rubio

Los presentadores celebrarán su 15 aniversario en febrero de 2026. Hasta el momento no se han casado. (IG: @odalysrp)

Los rumores de que Pato Borghetti y Odalys Ramírez abandonaron “Venga la Alegría” y “Cuéntamelo Ya!”, respectivamente, para conducir un nuevo reality show de Televisa, siguen dando de qué hablar en redes sociales.

Las especulaciones se desataron no solo porque los presentadores salieron de sus famosos programas de televisión casi al mismo tiempo, también porque son pareja en la vida real y el reality show en cuestión es sobre parejas.

Hasta el momento, Pato Borghetti y Odalys Ramírez no se han pronunciado al respecto. No obstante, Flor Rubio -periodista de espectáculos y colaboradora de “Venga la Alegría”- destapó detalles sobre los planes que tendrían a futuro.

(Foto: TV Azteca)

Pato Borghetti seguirá trabajando en TV Azteca, según Rubio

La periodista publicó un video en sus redes sociales, donde reaccionó a la emotiva despedida de Odalys Ramírez del programa “Cuéntamelo Ya!” y desmintió las especulaciones sobre su posible colaboración en el reality “¿Apostarías por mí?”.

"Se van (Odalys y Patricio) de sus respectivos trabajos porque tienen nuevos proyectos personales y familiares. Y ojo, ya empecé a leer en los comentarios: «Ah, seguro se van porque sí van a hacer efectivamente este reality de parejas que prepara Televisa». La respuesta es no", comentó.

Según Rubio, su ahora ex compañero de “Venga la Alegría” seguirá trabajando en TV Azteca, mientras que Odalys Ramírez continuará colaborando con Televisa -casa de “Cuéntamelo Ya!”.

(IG: @odalysrp)

“Pato Borghetti sigue trabajando en Televisión Azteca. Ya no todos los días en Venga la alegría, pero sí sigue con nosotros. Y Odalys supongo que continuará con algunos proyectos en Televisa. No «Cuéntamelo ya», pero probablemente sí «La casa de los famosos» el próximo año o proyectos distintos a los que realizan actualmente”, dijo.

Pato Borghetti se despide de “Venga la Alegría”

Fue el pasado 19 de diciembre cuando el conductor se despidió del matutino de TV Azteca tras casi nueve años, no sin antes recordar los momentos más importantes que vivió en el programa.

También el padre de Ricardo Caseres dio el parte medico Crédito: TV Azteca

“Me ha pasado de todo. Me tuve que ir un día presentando el programa a ver nacer a Rocko (uno de sus hijos). Aquí una pandemia, el temblor terrible en el 17, mi primer año. Resulta increíble ahora viendo las imágenes, tantas cosas que me han pasado aquí, pero la gran mayoría muy buena“, dijo.

El conductor confesó que tenía sentimientos encontrados, pues quería seguir creciendo profesionalmente, pero también le dolía dejar el programa.

“A pesar de que estoy ilusionado por lo que viene y quiero seguir creciendo, me duele mucho también no estar todos los días en la mañana para ustedes. Y es difícil elegir a veces renunciar a ciertas cosas, pero me voy satisfecho porque siempre di todo”, añadió.