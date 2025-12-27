México

¿Por qué Pato Borghetti y Odalys Ramírez dejaron sus programas de TV casi al mismo tiempo? Esto dijo Flor Rubio

La decisión de la pareja desató rumores sobre su posible participación en el nuevo reality show de Televisa

Guardar
Los presentadores celebrarán su 15
Los presentadores celebrarán su 15 aniversario en febrero de 2026. Hasta el momento no se han casado. (IG: @odalysrp)

Los rumores de que Pato Borghetti y Odalys Ramírez abandonaron “Venga la Alegría” y “Cuéntamelo Ya!”, respectivamente, para conducir un nuevo reality show de Televisa, siguen dando de qué hablar en redes sociales.

Las especulaciones se desataron no solo porque los presentadores salieron de sus famosos programas de televisión casi al mismo tiempo, también porque son pareja en la vida real y el reality show en cuestión es sobre parejas.

Hasta el momento, Pato Borghetti y Odalys Ramírez no se han pronunciado al respecto. No obstante, Flor Rubio -periodista de espectáculos y colaboradora de “Venga la Alegría”- destapó detalles sobre los planes que tendrían a futuro.

(Foto: TV Azteca)
(Foto: TV Azteca)

Pato Borghetti seguirá trabajando en TV Azteca, según Rubio

La periodista publicó un video en sus redes sociales, donde reaccionó a la emotiva despedida de Odalys Ramírez del programa “Cuéntamelo Ya!” y desmintió las especulaciones sobre su posible colaboración en el reality “¿Apostarías por mí?”.

"Se van (Odalys y Patricio) de sus respectivos trabajos porque tienen nuevos proyectos personales y familiares. Y ojo, ya empecé a leer en los comentarios: «Ah, seguro se van porque sí van a hacer efectivamente este reality de parejas que prepara Televisa». La respuesta es no", comentó.

Según Rubio, su ahora ex compañero de “Venga la Alegría” seguirá trabajando en TV Azteca, mientras que Odalys Ramírez continuará colaborando con Televisa -casa de “Cuéntamelo Ya!”.

(IG: @odalysrp)
(IG: @odalysrp)

Pato Borghetti sigue trabajando en Televisión Azteca. Ya no todos los días en Venga la alegría, pero sí sigue con nosotros. Y Odalys supongo que continuará con algunos proyectos en Televisa. No «Cuéntamelo ya», pero probablemente sí «La casa de los famosos» el próximo año o proyectos distintos a los que realizan actualmente”, dijo.

Pato Borghetti se despide de “Venga la Alegría”

Fue el pasado 19 de diciembre cuando el conductor se despidió del matutino de TV Azteca tras casi nueve años, no sin antes recordar los momentos más importantes que vivió en el programa.

También el padre de Ricardo Caseres dio el parte medico Crédito: TV Azteca

“Me ha pasado de todo. Me tuve que ir un día presentando el programa a ver nacer a Rocko (uno de sus hijos). Aquí una pandemia, el temblor terrible en el 17, mi primer año. Resulta increíble ahora viendo las imágenes, tantas cosas que me han pasado aquí, pero la gran mayoría muy buena“, dijo.

El conductor confesó que tenía sentimientos encontrados, pues quería seguir creciendo profesionalmente, pero también le dolía dejar el programa.

“A pesar de que estoy ilusionado por lo que viene y quiero seguir creciendo, me duele mucho también no estar todos los días en la mañana para ustedes. Y es difícil elegir a veces renunciar a ciertas cosas, pero me voy satisfecho porque siempre di todo”, añadió.

Temas Relacionados

Odalys RamírezPato BorghettiFlor RubioTV AztecaVenga La Alegría¿Apostarías Por Mí?Cuéntamelo Ya!mexico-entretenimiento

Más Noticias

Alito Moreno se lanza contra Marx Arriaga por pedir refundar la SEP y crear comités de defensa al Obradorismo: “es una secta”

El pasado jueves, Marx Arriaga llamó a defender la SEP, pues aseguró que Mario Delgado busca privatizarla

Alito Moreno se lanza contra

Bicis eléctricas y mochilas robadas fueron recuperadas en cateos en alcaldía Miguel Hidalgo, mercancía se valuó en millones

Los productos fueron robados en carreteras de Michoacán

Bicis eléctricas y mochilas robadas

Exhiben a Bad Bunny: acusan trato preferencial tras tocar pieza en el Museo Nacional de Antropología en la CDMX

La difusión de imágenes del cantante en el recinto cultural provocó indignación

Exhiben a Bad Bunny: acusan

Uvas para celebrar Año Nuevo: este es el precio promedio por kilo en México, según la Profeco

La dependencia publicó un listado de los establecimientos y estados donde se detectaron los precios más altos y bajos

Uvas para celebrar Año Nuevo:

La avena no es igual en todas sus presentaciones: el tipo que eliges sí cambia su impacto en la salud

Hay diversas versiones, instantánea, tradicional y cortada presentan diferencias clave

La avena no es igual
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas especiales entran a campo

Fuerzas especiales entran a campo minado y desactivan artefactos explosivos en Tierra Caliente, Michoacán

Fabiola golpeaba a su hijastra de 6 años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Exhiben a Bad Bunny: acusan

Exhiben a Bad Bunny: acusan trato preferencial tras tocar pieza en el Museo Nacional de Antropología en la CDMX

“Un regalo para el alma”: Yolanda Andrade inspira con mensaje tras revelar su diagnóstico de ELA

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

DEPORTES

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?

Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas

Katia Itzel García, árbitra mexicana cierra un 2025 histórico al figurar entre las mejores silbantes del mundo

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW