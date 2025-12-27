México

La poderosa bebida que se prepara con dos ingredientes baratos y que ayuda a prevenir las enfermedades respiratorias

Prueba este remedio natural y mejora tu salud durante esta temporada de frío

Una joven resfriada en la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por fortalecer el sistema inmunológico crece en temporadas donde los cuadros respiratorios aumentan. En numerosos hogares se recurre a remedios tradicionales, y entre ellos destaca una bebida de preparación sencilla que combina miel y limón, reconocida por sus propiedades para reducir el riesgo de infecciones del tracto respiratorio.

El acceso a ambos ingredientes es amplio y su costo resulta bajo en la mayoría de los países de América Latina. Tanto la miel como el limón se utilizan en infusiones caseras por sus efectos positivos sobre la salud, especialmente en la prevención de resfríos y otras enfermedades respiratorias.

Miel: un aliado natural para el sistema inmune

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel se valora desde la antigüedad por su capacidad para aliviar la irritación de garganta y suavizar la tos. Estudios recientes confirman que este alimento contiene compuestos antimicrobianos y antioxidantes, capaces de limitar el desarrollo de bacterias. Una cucharada de miel aporta energía rápida y contribuye a la protección de las mucosas del tracto respiratorio superior. Además, su consumo regular puede favorecer la respuesta inmune ante virus y bacterias que circulan en épocas de frío.

Limón: fuente de vitamina C y acción antiviral

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón es conocido por su elevado contenido de vitamina C, un nutriente esencial para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. La vitamina C interviene en la producción de glóbulos blancos, que son clave para combatir infecciones. Incluir jugo de limón en la dieta diaria puede ayudar a reducir la duración y severidad de los síntomas de resfriados y gripes. El ácido cítrico presente en este fruto también aporta propiedades antivirales, mientras que su sabor ayuda a mejorar la palatabilidad de las infusiones medicinales.

Cómo preparar y consumir la infusión

Delicioso jugo de jengibre con miel, perfecto para fortalecer el sistema inmune y mejorar la digestión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar esta bebida resulta simple y rápido. Solo se necesita calentar agua hasta que esté tibia, agregar el jugo de un limón fresco y una cucharada de miel. Es recomendable consumir la infusión por la mañana, en ayunas, o antes de acostarse para potenciar su efecto reconfortante. La combinación de estos ingredientes genera un entorno hostil para microorganismos en la garganta y puede disminuir la frecuencia de episodios respiratorios, sobre todo en personas expuestas a cambios bruscos de temperatura o ambientes con alta concentración de virus.

El consumo no sustituye tratamientos médicos ni reemplaza vacunas, pero sí puede integrarse como parte de una estrategia preventiva en el hogar. La miel y el limón, al ser productos naturales y económicos, se mantienen entre las opciones más elegidas para reforzar las defensas y mejorar el bienestar durante los meses de mayor circulación viral.

