Falla Línea 3 del Metro CDMX: así fue el momento en que usuarios fueron desalojados a las vías

Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX fueron desalojados y caminaron por las vías por fallas eléctricas (X/ @MetroViralMx)

La tarde de este miércoles 15 de abril, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) sufrieron afectaciones al ser desalojados de un vagón en la Línea 3. A través de redes sociales circuló un video que captó el momento en el que los pasajeros tuvieron que descender a las vías y caminar hasta el andén.

Una falla eléctrica provocó la suspensión de operaciones de la Línea 3 del Metro CDMX, por lo que esta situación rápidamente se viralizó en redes sociales. Fue alrededor de las 18:00 horas que policías de la estación Universidad cerraron los accesos.

La inter estación Copilco - Universidad dejó de operar, por lo que los pasajeros tuvieron que caminar por las vías para llegar al andén y posteriormente ser evacuados. Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) llegaron al lugar para auxiliar con el traslado de los pasajeros afectados

Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX difundieron videos del momento en el que falló un vagón por alteraciones eléctricas, operadores del STC desalojaron a las personas para caminar por las vías (X/ @MetroViralMx)

“No se ofrece servicio de trenes de Copilco a Universidad. Se coordina apoyo con unidades de @RTP_CiudadDeMex para el traslado de usuarios. Atiende las indicaciones del personal del Sistema en todo momento“, publicaron en sus redes sociales oficiales.

CFE trabaja para reestablecer energía en la Línea 3 del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentran realizando trabajos para restablecer el servicio eléctrico necesario con el fin de energizar las vías entre las estaciones Miguel Ángel de Quevedo y Universidad.

El incidente se originó a causa de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Metro CDMX, lo que provocó la afectación de una subestación eléctrica ubicada en el tramo Universidad-Copilco. Ante esta situación, técnicos del propio STC Metro también trabajan en las labores de reparación correspondientes.

Actualmente, el servicio de la Línea 3 opera únicamente entre las estaciones:

Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo .

El tramo comprendido entre Miguel Ángel de Quevedo y Universidad está siendo cubierto temporalmente mediante autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

Falló el servicio de la Línea 3 del Metro CDMX (Captura X)

La interrupción de la energía en las vías de este último segmento obligó a realizar el desalojo de usuarios que se encontraban a bordo de un tren detenido en el túnel. El procedimiento se ejecutó con el apoyo de personal de Protección Civil y de Seguridad Industrial del organismo, quienes guiaron a los pasajeros hacia los andenes para salvaguardar su seguridad.