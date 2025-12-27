México

Hacienda aclara que no subirá el precio de la gasolina en 2026

La actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no impactará en la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina

La población mexicana no tendrá
La población mexicana no tendrá que pagar más por gasolina en 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía reiteraron que permanece vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, implementada desde el 1 de marzo del presente año.

Este pacto voluntario con empresarios gasolineros está orientado a mantener el precio de la gasolina regular, con octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro.

La actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación, aplicable a dicho combustible a partir del 1 de enero, no modificará la estrategia vigente y no se reflejará en incrementos en el costo final al consumidor.

El acuerdo, diseñado para garantizar estabilidad, ha sido coordinado entre las secretarías de Energía, Hacienda y Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, además de Petróleos Mexicanos.

