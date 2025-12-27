Hacienda aclara que no subirá el precio de la gasolina en 2026

La población mexicana no tendrá que pagar más por gasolina en 2026 Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía reiteraron que permanece vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, implementada desde el 1 de marzo del presente año.

Este pacto voluntario con empresarios gasolineros está orientado a mantener el precio de la gasolina regular, con octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro.

La actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación, aplicable a dicho combustible a partir del 1 de enero, no modificará la estrategia vigente y no se reflejará en incrementos en el costo final al consumidor.

El acuerdo, diseñado para garantizar estabilidad, ha sido coordinado entre las secretarías de Energía, Hacienda y Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, además de Petróleos Mexicanos.