Golpe al bolsillo de fumadores: confirman alza en precios de cigarros para 2026, así quedarán

Algunos de los productos de mayor consumo en México registrarán un incremento de precio a partir de 2026, y entre ellos se encuentran los cigarros, cuyo costo al público aumentará de forma significativa debido a un ajuste fiscal.
De acuerdo con información del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), el incremento será de entre 20 y 22 por ciento, ajuste que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Este cambio impactará directamente a millones de fumadores en el país.
En los últimos días de 2025, misceláneas, tiendas de conveniencia y comercios especializados ya comenzaron a recibir las nuevas listas de precios, las cuales establecen el costo que deberán pagar los consumidores por cada cajetilla.
¿Cuánto costará una cajetilla de cigarros en 2026?
Según la información difundida recientemente, una cajetilla que actualmente se vende en 87 pesos tendrá un precio aproximado de 106 pesos a partir del 5 de enero de 2026. Incluso, algunas tiendas han optado por adelantar el ajuste, aplicando el aumento desde finales de este año.
Este incremento responde a la política fiscal del Gobierno federal, que busca actualizar de manera gradual el impuesto al tabaco, tanto por razones recaudatorias como de salud pública.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el aumento forma parte de un esquema progresivo que se aplicará hasta el año 2030, con incrementos anuales a la cuota por cada cigarro.
Incremento gradual del IEPS hasta 2030
De acuerdo con el plan oficial, la cuota por cada cigarro importado será de 0.8516 pesos en 2026. Posteriormente, el impuesto aumentará de la siguiente manera:
- 2027: 0.9197 pesos por cigarro
- 2028: 0.9932 pesos
- 2029: 1.0726 pesos
- 2030: 1.1584 pesos (cuota definitiva)
Este esquema implica que el precio de las cajetillas seguirá incrementándose año con año, lo que podría modificar los hábitos de consumo entre los fumadores.
Lista de precios de cigarros para 2026
A continuación, se presenta la lista de precios de la marca Philip Morris, misma que ya comenzó a distribuirse en tiendas:
- Marlboro Rojo corto y Marlboro Blanco corto
- A tiendas: 95.47 pesos
- Al público: 105 pesos
- Marlboro Rojo largo y Marlboro Blanco largo
- A tiendas: 94.24 pesos
- Al público: 106 pesos
- Violeta
- A tiendas: 89.96 pesos
- Al público: 100 pesos
- Garden, Summer, Blossom e Ice
- A tiendas: 84.48 pesos
- Al público: 99 pesos
- Benson mentolado y Kretek Clavo
- A tiendas: 99.01 pesos
- Al público: 108 pesos
- Ruby
- A tiendas: 94.25 pesos
- Al público: 106 pesos
- L&M
- A tiendas: 46.38 pesos
- Al público: 77 pesos
- Faros 25s
- A tiendas: 68.35 pesos
- Al público: 82 pesos