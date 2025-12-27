Golpe al bolsillo de fumadores: confirman alza en precios de cigarros para 2026, así quedarán

El aumento al IEPS elevará el precio de las cajetillas de cigarros a partir de enero de 2026. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

Algunos de los productos de mayor consumo en México registrarán un incremento de precio a partir de 2026, y entre ellos se encuentran los cigarros, cuyo costo al público aumentará de forma significativa debido a un ajuste fiscal.

De acuerdo con información del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), el incremento será de entre 20 y 22 por ciento, ajuste que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Este cambio impactará directamente a millones de fumadores en el país.

En los últimos días de 2025, misceláneas, tiendas de conveniencia y comercios especializados ya comenzaron a recibir las nuevas listas de precios, las cuales establecen el costo que deberán pagar los consumidores por cada cajetilla.

¿Cuánto costará una cajetilla de cigarros en 2026?

Según la información difundida recientemente, una cajetilla que actualmente se vende en 87 pesos tendrá un precio aproximado de 106 pesos a partir del 5 de enero de 2026. Incluso, algunas tiendas han optado por adelantar el ajuste, aplicando el aumento desde finales de este año.

Este incremento responde a la política fiscal del Gobierno federal, que busca actualizar de manera gradual el impuesto al tabaco, tanto por razones recaudatorias como de salud pública.

Algunas marcas de cigarros superarán los 100 pesos por cajetilla debido al ajuste fiscal. (Pexels)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el aumento forma parte de un esquema progresivo que se aplicará hasta el año 2030, con incrementos anuales a la cuota por cada cigarro.

Incremento gradual del IEPS hasta 2030

De acuerdo con el plan oficial, la cuota por cada cigarro importado será de 0.8516 pesos en 2026. Posteriormente, el impuesto aumentará de la siguiente manera:

2027: 0.9197 pesos por cigarro

2028: 0.9932 pesos

2029: 1.0726 pesos

2030: 1.1584 pesos (cuota definitiva)

Este esquema implica que el precio de las cajetillas seguirá incrementándose año con año, lo que podría modificar los hábitos de consumo entre los fumadores.

dinero mexicano pesos economía costos billetes monedas (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Lista de precios de cigarros para 2026

A continuación, se presenta la lista de precios de la marca Philip Morris, misma que ya comenzó a distribuirse en tiendas:

Marlboro Rojo corto y Marlboro Blanco corto A tiendas: 95.47 pesos Al público: 105 pesos

Marlboro Rojo largo y Marlboro Blanco largo A tiendas: 94.24 pesos Al público: 106 pesos

Violeta A tiendas: 89.96 pesos Al público: 100 pesos

Garden, Summer, Blossom e Ice A tiendas: 84.48 pesos Al público: 99 pesos

Benson mentolado y Kretek Clavo A tiendas: 99.01 pesos Al público: 108 pesos

Ruby A tiendas: 94.25 pesos Al público: 106 pesos

L&M A tiendas: 46.38 pesos Al público: 77 pesos

Faros 25s A tiendas: 68.35 pesos Al público: 82 pesos

