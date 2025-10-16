Diputados discuten impuestos saludables, oposición señala una carga excesiva para el contribuyente

Según proyecciones, un impuesto a bebidas azucaradas podría recoger entre 1,5 y 2 billones.. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, legisladores debatieron el futuro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), particularmente sobre bebidas azucaradas y combustibles.

El tema generó posturas divididas sobre el impacto de los llamados impuestos saludables en la economía familiar y en las políticas de salud pública. La discusión se da en un contexto donde México ocupa el primer lugar global en obesidad infantil y de adultos, de acuerdo con cifras oficiales citadas por varios diputados.

Reginaldo Sandoval, diputado del Partido del Trabajo, expresó que la política fiscal debe priorizar la salud preventiva más allá de la atención curativa y recalcó que no se trata de una recaudación anormal debido a la falta de presupuesto, “no hay duda que las finanzas están sanas por la vía de los ingresos y por la vía de los egresos”, afirmó.

Dentro de la discusión, José Guillermo Anaya, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), acusó al oficialismo de afectar la economía familiar con el alza de impuestos. Argumentó que el sistema de salud nacional se encuentra deteriorado y criticó que el IEPS eleve los precios de artículos de consumo básico. Anaya subrayó que, en siete años, el precio de la gasolina aumentó de 16 a 24 pesos el litro, y sugirió eliminar el impuesto, lo que dejaría el costo en aproximadamente 16 pesos por litro, en vez de los más de 6 pesos que representa la carga fiscal actual.

El PAN propuso eliminar el IEPS y denunció que la recaudación federal perdió 600 mil millones de pesos en los últimos años por diversas irregularidades atribuidas a agentes aduanales. La Secretaría de Hacienda reportó que busca recuperar 16 mil millones de pesos y destituyó a algunos responsables, aunque ninguno enfrenta procesos penales.

El debate también abordó el envío de recursos energéticos a otros países, tales como Cuba, sin que ello tenga una repercusión positiva para los mexicanos. César Israel Damián Retes, diputado, cuestionó la exportación de diésel y petróleo a gobiernos considerados comunistas y la ausencia de transparencia sobre los beneficios para el país.

El sector refresquero y el gobierno federal anunciaron un acuerdo para actualizar la cuota del IEPS en bebidas saborizadas. La cuota quedará en 3.08 pesos por litro para todos los productos, salvo los etiquetados como “light” o “cero”, que pagarán 1.5 pesos por litro.

Aunque autoridades sanitarias y legisladores morenistas han destacado que el objetivo principal es reducir el consumo per cápita y las enfermedades asociadas, se desconoce si ese recaudo se destinará al rubro de la salud.

Por su parte, la industria refresquera se comprometió a reducir en 30 por medio el total de calorías en sus productos en un año y ampliar la oferta de bebidas con menos azúcar.

La propuesta de actualización del IEPS y los acuerdos con la industria refresquera seguirán en análisis durante la votación de la Ley en lo particular, aunque Ricardo Monreal, coordinador de bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ha señalado que para la noche podría quedar aprobada.

Monreal, pidió retomar el acuerdo tomado el día de ayer sin alusiones y de manera fluida, dado la cantidad de reservas pendientes.