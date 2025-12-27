Explosión en bazar deja 2 lesionados en Tultitlán

Explosión en bazar de Tultitlán, Edomex

La explosión de un tanque de gas doméstico provocó un incendio la noche de este viernes en al menos dos puestos de alimentos instalados en el Bazar Navideño de la colonia Prado Sur, lo que dejó como saldo dos personas lesionadas con quemaduras leves, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó en un puesto de venta de alitas, donde presuntamente una fuga de gas en un cilindro doméstico generó una acumulación que, al entrar en contacto con una fuente de calor, derivó en una explosión seguida de un incendio.

Las llamas se propagaron rápidamente hacia un puesto contiguo, generando momentos de pánico entre comerciantes y asistentes al bazar.

Testigos relataron que, tras escucharse una fuerte detonación, se observaron llamas que alcanzaron parte de la estructura de los puestos, elaborados principalmente con materiales inflamables como lonas, madera y plásticos.

Vecinos intentaron apagar el incendio con cubetas

Explosión Tultitlán bazar Edomex

Ante la emergencia, vecinos y comerciantes de la zona fueron los primeros en actuar y, en un intento por evitar que el fuego se extendiera, comenzaron a lanzar cubetas llenas de agua mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

“Se escuchó el tronido y de inmediato empezó el fuego. La gente comenzó a correr, pero varios se quedaron ayudando con agua para que no pasara a más puestos”, narró uno de los comerciantes que presenció los hechos.

Minutos después, al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos (PCyB), quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir el incendio.

Una vez sofocadas las llamas, los cuerpos de emergencia llevaron a cabo una inspección preventiva en el área para descartar riesgos adicionales, como nuevas fugas de gas o puntos de reignición.

Saldo de dos lesionados

Explosión Tultitlán bazar navideño Edomex

Las autoridades confirmaron que dos personas resultaron con quemaduras leves, aunque hasta el cierre de esta edición se desconocía si fue necesario su traslado o ingreso a algún hospital para recibir atención especializada. Personal de Protección Civil brindó atención prehospitalaria en el sitio y evaluó el estado de salud de los lesionados.

Asimismo, se informó que el origen del incendio fue el uso de tanque de gas en mal estado, por lo cual tuvo que haber sido revisado por personal del municipio de manera preventiva, con lo cual se refleja que no se hizo así, por lo que se inició una revisión de las instalaciones de los demás puestos del bazar para verificar que no hubiera riesgo mayor.

Este incidente ocurre a pocos días de una tragedia similar registrada el pasado 20 de diciembre en el municipio de Teoloyucan, donde durante los festejos navideños se reportó un incendio y explosión de gas en un área de venta de alimentos. En aquel hecho, dos personas perdieron la vida y al menos 14 más resultaron lesionadas, lo que encendió las alertas sobre los riesgos asociados al uso de tanques de gas en eventos temporales y mercados ambulantes.

11 personas resultaron lesionadas por la explosión de un tanque de Gas LP en Teoloyucan.

Ante estos antecedentes, autoridades hicieron un llamado a los comerciantes y organizadores de eventos decembrinos a extremar precauciones, revisar periódicamente las condiciones de los cilindros de gas, mangueras y válvulas, así como a contar con extintores y protocolos de actuación en caso de emergencia.

Protección Civil reiteró que el uso de tanques de gas en espacios concurridos representa un riesgo latente si no se cumplen las normas de seguridad, por lo que anunció que se reforzarán los operativos de supervisión en bazares, ferias y romerías instaladas durante la temporada navideña, con el objetivo de prevenir accidentes que pongan en peligro la vida de comerciantes y asistentes.