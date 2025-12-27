México

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta a Pepe Aguilar tras cerrar la puerta a una reconciliación

Como parte de las celebraciones de Navidad, el integrante de la dinastía Aguilar reconoció la labor de las mujeres de su familia y también hizo alusión a los conflictos que ha enfrentado

José Emiliano Aguilar sorprendió a sus seguidores con bromas sobre los misterios familiares durante las fiestas, generando todo tipo de reacciones. (Redes Sociales)

Emiliano Aguilar volvió a generar controversia en plena celebración de Navidad, al dirigir un mensaje para las mujeres de su vida, dejando fuera al cantante Pepe Aguilar.

A través de su cuenta personal de Instagram, el integrante de la dinastía Aguilar dedicó unas emotivas palabras para su mamá y su abuela, pero no dejó pasar la oportunidad de hacer alusión a los problemas familiares.

Emiliano Aguilar deja fuera a Pepe Aguilar de sus felicitaciones navideñas

Acompañando una serie de fotografías de las personas más importantes en su vida, José Emiliano Aguilar, nombre de pila del cantante, escribió un mensaje lleno de amor.

“Feliz Navidad a estas mujeres chin***, hermosas, las quiero. A mi abuelita que en paz descanse y a mi otra abuelita que anda echándole chin**, y a mi jefa hermosa. Las quiero machín, hasta la muerte. Aquí andamos, abuelito, no me voy a rendir”.

Su mensaje fue bien recibido por varios internautas, especialmente por Maribel Guardia, quien aprovechó la publicación para enviar sus buenos deseos: “Feliz Navidad. Dios contigo”.

El cantante José Emiliano Aguilar destaca con una felicitación navideña donde resalta el papel de su mamá y abuelas en su vida. (Captura de pantalla)

La supuesta indirecta de Emiliano Aguilar a su familia paterna

Después del emotivo mensaje dedicado a las mujeres más especiales de su vida, compartió nuevas palabras en las que habló sobre los secretos familiares y sus deseos porque sean revelados.

“Feliz Navidad a todos. Espero que puedan revelar los secretos familiares en la mesa y que nadie se quede con ninguna duda, como yo”, dijo entre risas.

Pese a que el cantante aclaró que se trataba de una broma, hubo algunos usuarios que se sumaron a la petición con comentarios como:

  • “Hay que revelar ya.”
  • “Como te encanta el borlote.”
  • “Te amamos internacionalmente.”
  • “Tú sigue adelante por ti, bendiciones.”
  • “Hay que revelarlos, claro que sí.”
Emiliano Aguilar utiliza sus redes sociales para referirse a secretos familiares no revelados, provocando varias reacciones entre sus seguidores. (IG: @emiliano_aguilar.t // YT: Pepe Garza)

Emiliano Aguilar descartó reconciliación con Pepe Aguilar

Durante una reciente intervención en el programa Ventaneando, Emiliano se expresó con claridad respecto a la posibilidad de reunirse con Pepe, Ángela, Leonardo y Aneliz Aguilar: “Yo ahorita no quiero nada que ver, no me interesa ahorita”, enfatizó.

De acuerdo con el propio cantante, su postura responde a desacuerdos que han salido a la luz en los últimos meses y que, lejos de atenuarse, tienden a intensificarse.

Cabe recordar que una de las principales causas de la discordia surgió cuando Emiliano Aguilar defendió públicamente a su madre, Carmen Treviño, en respuesta a unas declaraciones de su papá. Desde entonces, el distanciamiento familiar se agravó notablemente.

Emiliano Aguilar prioriza la felicidad de sus hijas por encima del conflicto, deseándoles bienestar a pesar de las diferencias familiares. (IG: @emiliano_aguilar.t)

La situación siguió creciendo cuando el intérprete se enteró de que sus hijas asistieron sin su consentimiento a un concierto de Ángela Aguilar en San Diego, California, acontecimiento que consideró una falta de respeto por parte de la madre de una de las niñas.

“Desafortunadamente no puedo ir para allá, pero espero que se la pasen bien. No quiero otra cosa más que estén felices, es todo lo que me importa”, dijo en redes.

Cuál es el tratamiento de

Vitamina C: cómo fortalecer el

AICM EN VIVO: estos son

Pablo Lemus frena “tarifazo” al

Ex portero de León revela
Reportan ataque con explosivos en

Las 10 películas más populares

Ex portero de León revela

