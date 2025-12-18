A Emiliano Aguilar “no le interesa” reconciliarse con Pepe Aguilar ni con sus hermanos esta Navidad

El distanciamiento entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar se mantiene firme en vísperas de las fiestas decembrinas, sin señales de reconciliación familiar (IG: @emiliano_aguilar.t // YT: Pepe Garza)

El distanciamiento entre Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, se mantiene firme de cara a las fiestas decembrinas, en un contexto donde las tensiones familiares han escalado y la posibilidad de una reconciliación parece lejana.

El propio Emiliano, en declaraciones recientes, descartó cualquier acercamiento con su familia para Navidad, subrayando que no tiene interés en retomar el contacto, ni siquiera con sus hermanos, quienes también se han visto involucrados en la controversia.

Esta postura se produce tras una serie de desencuentros públicos que han afectado la imagen de la dinastía Aguilar, una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano.

En los últimos meses, la familia Aguilar ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por el sorpresivo matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal, sino también por el conflicto entre Pepe Aguilar y su hijo mayor.

La situación se agravó cuando Emiliano defendió públicamente a su madre, Carmen Treviño, tras unas declaraciones de Pepe Aguilar, lo que derivó en un distanciamiento que, según el propio Emiliano, no tiene visos de resolverse pronto.

Sin tenciones de hacer las paces con su familia

En entrevista con el programa Ventaneando, el rapero fue tajante al responder sobre la posibilidad de reconciliarse con su padre y sus hermanos Ángela, Leonardo y Aneliz: “Yo ahorita no quiero nada que ver, no me interesa ahorita”, afirmó, dejando claro que no contempla un reencuentro familiar en el corto plazo.

El conflicto familiar se ha visto alimentado por la intervención de otros miembros de la familia, como Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, a quien Emiliano calificó de “chismosa” por involucrarse en la disputa para defender a su hermano.

Las hijas de Emiliano Aguilar, presentes en concierto de Ángela

La tensión se intensificó cuando Emiliano expresó su molestia por la asistencia de sus hijas a un concierto de Ángela Aguilar en San Diego, California, sin su consentimiento.

El rapero manifestó que no autorizó la presencia de las menores en el espectáculo y reiteró su postura en redes sociales, donde también dejó claro que no pasará las fiestas con sus hijas:

“Desafortunadamente no puedo ir para allá, pero espero que se la pasen bien. No quiero otra cosa más que estén felices, es todo lo que me importa”.

La difusión de videos en redes sociales que mostraban la convivencia de las hijas de Emiliano con su tía Ángela en California marcó un nuevo punto de fricción.

Emiliano explicó en un video que la decisión de llevar a las niñas al concierto fue tomada por la madre de sus hija, sin consultarle: “Lo hizo la mamá de mi hija. Mis respetos a ella, está cuidando a mis hijas, nomás que eso que hizo, no me dijeron a mí nada. Entonces, yo no sé. La verdad, yo no sé… Ella lo hizo a su propia voluntad”.

Además, en otro video, el cantante arremetió nuevamente contra su tía Marcela Rubiales, a quien acusó de entrometerse en su vida privada y lanzó comentarios despectivos sobre su imagen, refiriéndose a ella como “momia de Guanajuato”.