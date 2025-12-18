México

A Emiliano Aguilar “no le interesa” reconciliarse con Pepe Aguilar ni con sus hermanos esta Navidad

El rapero fue contundente al descartar cualquier acercamiento con su padre y sus hermanos durante las fiestas, dejando claro que la distancia familiar sigue creciendo en uno de los clanes más famosos del espectáculo mexicano

Guardar
El distanciamiento entre Emiliano Aguilar
El distanciamiento entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar se mantiene firme en vísperas de las fiestas decembrinas, sin señales de reconciliación familiar (IG: @emiliano_aguilar.t // YT: Pepe Garza)

El distanciamiento entre Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, se mantiene firme de cara a las fiestas decembrinas, en un contexto donde las tensiones familiares han escalado y la posibilidad de una reconciliación parece lejana.

El propio Emiliano, en declaraciones recientes, descartó cualquier acercamiento con su familia para Navidad, subrayando que no tiene interés en retomar el contacto, ni siquiera con sus hermanos, quienes también se han visto involucrados en la controversia.

Esta postura se produce tras una serie de desencuentros públicos que han afectado la imagen de la dinastía Aguilar, una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano.

En los últimos meses, la familia Aguilar ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por el sorpresivo matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal, sino también por el conflicto entre Pepe Aguilar y su hijo mayor.

Emiliano Aguilar descarta cualquier acercamiento
Emiliano Aguilar descarta cualquier acercamiento con su familia para Navidad y afirma que no tiene interés en retomar el contacto con sus hermanos (emiliano_aguilar.t, pepeaguilar oficial / Instagram)

La situación se agravó cuando Emiliano defendió públicamente a su madre, Carmen Treviño, tras unas declaraciones de Pepe Aguilar, lo que derivó en un distanciamiento que, según el propio Emiliano, no tiene visos de resolverse pronto.

Sin tenciones de hacer las paces con su familia

En entrevista con el programa Ventaneando, el rapero fue tajante al responder sobre la posibilidad de reconciliarse con su padre y sus hermanos Ángela, Leonardo y Aneliz: “Yo ahorita no quiero nada que ver, no me interesa ahorita”, afirmó, dejando claro que no contempla un reencuentro familiar en el corto plazo.

El conflicto familiar se ha visto alimentado por la intervención de otros miembros de la familia, como Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, a quien Emiliano calificó de “chismosa” por involucrarse en la disputa para defender a su hermano.

La dinastía Aguilar enfrenta una
La dinastía Aguilar enfrenta una crisis mediática tras el conflicto público entre Pepe Aguilar y su hijo mayor, afectando la imagen familiar (IG: @emiliano_aguilar.t // @gordoelpugarguilar)

Las hijas de Emiliano Aguilar, presentes en concierto de Ángela

La tensión se intensificó cuando Emiliano expresó su molestia por la asistencia de sus hijas a un concierto de Ángela Aguilar en San Diego, California, sin su consentimiento.

El rapero manifestó que no autorizó la presencia de las menores en el espectáculo y reiteró su postura en redes sociales, donde también dejó claro que no pasará las fiestas con sus hijas:

“Desafortunadamente no puedo ir para allá, pero espero que se la pasen bien. No quiero otra cosa más que estén felices, es todo lo que me importa”.

Emiliano Aguilar expresa su molestia
Emiliano Aguilar expresa su molestia por la asistencia de sus hijas a un concierto de Ángela Aguilar en San Diego sin su consentimiento (emiliano_aguilar.t / Instagram)

La difusión de videos en redes sociales que mostraban la convivencia de las hijas de Emiliano con su tía Ángela en California marcó un nuevo punto de fricción.

Emiliano explicó en un video que la decisión de llevar a las niñas al concierto fue tomada por la madre de sus hija, sin consultarle: “Lo hizo la mamá de mi hija. Mis respetos a ella, está cuidando a mis hijas, nomás que eso que hizo, no me dijeron a mí nada. Entonces, yo no sé. La verdad, yo no sé… Ella lo hizo a su propia voluntad”.

Además, en otro video, el cantante arremetió nuevamente contra su tía Marcela Rubiales, a quien acusó de entrometerse en su vida privada y lanzó comentarios despectivos sobre su imagen, refiriéndose a ella como “momia de Guanajuato”.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarPepe Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Beca Benito Juárez 2025: qué es lo que sigue si ya recogí la tarjeta del Bienestar

Los nuevos beneficiarios ya han empezado a recibir el plástico que les permitirá disponer del apoyo económico

Beca Benito Juárez 2025: qué

Jesús Martínez Munguía confirma la venta del Club León: “A lo mucho nos iremos seis meses más”

El presidente esmeralda reveló que existen ofertas importantes y que el proceso de venta buscaría un comprador que valore la historia del club

Jesús Martínez Munguía confirma la

Arturo Carmona revela si Alicia Villarreal “obligó” a su hija, Melenie Carmona, a cuidar a sus hermanos

El galán de telenovelas defendió la autonomía de su primogénita y resaltó el valor de los acuerdos familiares pese a la polémica

Arturo Carmona revela si Alicia

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja 7 agresores abatidos en Zacatecas

En el intercambio de balas uno de los uniformados quedó herido

Enfrentamiento entre policías y civiles

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de diciembre de 2025: marcha de seguridad en Líneas 3 y B por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre policías y civiles

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja 7 agresores abatidos en Zacatecas

Metanfetamina, marihuana, un arma corta y dos detenidos: el saldo de un cateo realizado en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

Procesan al “Yaicob”, presunto implicado en red de huachicol vinculada a Raúl Rocha: permanecerá en el Altiplano

Cómo ingresó “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, al mundo del narco

Asesinan a “El Charmín”, exagente de la FGE Sinaloa, en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Arturo Carmona revela si Alicia

Arturo Carmona revela si Alicia Villarreal “obligó” a su hija, Melenie Carmona, a cuidar a sus hermanos

Estos son los precios de los boletos para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Jacqie Rivera reacciona a la ‘Jenni Rivera’ que fue vista en un IMSS en SLP: “Me entra tristeza”

Tristán, hijo de Yahir, revela que estuvo a punto de morir por las adicciones y ahora se enfoca en seguir adelante

Kinky y Jumbo encabezarán el Mérida Beer Fest: fecha y precios

DEPORTES

Jesús Martínez Munguía confirma la

Jesús Martínez Munguía confirma la venta del Club León: “A lo mucho nos iremos seis meses más”

Faitelson confiesa estar “espantado” por la discusión con el Turco Mohamed y las reacciones que provocó

El mensaje de David Picasso a días de su pelea contra Naoya Inoue: “El que debería estar presionado es él”

Christian Martinoli asegura que se quiere retirar de la narración y dejar TV Azteca: esta sería la fecha de su adiós

¿Qué es lo que sigue para Canelo Álvarez tras el retiro de Terence Crawford?