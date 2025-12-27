México

Dónde ver los resultados ganadores del Tris de hoy 26 de diciembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Tris entrega miles de pesos
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados de todos los sorteos de Tris han sido revelados por Pronósticos para la Asistencia Pública, generando una oleada de emoción y entusiasmo entre los aficionados que anhelan haberse convertido en los afortunados ganadores.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35323

Resultado: 24988

Tris De las Tres

Sorteo: 35324

Resultado: 49638

Tris Extra

Sorteo: 35325

Resultado: 25549

Tris De las Siete

Sorteo: 35326

Resultado: 29132

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Metro de la CDMX: anuncian obras en estación Chabacano de la Línea 9, así afectará a los usuarios

La medida fue dada a conocer por Adrián Rubalcaba, director de este transporte en la capital, quien preciso las fechas en las que se realizarán los trabajos

Metro de la CDMX: anuncian

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 26 de diciembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Melate, Revancha y

Litzy presume su hogar junto al chef Poncho Cadena tras rumores de separación por cancelar su boda

Fue a finales de septiembre cuando se dio a conocer que la ex integrante de Jeans no llegaría al altar con el juez de “Masterchef Celebrity” como se tenía planeado

Litzy presume su hogar junto

Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026?

La Liga BBVA se sacude con plantillas y estrategias inéditas para intentar cambiar el destino del torneo

Liga MX: ¿Cuáles son las

Mánager de Wendy Guevara le “gritoneó” por no cuidar su cirugía tras casi desmayarse por estornudar

La ganadora de “La Casa de los Famosos México” revela fuerte regaño de su representante

Mánager de Wendy Guevara le
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a excolaborador de Genaro

Detienen a excolaborador de Genaro García Luna por presunto desvío de recursos públicos

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Litzy presume su hogar junto

Litzy presume su hogar junto al chef Poncho Cadena tras rumores de separación por cancelar su boda

Mánager de Wendy Guevara le “gritoneó” por no cuidar su cirugía tras casi desmayarse por estornudar

Aarón Mercury revela su futuro en el programa “Hoy” tras éxito en el reality de baile

Los mejores memes de los mexicanos que dejó el volumen 2 de Stranger Things 5

Cuál es el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade

DEPORTES

Jordan Carrillo se convierte en

Jordan Carrillo se convierte en el nuevo jugador de Pumas

Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026?

Javier Aguirre es reconocido como uno de los mejores entrenadores del 2025

Ex portero de León revela que a Leonel Messi le gusta la liga mexicana: “Conoce todos los clubes, jugadores y partidos”

Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa