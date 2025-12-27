México

Agente federal es exhibido por aceptar soborno en la garita de Tijuana

Un video viral muestra el momento en que el oficial permite el cruce de mercancía sin declarar a cambio de dinero

El clip muestra una negociación para evitar la declaración de mercancía.

Un video grabado en la garita de Tijuana se volvió viral en redes sociales tras exhibir un presunto acto de corrupción cometido por un agente federal, quien aceptó dinero para permitir el ingreso a México de mercancía no declarada. La grabación fue realizada por ciudadanos que cruzaban desde Estados Unidos con artículos destinados como regalos navideños para familiares.

De acuerdo con las imágenes, las personas transportaban un televisor y unos tenis, cuando fueron detenidas para una revisión de rutina. El oficial cuestionó si los productos habían sido declarados y, al recibir una respuesta negativa, explicó que debían pagar impuestos por ingresar la mercancía. Sin embargo, segundos después abrió la posibilidad de evitar el trámite a cambio de dinero.

Durante la conversación, en la que participan el conductor y uno de sus acompañantes, se escucha al agente decir: “Tienen que pasar a declarar esa madre, no la pueden traer así, máster.”

El oficial permitió el ingreso de un televisor y otros artículos sin el trámite correspondiente.

Ante la insistencia de los viajeros por saber el procedimiento, el policía añadió: “Declararla y vas a pagar impuesto. Ahora sí que desconozco cuánto te van a cobrar, máster.”

Tras varios minutos de intercambio, el agente cambió el tono y lanzó la propuesta directa: “Mira, si quieres te hago el paro, güey. Si quieren les hago el paro para no mandarlos a declarar.”

Los ocupantes del vehículo señalaron que solo contaban con una cantidad mínima de efectivo. En medio de la negociación, se escucha al acompañante del conductor preguntar en inglés por billetes pequeños, hasta que finalmente entregaron cinco dólares. Luego de recibir el dinero, el oficial indicó cómo continuar sin pasar por el área de declaración.

“Eh, baja esa madre, baja esa madre… que no te vayan a ver esos güeyes”, dijo el agente antes de permitir el cruce.

La grabación fue difundida en redes sociales y ha generado indignación entre usuarios. Crédito: Redes Sociales

El video muestra el rostro del oficial sin censura y ha generado una fuerte reacción en plataformas como X y Facebook, donde usuarios expresaron indignación y exigieron sanciones. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido un comunicado oficial ni se ha informado si existe una investigación en curso o si el agente ha sido identificado.

El caso se suma a otros videos virales que han puesto bajo escrutinio los procesos de revisión en cruces fronterizos, donde ciudadanos denuncian abusos y prácticas irregulares. Mientras tanto, el clip continúa circulando como evidencia de un acto que, para muchos usuarios, refleja un problema persistente en los puntos de control fronterizos.

