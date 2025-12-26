México

Todo sobre la “Feria de la Muñeca Ar Lele 2026″ en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México

En este espacio, los visitantes encuentra una amplia variedad de muñecas tradicionales elaboradas por manos indígenas

En este espacio, los visitantes encuentra una amplia variedad de muñecas tradicionales elaboradas por manos indígenas. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México ya comenzó a recibir a visitantes y artesanos con motivo de la Sexta Feria de la MUÑECA AR LELE, un evento que reúne la tradición y el arte textil indígena. La feria, organizada por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, estará abierta al público hasta el 6 de enero de 2026 en un horario de 10:00 a 20:00 horas. En este espacio, el público encuentra una amplia variedad de muñecas tradicionales, plumas artesanales, llaveros, caminos de mesa y separadores de libros, todos ellos elaborados por manos indígenas.

La muñeca Lele es originaria de Amealco, en el estado de Querétaro. Su historia se remonta al siglo XX, cuando un grupo de mujeres otomíes comenzó a crear estas piezas como una forma de preservar su identidad cultural. El nombre Lele significa “bebé” o “la niña más pequeña de la familia” y se vincula con un simbolismo profundo que permanece vigente hasta la actualidad. Las primeras versiones de estas muñecas se confeccionaban utilizando arcilla, palma y cabellos de maíz. Con el paso del tiempo, la técnica fue evolucionando hasta llegar al modelo actual: una muñeca de trapo adornada con listones de colores.

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México anunció el inicio de la feria. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Entre los elementos que distinguen a cada muñeca Lele se encuentran los listones, fijados manualmente sobre la cabeza para formar una corona, así como la hilaza que permite crear las trenzas tradicionales. El cuerpo de la muñeca se elabora con popelina, rellena con fibra de poliéster para darle volumen y forma, mientras que la vestimenta utiliza telas como la cambaya y la seda, decoradas con encajes en los bordes de la falda y la blusa. Cada paso en su confección se realiza de forma manual, lo que asegura la unicidad de cada pieza.

Las tradiciones en torno a esta simpática muñeca tienen raíces ancestrales. En las comunidades otomíes, estas piezas se colocaban en los sepulcros infantiles con el propósito de proteger a los niños difuntos de los malos espíritus. Más adelante, durante la época colonial, las muñecas se ofrecían en los mercados como alternativa a los juguetes importados de España, especialmente aquellos fabricados en porcelana.

La feria estará abierta hasta el 6 de enero de 2026. (@SEPICDMX)

El trabajo cooperativo de las artesanas otomíes de Santiago Mexquititlán y San Idelfonso Tultepec, localidades pertenecientes al municipio de Amealco, ha sido clave en la consolidación de la muñeca Lele como un símbolo nacional. Su difusión se potenció en los últimos años gracias a las redes sociales, lo que permitió aumentar las ventas y el reconocimiento. La muñeca también ha trascendido fronteras, convirtiéndose en embajadora de la cultura mexicana y participando en eventos internacionales, como el Mundial de Qatar en 2022.

En 2017, la muñeca Lele fue declarada patrimonio cultural, un hecho que consolidó su relevancia y abrió nuevas oportunidades para las comunidades indígenas dedicadas a su elaboración.

