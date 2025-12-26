México

Secretario de Salud destaca la efectividad de las vacunas contra el sarampión

El organismo federal resalta la urgencia de que la población acuda a los centros médicos para incorporar la inmunización

El doctor David Kershenobich Stalnikowitz
El doctor David Kershenobich Stalnikowitz advierte que un solo caso de sarampión puede desencadenar brotes y poner en riesgo a personas no vacunadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud ha intensificado su llamado a la población para asistir a vacunarse contra el sarampión. El doctor David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de dicho organismo, subrayó en un mensaje en redes sociales el pasado 24 de diciembre la importancia crítica de la inmunización:

“El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Basta un solo caso para desencadenar brotes que ponen en riesgo a niñas, niños, adolescentes y adultos no vacunados". Según el funcionario, mantener un alto nivel de cobertura de vacunación es fundamental para proteger a las comunidades y preservar el control de esta patología, logrado por México durante las últimas décadas.

Esquema de vacunación contra el sarampión en México

El esquema nacional recomienda la
El esquema nacional recomienda la primera dosis de la vacuna contra el sarampión a los doce meses, la segunda a los dieciocho y un refuerzo a los seis años. REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

El esquema de vacunación recomendado, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en el país establece que la primera dosis se administre a los 12 meses de edad, seguida de una segunda aplicación a los 18 meses, y un refuerzo a los seis años.

Para zonas donde se detectan casos activos, la pauta incluye también una dosis a los seis meses. El doctor Kershenobich Stalnikowitz puntualizó que resulta esencial revisar y actualizar el estado vacunal de niñas y niños de 1 a 9 años, uno de los grupos más vulnerables, e indicó que las personas de 10 a 49 años con esquema incompleto o desconocido deben recibir una dosis única.

Además, doctor Kershenobich destacó la relevancia de la inmunización para trabajadores del sector salud, personal escolar, cuidadores y jornaleros agrícolas, sin importar la edad. La Secretaría de Salud enfatizó que las vacunas son seguras, gratuitas y están disponibles en todas las unidades de salud del país.

Protocolo de la Secretaría de Salud ante casos de Sarampión

Para zonas con casos activos,
Para zonas con casos activos, la Secretaría de Salud indica una dosis adicional de vacuna contra el sarampión para niños desde los seis meses de edad. | Presidencia

Ante la presencia de brotes activos, la Secretaría de Salud implementa refuerzos comunitarios mediante cercos vacunales y se amplían los puntos de aplicación para aumentar la protección colectiva.

El llamado cobra especial relevancia durante el mes de diciembre, período en que aumentan los viajes debido a las vacaciones, lo que incrementa el riesgo de diseminación del virus. El secretario subrayó la necesidad de vacunarse antes de desplazarse fuera del lugar de residencia:

“En este mes, en diciembre, que empiezan las vacaciones, es muy importante vacunarse antes de movilizarse fuera de su sitio de residencia. Basta un solo caso, recuerden, para desencadenar un contagio de sarampión", sostuvo el doctor David Kershenobich en su mensaje de la Secretaría de Salud.

La estrategia contempla que la dosis aplicada a niños y niñas entre 6 y 11 meses no se considera parte del esquema básico, pero representa una medida de protección adicional en coyunturas especiales.

Ante la circulación internacional del virus del sarampión y la identificación de casos en el país, la Secretaría de Salud insiste en que "vacunarse no es solo un acto de protección personal, es un acto de responsabilidad colectiva. Cada dosis aplicada contribuye a cerrar las puertas al virus y a fortalecer la salud en México". El mensaje institucional incluye una advertencia: “Recuperar la vacunación es proteger el futuro".

