Sarampión en CDMX: Secretaría de Salud reporta cinco casos y llama a la ciudadanía a vacunarse

Las consecuencias de no vacunar a menores de edad contra el sarampión pueden llevar a los niños a sufrir graves consecuencias en su salud. (Foto: Composición - Infobae/Renato SIlva)

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó sobre la detección de cinco casos recientes de sarampión en la capital.

Ante esta situación, la dependencia local implementó acciones reforzadas de vigilancia epidemiológica, trabajo comunitario y campañas de vacunación con el propósito de disminuir el riesgo de incremento en los contagios.

Los casos de sarampión se localizaron en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, según detallaron las autoridades sanitarias. En respuesta, se incrementará el número de puestos de vacunación en dichas demarcaciones para facilitar el acceso de la ciudadanía y ampliar la cobertura inmunológica.

El Gobierno del Estado de México colabora de manera coordinada con las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, tomando en cuenta la proximidad geográfica de las alcaldías afectadas con municipios del Edomex. Esta cooperación busca fortalecer las acciones preventivas y de control en la zona limítrofe.

La Secretaría de Salud Pública realizó un llamado urgente a la población para que complete los esquemas de inmunización, invitando a acudir a los centros de salud más cercanos.

La dependencia reiteró que la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible de forma gratuita y segura para las personas de 12 meses a 49 años.

Recomiendan que estas personas se vacunen contra el Sarampión

La vacunación es parte primordial del cuidado de la salud de las personas adultas mayores. (Freepik)

El comunicado de la secretaría señala que los nuevos casos obligan a intensificar la protección mediante la vacunación y a brindar especial atención a niñas, niños y adultos.

Se recomienda a la ciudadanía identificar síntomas asociados a sarampión:

Fiebre alta.

Manchas rojizas en la piel.

Congestión nasal.

Tos.

En caso de presentarlos, la Secretaría de Salud de la CDMX recomienda acudir de inmediato con personal médico para poder recibir tratamiento. De igual manera, exhortan a reportar cualquier síntoma sospechoso y a usar los canales oficiales para orientación y seguimiento de casos relacionados con el sarampión.

Canales de contacto para reportar casos de Sarampión

consuegros, Amores reales - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la dependencia pone a disposición diversas vías de atención, incluyendo la línea telefónica: 800 123 4567, así como los teléfonos 55 5132 1202 con extensiones 1003, 1004 y 1005.

La oficina central se localiza en Avenida Insurgentes Norte 423, piso 11, colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, y en el sitio web www.salud.cdmx.gob.mx se ofrece información adicional.

¿En dónde se puede vacunar contra el Sarampión?

(Freepik)

Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de mantener actualizados los esquemas de vacunación, por ello, de acuerdo con la empresa farmacéutica del Gobierno, Birmex se puede consultar en la Línea del Gobierno de México la ubicación de los centros de salud.

Marcando el número: 079 opción #, personal de la Secretaría de Salud proporcionará información personalizada para que las personas reciban su inmunización.