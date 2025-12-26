México

Perro “roba” peluche de centro comercial en Mérida y clientes cooperan para comprárselo

El can recibió su regalo de Navidad, luego de que el acto conmoviera a quienes se encontraban en la tienda de dónde tomó el juguete

El animal había tomado un peluche de los estantes. Foto: (Redes sociales)

La solidaridad y la empatía se convirtieron en las verdaderas protagonistas de esta temporada navideña en Mérida, Yucatán. Lo que comenzó como un incidente inusual en una zona comercial del norte de la ciudad, terminó transformándose en una lección de humanidad que ha dado la vuelta al país a través de las redes sociales. Un perrito sin hogar, en busca de un poco de consuelo, logró unir a decenas de desconocidos en un gesto espontáneo de bondad.

El escenario del emotivo suceso fue una sucursal de la cadena de artículos japoneses Miniso. Ante la mirada atónita de los compradores, el canino ingresó al establecimiento con paso decidido y, sin titubear, se dirigió hacia uno de los estantes de peluches. Con una ternura que desarmó a los presentes, el animal tomó un muñeco con su hocico y comenzó a jugar con él, corriendo por los pasillos de la tienda como si finalmente hubiera encontrado un tesoro perdido.

Al percatarse de que el perrito se llevaba mercancía sin pagar, el personal de la tienda intentó intervenir. Siguiendo los protocolos de seguridad, los empleados trataron de recuperar el peluche para realizar la facturación correspondiente. Sin embargo, el escurridizo “cliente de cuatro patas” falló en todos los intentos de ser alcanzado, continuando con su juego y aferrándose al juguete que, por unos instantes, pareció darle la calidez que la calle le niega.

El emotivo momento se hizo viral en redes sociales. Foto: (Captura de pantalla)

Lo que en otros contextos pudo terminar en un desalojo abrupto, en esta ocasión tomó un rumbo distinto gracias a los clientes que presenciaban la escena. Al notar la alegría del animal y el esfuerzo de los trabajadores, la atmósfera de la tienda cambió por completo.

La magia ocurrió cuando el espíritu de cooperación se hizo presente. Lejos de ignorar la situación o quejarse por el desorden, varios clientes decidieron colaborar entre sí para cubrir el costo del peluche. En un acto de generosidad colectiva, los ciudadanos reunieron el dinero necesario para que el perrito pudiera conservar su nuevo compañero de juegos legalmente.

El video del momento, capturado por testigos presenciales, se volvió viral en cuestión de horas. En las imágenes se observa al canino saliendo de la tienda con su peluche en el hocico, mientras los presentes celebran el desenlace entre aplausos y sonrisas.

En redes sociales, la respuesta no se hizo esperar. Miles de usuarios han reaccionado al video destacando la sensibilidad del gesto. Comentarios como “la humanidad no está perdida” y “un pequeño peluche para nosotros, pero el mundo entero para él” inundaron las secciones de debate.

Visitantes de la tienda colaboraron para comprar el peluche. Foto: (Captura de pantalla)

Para muchos internautas, esta escena simbolizó una pausa necesaria en medio de la rapidez y el consumismo de las fiestas decembrinas. La historia del “perrito de Miniso” ha servido como una invitación para mirar con mayor atención a los animales en situación de calle, quienes suelen pasar desapercibidos en la rutina diaria.

Este evento en Mérida demuestra que, cuando el sentido de comunidad prevalece, incluso un pequeño incidente en un centro comercial puede convertirse en un recordatorio de que la Navidad es, ante todo, un tiempo para compartir y proteger a los más vulnerables.

