Murió en accidente automovilístico Alfredo González Quiroz, alcalde de Tepeapulco en Hidalgo

El vehículo en el que viajaba chocó cuando circulaba por la carretera. Foto: Facebook / Alfredo González Quiroz

Alfredo González Quiroz, alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, murió en un accidente automovilístico registrado durante la tarde de este viernes 26 de diciembre en la carretera Tepeapulco-Cuautepec.

De acuerdo con reportes, el vehículo en el que viajaba el edil sufrió un percance cuando circulaba por el tramo conocido como La Laguna, el cual provocó que la unidad se volcara.

Al acudir elementos de emergencia corroboraron que el funcionario ya no contaba con signos vitales, por lo que policías procedieron con el acordonamiento de la zona para permitir la realización de las diligencias correspondientes.

Accidente fue consecuencia de la lluvia: SSP

Vehículo en el que se trasladaba el edil. Foto: SSP Hidalgo

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que el accidente se registró alrededor de las 15:00 horas, luego de que el edil visitó una comunidad del municipio.

Las investigaciones refieren que el siniestro ocurrió debido a la lluvia que se registró en el sitio cuando el edil circulaba a bordo de la camioneta.

De acuerdo con la SSP, el chofer perdió el control del automóvil, por lo que se impactó en la parte lateral contra un árbol. El impacto causó la muerte de Alfredo González Quiroz, mientras que el conductor y su escolta resultaron lesionados y se encuentran recibiendo atención médica en un hospital.

Foto: SSP Hidalgo

El gobernador del estado, Julio Menchaca, lamentó el fallecimiento de Alfredo González Quiroz y envió su pésame a familiares.

“Expreso mi más sentido pésame a la familia y seres queridos del Presidente Municipal, Alfredo González Quiroz, ante su inesperada partida. A Tepeapulco, nuestra solidaridad y total respaldo. Descanse en paz”, escribió en redes sociales.

El gobierno municipal de Emiliano Zapata, Hidalgo, también lamentó el fallecimiento del edil y destacó su labor al frente de Tepeapulco, asegurando que su legado no será olvidado.

“Admiramos su trabajo y la huella que deja marcada en su municipio, legado que permanecerá en la memoria de su gente.

Foto: Facebook / Gobierno municipal de Emiliano Zapata

Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y al pueblo de Tepeapulco, deseándoles fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida", escribió en redes sociales.

Alfredo González Quiroz asumió la alcaldía de Tepeapulco el 5 de septiembre de 2024 al resultar ganador en las elecciones de la mano de Morena.

Su gobierno estaba programado para concluir el 4 de septiembre de 2027, por lo que deberán nombrar a un alcalde sustituto tras su fallecimiento.

Alcalde denunció que fue interceptado por un vehículo

Foto: Facebook / Alfredo González Quiroz

El alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, denunció haber sido interceptado por sujetos desconocidos a bordo de un vehículo cuando se dirigía a la comunidad de Corralillos el 28 de noviembre pasado.

A través de sus redes sociales, el edil informó que el incidente ocurrió por la tarde, cuando se encontraba en su vehículo en compañía de su chofer y un copiloto.

González Quiroz descartó haber sufrido alguna lesión derivado del hecho debido a que el conductor logró maniobrar para huir del sitio.

“El día de hoy nos íbamos a hacia la comunidad de Corralillos y fuimos interceptados por una camioneta donde se nos cerró: Afortunadamente el chófer pues, logró hacer una buena maniobra para poder disuadir y evitar que pudiéramos tener algún percance", relató en un video.

Alfredo Gonzalez, alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, denunció en redes sociales que fue perseguido por sujetos desconocidos por la carretera. Crédito: Facebook/ Alfredo Gonzalez Quiroz

Ante los hechos, el edil informó que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ante la posible comisión de un delito.

En su mensaje, González Quiroz pidió a la población no alarmarse debido a los reportes de que supuestamente había sido atacados a tiros.