Alcalde de Hidalgo denunció que fue interceptado cuando circulaba por la carretera: “Nos alejamos muy rápido”

El alcalde de Tepeapulco pidió a la población mantenerse unida. Foto: Facebook / Alfredo González Quiroz

Alfredo González Quiroz, alcalde del municipio de Tepeapulco, Hidalgo, denunció haber sido interceptado por sujetos desconocidos a bordo de un vehículo cuando se dirigía a la comunidad de Corralillos.

A través de sus redes sociales, el alcalde detalló que el incidente ocurrió el viernes por la tarde cuando se encontraba en su vehículo, en compañía de su chofer y un copiloto.

González Quiroz descartó que sufrieran algún tipo de lesión derivado del hecho, ya que su chofer actuó de inmediato y logró huir del sitio.

“El día de hoy nos íbamos a hacia la comunidad de Corralillos y fuimos interceptados por una camioneta donde se nos cerró: Afortunadamente el chófer pues, logró hacer una buena maniobra para poder disuadir y evitar que pudiéramos tener algún percance”, comentó en un video.

Alfredo Gonzalez, alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, denunció en redes sociales que fue interceptado por sujetos desconocidos por la carretera. Crédito: Facebook/ Alfredo Gonzalez Quiroz

Ante la situación de riesgo, el alcalde comentó que lograron alejarse de la camioneta. De manera posterior, solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Municipal y del Estado.

“Nos alejamos muy rápido de esa camioneta y se solicitó el apoyo a seguridad pública municipal de aquí del municipio, y también con seguridad pública de Apan, y seguridad pública del estado, la cual agradezco muchísimo el apoyo y la atención que nos dieron”, detalló.

Presentó denuncia ante la Procuraduría Estatal por los hechos

Alfredo González informó que presentó una denuncia por los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ante la posible comisión de un delito y pidió a la población no alarmarse ante reportes de que su camioneta supuestamente había sido atacada a tiros.

“Quiero decirles que todo está bien, estamos bien mi chófer, el copiloto, mi particular, estamos bien. Ya hicimos la denuncia correspondiente sobre el hecho ocurrido y quiero decirles que no se alarmen, todo está bien, ya las autoridades tendrán sus motivos de investigación para poder dar con la camioneta”, aseguró.

Foto: Facebook / Alfredo González Quiroz

Más tarde, el acalde compartió un mensaje a la población de Tepeapulco luego de que se dio a conocer que había sido interceptado por sujetos desconocidos.

“Quiero decirlo con fuerza: ningún cargo público, ninguna diferencia política y ninguna opinión justifica desear la muerte de otra persona. Eso no nos define como sociedad, eso no representa nuestros valores, eso no es Tepeapulco”, escribió en redes sociales.

Además, pidió que no se normalice el odio ni la violencia luego de que se comentó acerca de un posible atentado en su contra.

“Les pido que transformemos este hecho en un punto de reflexión colectiva. Preguntémonos qué tipo de comunidad queremos ser, cuáles son los valores que deben guiarnos y qué ejemplo queremos dejarles a nuestros hijos. El odio es fácil; construir es lo difícil. Pero construir juntos siempre vale la pena”, solicitó.

Finalmente dijo que continuará trabajando en las necesidades y seguridad de los habitantes para construir un Tepeapulco más unido.