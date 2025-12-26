México

Los 5 alimentos que no sabías que no son tan saludables y que se consumen casi a diario

Diversos comestibles presentes en la dieta diaria contienen ingredientes poco recomendables o niveles elevados de azúcares, sodio y conservantes

Guardar
(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

En la mesa cotidiana suelen aparecer productos que se consideran opciones prácticas o incluso saludables. Sin embargo, varios de estos alimentos esconden componentes o procesos industriales que pueden afectar negativamente la salud, aun cuando su consumo es frecuente y socialmente aceptado.

La percepción de lo que se entiende como sano cambia con los avances científicos y la mayor información disponible. Muchos productos de consumo habitual contienen ingredientes que, lejos de aportar beneficios, pueden favorecer el desarrollo de enfermedades crónicas o impactar en la calidad nutricional de la dieta.

1. Yogur saborizado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur saborizado figura entre los lácteos más populares, sobre todo en desayunos y meriendas. A pesar de su reputación, suele contener altos niveles de azúcares añadidos y aromatizantes artificiales. En un envase de 125 gramos pueden encontrarse hasta 15 gramos de azúcar, lo que representa más de la mitad del límite diario recomendado. Además, la presencia de colorantes y estabilizantes reduce la naturalidad del producto original.

2. Barras de cereal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barras de cereal se promocionan como alternativas prácticas para el control del hambre y la energía rápida. Sin embargo, muchas versiones industriales incluyen jarabe de glucosa, aceites vegetales refinados y conservantes. Algunas barras aportan alrededor de 120 calorías por porción y hasta 8 gramos de azúcar, alejándose del perfil de un alimento verdaderamente natural. El procesamiento industrial también limita el aporte de fibra y micronutrientes.

3. Pan de molde

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de molde se consume en todo el mundo por su practicidad y larga vida útil. No obstante, este tipo de pan contiene habitualmente azúcares, aceites vegetales hidrogenados y aditivos para conservar textura y sabor. Unas dos rebanadas pueden aportar cerca de 3 gramos de azúcar y 400 miligramos de sodio. Además, su contenido de fibra suele ser menor que el del pan artesanal o integral, lo que repercute en la saciedad y el funcionamiento intestinal.

4. Jugos envasados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jugos envasados aparecen en desayunos y refrigerios familiares y escolares. A pesar de su imagen de alimento natural, muchos contienen solo una pequeña proporción de fruta y grandes cantidades de azúcar y edulcorantes. Un vaso de 200 mililitros puede incluir hasta 20 gramos de azúcar, lo que equivale a cinco cucharaditas. La falta de fibra y la alta carga glucémica favorecen picos de azúcar en sangre y disminuyen el valor nutricional en comparación con la fruta fresca.

5. Fiambres y embutidos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fiambres y embutidos forman parte de sándwiches, picadas y aperitivos. Estos productos contienen altas cantidades de sodio, grasas saturadas y conservantes como los nitritos y nitratos. El consumo frecuente de carnes procesadas se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Incluso las versiones bajas en grasa pueden aportar un nivel significativo de sodio, superando los límites recomendados para adultos y niños.

Temas Relacionados

AlimentosSaludDietaYogurCerealPanJugomexico-noticias

Más Noticias

Mariana Echeverría revela secretos del programa Me Caigo de Risa tras controversias con Faisy

El reciente video de una dinámica familiar difundido por la conductora generó comparaciones con el programa, provocando que ella explicara la procedencia de varias actividades vistas en televisión

Mariana Echeverría revela secretos del

Terapia de pareja: ¿Cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional?

Existen diversos enfoques que pueden ayudar a que las crisis se agudicen y lleven a la ruptura

Terapia de pareja: ¿Cuándo es

Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa

La estrategia del club incluyó el análisis de diferentes alternativas internacionales, pero el delantero argentino definió su futuro lejos de la Liga MX

Esta es la figura mundial

Las películas más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

Las películas más populares de

Las 10 series más vistas en Netflix México para maratonear este fin de semana

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las 10 series más vistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan ataque con explosivos en

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Las 10 series más vistas en Netflix México para maratonear este fin de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en México

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Lupita D’Alessio acusa a productora de Ari Borovoy de deberle dinero a su hijo Ernesto

DEPORTES

Esta es la figura mundial

Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa

El Estadio Azteca ya luce verde: adelantan el avance de las obras rumbo al Mundial 2026

¿Por qué se canceló la pelea del mexicano Willibaldo García durante la cartelera de Inoue vs Picasso?

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Valerie Vargas refuerza a las Rayadas para el Clausura 2026