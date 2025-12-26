Los 5 alimentos que no sabías que no son tan saludables y que se consumen casi a diario

(Imagen ilustrativa Infobae)

En la mesa cotidiana suelen aparecer productos que se consideran opciones prácticas o incluso saludables. Sin embargo, varios de estos alimentos esconden componentes o procesos industriales que pueden afectar negativamente la salud, aun cuando su consumo es frecuente y socialmente aceptado.

La percepción de lo que se entiende como sano cambia con los avances científicos y la mayor información disponible. Muchos productos de consumo habitual contienen ingredientes que, lejos de aportar beneficios, pueden favorecer el desarrollo de enfermedades crónicas o impactar en la calidad nutricional de la dieta.

1. Yogur saborizado

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur saborizado figura entre los lácteos más populares, sobre todo en desayunos y meriendas. A pesar de su reputación, suele contener altos niveles de azúcares añadidos y aromatizantes artificiales. En un envase de 125 gramos pueden encontrarse hasta 15 gramos de azúcar, lo que representa más de la mitad del límite diario recomendado. Además, la presencia de colorantes y estabilizantes reduce la naturalidad del producto original.

2. Barras de cereal

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barras de cereal se promocionan como alternativas prácticas para el control del hambre y la energía rápida. Sin embargo, muchas versiones industriales incluyen jarabe de glucosa, aceites vegetales refinados y conservantes. Algunas barras aportan alrededor de 120 calorías por porción y hasta 8 gramos de azúcar, alejándose del perfil de un alimento verdaderamente natural. El procesamiento industrial también limita el aporte de fibra y micronutrientes.

3. Pan de molde

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de molde se consume en todo el mundo por su practicidad y larga vida útil. No obstante, este tipo de pan contiene habitualmente azúcares, aceites vegetales hidrogenados y aditivos para conservar textura y sabor. Unas dos rebanadas pueden aportar cerca de 3 gramos de azúcar y 400 miligramos de sodio. Además, su contenido de fibra suele ser menor que el del pan artesanal o integral, lo que repercute en la saciedad y el funcionamiento intestinal.

4. Jugos envasados

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jugos envasados aparecen en desayunos y refrigerios familiares y escolares. A pesar de su imagen de alimento natural, muchos contienen solo una pequeña proporción de fruta y grandes cantidades de azúcar y edulcorantes. Un vaso de 200 mililitros puede incluir hasta 20 gramos de azúcar, lo que equivale a cinco cucharaditas. La falta de fibra y la alta carga glucémica favorecen picos de azúcar en sangre y disminuyen el valor nutricional en comparación con la fruta fresca.

5. Fiambres y embutidos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fiambres y embutidos forman parte de sándwiches, picadas y aperitivos. Estos productos contienen altas cantidades de sodio, grasas saturadas y conservantes como los nitritos y nitratos. El consumo frecuente de carnes procesadas se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Incluso las versiones bajas en grasa pueden aportar un nivel significativo de sodio, superando los límites recomendados para adultos y niños.