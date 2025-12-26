Carlos Tafolla, diputado independiente de Uruapan, pedirá a EEUU investigar el asesinato de Carlos Manzo

Bautista Tafolla fue un colaborador cercano de Carlos Manzo y su nueva organización social autollamada "Movimiento del Sombrero" | Facerbook / Carlos Alejandro Bautista Tafolla

El diputado local independiente afín al llamado “Movimiento del Sombrero”, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, anunció que solicitará apoyo de autoridades de Estados Unidos para colaborar en las investigaciones del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el centro de dicho municipio michoacano.

Desde San Diego, California, Bautista Tafolla afirmó que insistirá ante instancias estadounidenses para que se sumen a los esfuerzos de esclarecimiento del crimen, aunque no detalló qué dependencias serían contactadas ni el tipo de colaboración que solicitará.

En un mensaje difundido en redes sociales, el diputado aseguró que agotará todas las vías posibles para que el caso no quede impune.

“Le estaré insistiendo a los Estados Unidos para que nos ayuden a esclarecer los hechos del asesinato de Carlos Manzo. No voy a descansar hasta dar con los responsables”, escribió el legislador, quien también es empresario en Uruapan.

Carlos Tafolla explicó que no decidió pasar las fiestas en Uruapan porque sus escoltas no podrían festejar las fiestas decembrinas con sus respectivas familias | Captura de Pantalla

Bautista Tafolla explicó que su estancia temporal en Estados Unidos respondió a razones de seguridad y logística, al permitir que los 23 escoltas asignados por autoridades federales y estatales pudieran pasar las fiestas decembrinas con sus familias. Señaló que permanecer en México durante ese periodo habría implicado mantener activo el dispositivo de seguridad personal.

Dos meses sin el alcalde Carlos Manzo: el caso continúa en investigación

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió durante el Festival de Velas cuando fue atacado con arma de fuego en la plaza principal de Uruapan el pasado 1 de noviembre de 2025. El atentado se produjo ante la presencia de ciudadanos y autoridades locales, lo que generó una fuerte conmoción social y política en el municipio y en el estado de Michoacán.

Desde entonces, el caso ha sido objeto de seguimiento por parte de autoridades estatales y federales, así como de actores políticos que han exigido avances claros en la investigación y el castigo a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

Cientos de personas se manifiestan en Michoacán, vestidos de blanco en la marcha por la paz Crédito: Cuartoscuro

“El legado de Carlos Manzo sigue”: Grecia Quiroz inaugura nueva sucursal de farmacia gratuita en Uruapan

En medio del proceso judicial y del debate político por el homicidio del exalcalde, la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó la inauguración de una nueva farmacia gratuita en la comunidad de San Andrés Coru.

El acto se realizó el 20 de diciembre y contó con la presencia de autoridades locales y de la diputada federal Lupita Arias. La apertura forma parte de un programa social impulsado originalmente por Manzo Rodríguez y que la administración municipal ha decidido mantener tras su asesinato.

Durante su mensaje, Quiroz afirmó que su gobierno dará continuidad a las iniciativas sociales promovidas por su esposo. “El legado de Carlos Manzo sigue”, expresó, a la vez que subrayó que la salud comunitaria es uno de los ejes centrales de su gestión.

“Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan” declaró Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo (Fb: Carlos Manzo)

Retos de gobernabilidad y seguridad en Uruapan

En días recientes, Quiroz también ha denunciado públicamente presuntas extorsiones atribuidas a cuerpos de seguridad federales desplegados en la región como parte del Plan Michoacán, lo que ha generado debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la necesidad de mayor transparencia.